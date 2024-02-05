PUMA将为埃及奥运代表团提供队服

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 体育用品公司PUMA与埃及青年和体育部以及埃及奥委会达成协议，将在2024年巴黎奥运会上为埃及体育代表团的运动员、教练员和工作人员提供队服。

PUMA在埃及建立了多项成功的长期合作关系，包括与埃及足协、埃及手球联合会以及其他运动队和运动员的合作。最近，PUMA赞助的埃及男子手球队第九次夺得非洲男子手球锦标赛冠军，同时拿到了奥运会的入场券。

PUMA东欧、中东和非洲分销董事总经理Johan Kuhlo表示：“此项协议为PUMA提供了绝佳的机会，我们将进一步投资于埃及的体育事业，并加强PUMA品牌在埃及的影响力。埃及民众发自内心热爱体育，体育市场有着巨大的经济潜力。作为一家体育用品公司，我们很高兴能针对这两方面进行投资。”

根据该协议，埃及体育代表团将在奥运会期间穿着PUMA产品，包括服装、鞋履和配饰。在上届东京奥运会上，埃及代表团共获得六枚奖牌，取得了该国奥运史上的最好成绩。

埃及青年和体育部长、教授Ashraf Sobhy博士表示：“PUMA是我们的理想合作伙伴，与我们一样热衷于埃及的体育事业。作为埃及国家足球队和手球队值得信赖的合作伙伴，PUMA在埃及民众中拥有很高的知名度，我很自豪该公司能在即将到来的巴黎奥运会上为我们的奥运代表团提供队服。”

关于PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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