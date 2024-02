Comcast NBCUniversal se une con News is Out y Word In Black para lanzar un programa de becas que pone de relieve los problemas de la población negra y LGBTQ+

Comcast NBCUniversal Partners with News is Out and Word In Black to Launch Fellowship Program that Highlights Black and LGBTQ+ Issues (Graphic: Business Wire)

FILADELFIA--(BUSINESS WIRE)--News is Out, una colaboración de medios queer de seis de las publicaciones LGBTQ+ legendarias del país, y Word In Black, una colaboración de diez de las legendarias editoriales negras del país, se unen a Comcast NBCUniversal para crear una iniciativa sin precedentes: El laboratorio The Digital Equity Local Voices Lab. Gracias a Project UP, el compromiso de 1.000 millones de dólares de Comcast para avanzar en la equidad digital y las oportunidades económicas, la empresa dona más de 1 millón de dólares para poner en marcha este laboratorio, el primero de su clase, que apoya la cobertura de temas negros y LGBTQ+ en los medios de comunicación y ayuda a los periodistas emergentes que tienen una pasión por informar sobre temas de importancia para estas comunidades.

Juntas, las tres organizaciones trabajarán por esclarecer los problemas de las comunidades marginadas a través de 16 publicaciones de noticias con la capacitación y los recursos necesarios para contar estas historias a través de los medios de comunicación y la tecnología, además de celebrar el trabajo que realizan los líderes negros y LGBTQ+ en sus comunidades.

"Word In Black espera trabajar con nuestros colegas de News is Out y Comcast NBCUniversal en este innovador programa de becas", declaró Chris Bennett, editor de Seattle Medium y miembro de la colaboración Word In Black collaboration. Asimismo, agregó: "Elevar las voces de los periodistas y editores que se dedican a cubrir historias negras y LGBTQ+ es vital para el futuro de los medios inclusivos".

En particular, el laboratorio potenciará las perspectivas negra y LGBTQ+ mediante la creación y el intercambio de contenidos con NBCUniversal y NBCU Academy durante un programa de becas de un año de duración que coloca a 16 becarios en las 16 organizaciones de noticias participantes.

Los becarios formarán parte de una cohorte que recibe las mejores prácticas y aprendizajes de periodistas y profesionales de los medios de News is Out, Word In Black y NBCUniversal. También informarán sobre historias de emprendedores y creativos negros y LGBTQ+ en sus comunidades, compartirán capacitación y recursos sobre cómo utilizar más la tecnología en su vida cotidiana, informarán sobre las políticas relacionadas con el acceso a la tecnología y la conectividad. También compartirán el trabajo que se está haciendo para avanzar en la equidad digital.

"Como mujer queer y negra, conozco el impacto de potenciar y elevar las voces negras y LGBTQ+", declaró Eboné F. Bell, editora de Tagg Magazine. Bell agregó: “Este proyecto nos brinda la oportunidad de inculcar una gran cantidad de conocimientos y experiencia entre los becarios que pueden ayudar a amplificar la voz de estas comunidades en la industria de los medios de comunicación".

La fundación Local Media Foundation (LMF) gestionará la beca y el laboratorio y facilitará la creación de contenidos para llegar a públicos que sean diversos entre los 16 editores y Comcast NBCUniversal. Word In Black y News is Out son colaboraciones que puso en marcha LMF.

"Comcast se enorgullece de iniciar esta importante iniciativa con Local Media Foundation, News is Out y Word In Black para capacitar a una nueva generación de periodistas y profesionales de los medios de comunicación", señaló Anzio Williams, vicepresidente ejecutivo de Diversidad, Equidad e Inclusión en NBCUniversal Local. Williams agregó: "Garantizar que las historias y perspectivas de las comunidades infrarrepresentadas aparezcan en los medios de comunicación de la mano profesionales que estén dedicados, capacitados y dotados de recursos es el núcleo de la misión de Project UP y NBCU Academy. Esperamos ver a estos periodistas crecer en su carrera e influencia".

Las solicitudes están abiertas para cualquier persona que sea apasionada por la cobertura de la información respecto de las comunidades de color o los temas LGBTQ+. Para obtener más información y solicitudes, visite este enlace.

Las 16 publicaciones que están participando son:

AFRO News (Baltimore) : Fundado en 1892, AFRO les ofrece a sus lectores noticias sobre la comunidad negra que no se encuentran en otros medios. AFRO y su talentoso equipo de periodistas han ganado numerosos premios, entre ellos, el de diario del año de la Asociación Nacional de Periodistas Negros (NNPA) en 2022. También fue nombrado el diario afroamericano número 1 del país según la encuesta Essence-Nielsen Consumer Survey.

: Fundado en 1892, AFRO les ofrece a sus lectores noticias sobre la comunidad negra que no se encuentran en otros medios. AFRO y su talentoso equipo de periodistas han ganado numerosos premios, entre ellos, el de diario del año de la Asociación Nacional de Periodistas Negros (NNPA) en 2022. También fue nombrado el diario afroamericano número 1 del país según la encuesta Essence-Nielsen Consumer Survey. The Atlanta Voice (Atlanta) : The Atlanta Voice lleva más de 58 años al servicio de la comunidad metropolitana de Atlanta. Nació del movimiento por los derechos civiles como un medio de comunicación de confianza, auténtico, orientado a los hechos y a la comunidad de la Atlanta negra. El lema de la publicación es "No se puede escuchar a un pueblo que no tiene voz".

: The Atlanta Voice lleva más de 58 años al servicio de la comunidad metropolitana de Atlanta. Nació del movimiento por los derechos civiles como un medio de comunicación de confianza, auténtico, orientado a los hechos y a la comunidad de la Atlanta negra. El lema de la publicación es "No se puede escuchar a un pueblo que no tiene voz". Bay Area Reporter (San Francisco) : Lanzado en 1971, este semanario es uno de los más antiguos y pioneros de los medios de comunicación LGBTQ+.

: Lanzado en 1971, este semanario es uno de los más antiguos y pioneros de los medios de comunicación LGBTQ+. Dallas Voice (Dallas) : Desde 1984, es el principal medio de comunicación LGBTQ de Texas que se publica todos los viernes.

: Desde 1984, es el principal medio de comunicación LGBTQ de Texas que se publica todos los viernes. Dallas Weekly (Dallas) : Desde 1954, Dallas Weekly ha sido epicentro de todo lo afroamericano en el norte de Texas, una de las regiones de más rápido crecimiento del país.

: Desde 1954, ha sido epicentro de todo lo afroamericano en el norte de Texas, una de las regiones de más rápido crecimiento del país. Houston Defender (Houston) : Desde 1930, Houston Defender Network ha estado "Alzando las voces negras" sin dejar de educar, entretener y empoderar a la comunidad negra de Houston.

: Desde 1930, Houston Defender Network ha estado "Alzando las voces negras" sin dejar de educar, entretener y empoderar a la comunidad negra de Houston. Michigan Chronicle (Detroit) : The Michigan Chronicle es una empresa de noticias, información y eventos que cubre los intereses de la comunidad afroamericana. Tanto los dirigentes como los lectores del área metropolitana de Detroit recurren a Michigan Chronicle para mantenerse informados sobre los asuntos que influyen en sus vidas.

: The Michigan Chronicle es una empresa de noticias, información y eventos que cubre los intereses de la comunidad afroamericana. Tanto los dirigentes como los lectores del área metropolitana de Detroit recurren a Michigan Chronicle para mantenerse informados sobre los asuntos que influyen en sus vidas. New York Amsterdam News (Ciudad de Nueva York) : Comenzó hace más de un siglo con solo diez dólares y New York Amsterdam News se convirtió en uno de los diarios negros más importantes del país y hoy sigue siendo uno de los medios de comunicación de propiedad y gestión negra no solo más influyentes del país, sino del mundo.

: Comenzó hace más de un siglo con solo diez dólares y se convirtió en uno de los diarios negros más importantes del país y hoy sigue siendo uno de los medios de comunicación de propiedad y gestión negra no solo más influyentes del país, sino del mundo. Philadelphia Gay News (Filadelfia) : La mayor y más antigua publicación dirigida a la comunidad LGBTQ+, fundada en 1976.

: La mayor y más antigua publicación dirigida a la comunidad LGBTQ+, fundada en 1976. The Sacramento Observer (Sacramento) : Creada en 1962, The Sacramento Observer es una de las publicaciones más laureadas de la historia de la prensa negra.

: Creada en 1962, es una de las publicaciones más laureadas de la historia de la prensa negra. Seattle Medium (Seattle) : Fundado el 15 de enero de 1970, The Seattle Medium es la publicación insignia de Tiloben Publishing Co., Inc. (la mayor empresa de comunicaciones de propiedad y gestión minoritaria del noroeste del Pacífico, que presta servicio a los mercados de Seattle, Tacoma y Portland). Además, es la principal fuente de noticias que los residentes de Seattle leen para mantenerse informados sobre los asuntos y acontecimientos que afectan y mejoran la calidad de vida de la comunidad negra.

: Fundado el 15 de enero de 1970, The Seattle Medium es la publicación insignia de Tiloben Publishing Co., Inc. (la mayor empresa de comunicaciones de propiedad y gestión minoritaria del noroeste del Pacífico, que presta servicio a los mercados de Seattle, Tacoma y Portland). Además, es la principal fuente de noticias que los residentes de Seattle leen para mantenerse informados sobre los asuntos y acontecimientos que afectan y mejoran la calidad de vida de la comunidad negra. The St. Louis American (St. Louis) : Desde 1928, el diario The St. Louis American sigue estando editado por personas negras y se ha convertido en la voz más importante y fiable de la comunidad afroamericana de la zona.

: Desde 1928, el diario The St. Louis American sigue estando editado por personas negras y se ha convertido en la voz más importante y fiable de la comunidad afroamericana de la zona. Tagg Magazine (Nacional) : Esta publicación galardonada y dirigida por una mujer queer negra, fundada en 2012, tiene el compromiso de elevar las voces de todas las mujeres LGBTQ+ del país. Tagg se creó para servir a "todo lo que sea lésbico, queer y esté debajo del arco iris".

: Esta publicación galardonada y dirigida por una mujer queer negra, fundada en 2012, tiene el compromiso de elevar las voces de todas las mujeres LGBTQ+ del país. Tagg se creó para servir a "todo lo que sea lésbico, queer y esté debajo del arco iris". Washington Blade (Washington, D.C.) : Esta publicación semanal es el diario LGBTQ+ más antiguo de EE.UU. Se lanzó en 1969.

: Esta publicación semanal es el diario LGBTQ+ más antiguo de EE.UU. Se lanzó en 1969. The Washington Informer (Washington, D.C.) : Fundado en 1964, este semanario dirigido por mujeres funciona como enlace con la comunidad afroamericana del área metropolitana de Washington.

: Fundado en 1964, este semanario dirigido por mujeres funciona como enlace con la comunidad afroamericana del área metropolitana de Washington. Windy City Times (Chicago): Creado en 1985, este diario y sitio web LGBTQ+ cubre Chicago y la periferia.

Acerca de Comcast Corporation

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) es una empresa global de medios de comunicación y tecnología. A través de la conectividad y las plataformas que proporcionamos, y de los contenidos y experiencias que creamos, nuestras empresas llegan a cientos de millones de clientes, espectadores e invitados de todo el mundo. Proveemos banda ancha, servicios inalámbricos y video de clase mundial a través de Xfinity, Comcast Business y Sky, producimos, distribuimos y transmitimos entretenimiento, deportes y noticias líderes a través de marcas como NBC, Telemundo, Universal, Peacock y Sky y les damos vida a increíbles parques temáticos y atracciones a través de Universal Destinations & Experiences.

Acerca de Local Media Association / Local Media Foundation

La asociación de prensa local Local Media Association reúne a todos los medios de comunicación para compartir, trabajar en red, colaborar y mucho más. Más de 3.000 diarios, cadenas de televisión, emisoras de radio, plataformas digitales y socios de investigación y desarrollo colaboran con LMA como miembros o integrantes de nuestros programas. Como asociación comercial 501(c)(6), LMA se centra en el aspecto empresarial de los medios de comunicación locales. Sus programas y laboratorios se centran en el crecimiento de los ingresos y los nuevos modelos de negocio. LMA ayuda a las empresas de medios de comunicación locales a desarrollar sus estrategias a través de programas de vanguardia, conferencias, seminarios web, investigación y capacitación.

Local Media Foundation, una fundación benéfica 501(c)(3), es la filial de innovación y transformación de la LMA. Mediante la incorporación de nuestros cuatro pilares estratégicos: la transformación de los negocios, la filantropía que financia el periodismo, la colaboración de la industria y la sostenibilidad para los editores de color. LMF ayuda a proporcionarles a las empresas de medios de comunicación locales las estrategias y los recursos necesarios para llevar a cabo una innovación que sea significativa al igual que proyectos periodísticos que tengan impacto.

Acerca de News is Out

News is Out es una colaboración nacional pionera de seis de los legendarios editores locales de noticias queer. Ofrecemos un periodismo atractivo que involucra, amplifica y conecta a la comunidad LGBTQ+. newsisout.com

Acerca de Word In Black

Word In Black es una innovadora colaboración de los legendarios editores de noticias de la comunidad negra del país. Word In Black promete hacerles frente a las desigualdades, promover soluciones y amplificar la experiencia negra a través de la información, la recopilación y el intercambio de historias sobre las personas reales que viven en las comunidades de todo el país.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.