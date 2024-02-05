PUMA將為埃及奧運代表團提供隊服。PUMA贊助的埃及男子手球隊（上圖）第九次奪得非洲男子手球錦標賽冠軍，同時拿到了奧運會入場券。（照片：美國商業資訊）

PUMA將為埃及奧運代表團提供隊服。PUMA贊助的埃及男子手球隊（上圖）第九次奪得非洲男子手球錦標賽冠軍，同時拿到了奧運會入場券。（照片：美國商業資訊）

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 運動用品公司PUMA與埃及青年及運動部以及埃及奧會達成協議，將在2024年巴黎奧運會上為埃及代表團的運動員、教練和工作人員提供隊服。

PUMA在埃及建立了多項成功的長期合作關係，包括與埃及足協、埃及手球聯合會以及其他運動隊和運動員的合作。最近，PUMA贊助的埃及男子手球隊第九次奪得非洲男子手球錦標賽冠軍，同時拿到了奧運會的入場券。

PUMA東歐、中東和非洲經銷董事總經理Johan Kuhlo表示：「此項協議為PUMA提供了絕佳的機會，我們將進一步投資於埃及的運動事業，並強化PUMA品牌在埃及的影響力。埃及民眾發自內心熱愛運動，運動市場有著巨大的經濟潛力。身為一家運動用品公司，我們很高興能針對這兩方面進行投資。」

根據該協議，埃及代表團將在奧運會期間穿著PUMA產品，包括服裝、鞋履和配件。在上屆東京奧運會上，埃及代表團共獲得六枚獎牌，取得了該國奧運史上的最好成績。

埃及青年及運動部長、教授Ashraf Sobhy博士表示：「PUMA是我們的理想合作夥伴，與我們一樣熱衷於埃及的運動事業。PUMA是埃及國家足球隊和手球隊值得信賴的合作夥伴，在埃及民眾中擁有很高的知名度，我很驕傲該公司能在即將到來的巴黎奧運會上為我們的奧運代表團提供隊服。」

關於PUMA

躋身全球首屈一指的運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA一直為全球身手最迅捷的運動健將打造提升速度紀錄的產品，不懈地推動運動和文化的發展。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下擁有的品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷120多個國家和地區，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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