Coty et Marni s’engagent dans une nouvelle licence beauté

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Coty (NYSE : COTY), l’une des plus grandes entreprises mondiales du secteur de la beauté avec un portefeuille de marques emblématiques dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques de couleur et des soins de la peau et du corps, et Marni, la marque italienne de mode de luxe réputée pour ses collections artistiques, annoncent un nouvel accord de licence pour développer, produire et distribuer une ligne de parfums et de produits de beauté au-delà de 2040.

Ce nouvel accord consolide l’engagement de Coty à renforcer sa présence dans le segment des parfums de luxe grâce à un partenariat à long terme avec Marni, établissant une coalition fondée sur des valeurs communes d’expertise, d’innovation et de créativité avant-gardiste.

Sue Nabi, directrice générale de Coty, déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer notre nouveau partenariat avec Marni, une marque connue pour son innovation, sa créativité et son approche jeune et unique du luxe. Marni jouit d’une grande notoriété dans l’industrie de la mode, et sa marque est particulièrement forte en Asie et en Europe. Cet accord de licence s’inscrit dans l’orientation stratégique très réussie de Coty, qui consiste à se concentrer sur des licences axées sur la mode, avec un potentiel multi-catégories, qui trouvent un écho sur les marchés clés. Nous sommes ravis de commencer à travailler avec Marni pour développer des offres de produits de beauté haut de gamme qui donnent vie au style visuel et aux valeurs de la maison de couture en matière de beauté. »

Barbara Calò, directrice générale de Marni, ajoute : « Cette alliance avec Coty, une force pionnière dans l’industrie de la beauté, marque un moment charnière dans l’évolution de Marni, conformément à notre engagement visant à offrir une expérience holistique de la marque. Grâce au lancement de parfums et de produits de beauté qui s’intègreront parfaitement à notre univers de marque, nous redéfinissons les limites de la marque et ouvrons de nouvelles possibilités d’affirmation pour Marni. »

La première offre dans le cadre de cet accord de licence devrait être lancée en 2026. Cette collection s’attachera à transposer l’identité créative et avant-gardiste de Marni dans le domaine de la beauté. En s’appuyant sur l’image de marque distincte de Marni afin de proposer une offre haut de gamme, le lancement promet une expérience de beauté unique et élevée pour les consommateurs.

Grâce à l’accord avec Marni, Coty renforce son partenariat avec OTB Group, après le récent renouvellement réussi de la licence avec Jil Sander.

« Nous sommes très heureux de consolider le partenariat stratégique de notre groupe avec Coty et d’investir dans la capacité de Marni à explorer de nouveaux domaines d’activité pertinents. Cet accord à long terme donne à Marni l’occasion de façonner ses valeurs de manière créative et de renforcer son positionnement de luxe en s’implantant dans le monde de la beauté et des parfums », déclare Ubaldo Minelli, directeur général d’OTB Group.

À propos de Coty Inc.

Fondée à Paris en 1904, Coty est l’une des plus grandes sociétés de beauté au monde, avec un portefeuille de marques emblématiques dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques de couleur et des soins de la peau et du corps. Nous servons les consommateurs du monde entier en vendant des produits de prestige et de masse dans plus de 125 pays et territoires. Coty et ses marques permettent aux gens de s’exprimer librement, en créant leur propre vision de la beauté, et nous nous engageons à protéger la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur coty.com ou sur LinkedIn et Instagram.

À propos de Marni

Fondée en 1994, Marni est reconnue comme la marque la plus artistique, la plus sensible aux couleurs, la plus ouverte à la vie et la plus décalée du segment du luxe. Réputée pour ses collections subversives, Marni a toujours remis en question les codes traditionnels de la mode et le sérieux de l’habillement, célébrant l’individualité grâce à son approche distinctive des matières et des couleurs, associée à un goût unique pour les imprimés et les formes. Ce paradigme esthétique reflète la vision du directeur créatif Francesco Risso : l’élégance excentrique de Marni est un éventail de possibilités, un style de vie à l’esprit avant-gardiste qui entretient un dialogue constant avec le monde de l’art et qui trouve son expression ultime dans des collaborations spéciales et des collections capsules.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.