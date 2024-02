Komatsu et Williams Racing relancent un partenariat historique

Alex Albon, F1 driver for Williams Racing, wears the team's 2024 overalls and helmet featuring Komatsu's logo. (Photo: Business Wire)

Logan Sargeant, F1 driver for Williams Racing, wears the team's 2024 overalls featuring Komatsu's logo. (Photo: Business Wire)

Komatsu’s logo and branding will feature prominently on the 2024 Williams Racing livery, as well as the team’s overalls and kit, during the upcoming Formula One season. (Photo: Business Wire)

Komatsu’s logo and branding will feature prominently on the 2024 Williams Racing livery, as well as the team’s overalls and kit, during the upcoming Formula One season. (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Le principal fabricant d'équipements industriels lourds, Komatsu, a signé un accord pluriannuel avec l'écurie britannique Williams Racing pour devenir le partenaire principal de l'équipe à partir du début de la saison 2024 du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA (F1).

Komatsu a été un partenaire clé de Williams Racing en Formule 1 pendant les années 1980 et 1990, une période de succès abondant pour l'équipe. Les réalisations les plus remarquables ont eu lieu en 1996 et 1997, lorsque Komatsu a soutenu Williams Racing pour remporter les championnats des constructeurs et des pilotes, respectivement avec Damon Hill et Jacques Villeneuve. En envisageant l'avenir, les deux marques sont impatientes d'établir des fondations sur leur histoire commune alors qu'elles entament une nouvelle ère.

Komatsu, basée à Tokyo, est un leader de l'innovation dans le secteur de la fabrication d'équipements depuis plus de 100 ans. Conformément à sa promesse de marque, « Créer de la valeur ensemble », l'entreprise estime que les partenariats sont la meilleure façon d’établir un impact positif durable.

Les désignations officielles de Komatsu avec Williams Racing reflètent l'accent commun des entreprises sur le développement à long terme de l'ingénierie, de la technologie et des nouvelles générations de talents : partenaire officiel des STEM et des premières carrières, partenaire officiel de l'esport et partenaire officiel des machines de construction. Ces domaines se chevaucheront et se combineront dans le cadre du partenariat, Komatsu s'efforçant d'engager et d'attirer l'attention sur la prochaine génération d'innovateurs par le biais d'événements STEM enrichis par la plateforme esports de Williams Racing.

« Komatsu et Williams Racing partagent des valeurs communes autour de l'innovation et du développement de nos collaborateurs », a déclaré Hiroyuki Ogawa, président et PDG de Komatsu Ltd. « À travers notre partenariat, nous sommes impatients de générer de la valeur ensemble, tant sur qu'en dehors de la piste. Notre partenariat avec Williams Racing cadre avec la mission de Komatsu consistant à créer de la valeur grâce à des innovations manufacturières et technologiques pour instaurer un avenir durable où les individus, les entreprises et notre planète pourront prospérer ensemble. »

L'une des forces motrices derrière le partenariat était l'alignement des visions deux marques. Les caractéristiques intégrées dans l'ADN et les valeurs de Komatsu, telles que la technologie de pointe, la qualité exceptionnelle et l’extrême fiabilité, sont toutes démontrées par Williams Racing au plus haut niveau du sport automobile. Ce nouveau partenariat crée une base pour une collaboration croisée entre Williams et Komatsu à l'avenir, et nous sommes impatients de travailler ensemble dans divers domaines, notamment en ce qui concerne le développement de nos collaborateurs et l'exploration d'éventuelles opportunités dans l'écosystème de l'ingénierie technique.

James Vowles, équipe principale de Williams Racing a déclaré : « Williams Racing est ravi de rétablir notre relation avec Komatsu. Nous avons connu un énorme succès ensemble dans le passé et la réunion est une étape importante dans la mission à long terme de Williams Racing de revenir au centre de la scène. Williams et Komatsu sont déterminés à attirer et à former les meilleurs jeunes talents dans la poursuite de nos objectifs et nous avons hâte de travailler ensemble à nouveau. »

Le logo et la marque de Komatsu figureront en bonne place sur les couleurs de Williams Racing 2024, ainsi que sur les combinaisons et le kit de l'équipe, au cours de la prochaine saison de Formule 1.

Avec des opérations dans plus de 140 pays, Komatsu est un fournisseur mondial d'équipements industriels lourds, de services et de solutions premium. La société a introduit le premier camion-benne autonome au monde en 2008 et aide les clients à progresser vers la neutralité carbone avec sa gamme croissante d'équipements de construction et d'exploitation minière électriques, hybrides et à pile à combustible.

Williams Racing est l'une des équipes de Formule 1 les plus emblématiques au monde. L'écurie britannique participe au plus haut niveau depuis près de cinq décennies, accumulant 114 victoires, 313 podiums et 128 pole positions pendant cette période. Williams Racing a également remporté neuf championnats des constructeurs, ce qui en fait la deuxième équipe la plus couronnée de succès de l'histoire du sport automobile.

À propos de Williams Racing

Depuis plus de 45 ans, Williams Racing est à la tête de l'un des sports les plus rapides de la planète, étant l'une des trois équipes les plus performantes de l'histoire du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA. Forte d'un héritage presque inégalé en matière d'ingénierie et de course de voitures de F1 et d'époques inoubliables qui démontrent qu'elle est une valeur sûre, l'équipe britannique peut se targuer d'avoir remporté 16 titres de champion du monde de F1. Depuis sa création en 1977 par l'éminent Sir Frank Williams et le pionnier de l'ingénierie Sir Patrick Head, l'équipe a remporté neuf championnats des constructeurs, en association avec Cosworth, Honda et Renault. Sa liste de pilotes est légendaire, ses sept trophées du championnat des pilotes ayant été remportés par de véritables icônes du sport : Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill et Jacques Villeneuve. L'équipe est déjà entrée dans l'histoire et entend bien le faire à nouveau, avec pour mission à long terme d'évoluer et de revenir sur le devant de la scène.

À propos de Komatsu

Komatsu développe et fournit des technologies, des équipements et des services pour les marchés de la construction, de l'exploitation minière, des chariots élévateurs, de l'industrie et de la sylviculture. Depuis plus d'un siècle, l'entreprise crée de la valeur pour ses clients par le biais de la fabrication et de l'innovation technologique, en s'associant à d'autres pour garantir un avenir durable dans lequel les personnes, les entreprises et la planète prospèrent ensemble. Les industries de première ligne du monde entier utilisent les solutions Komatsu pour développer des infrastructures modernes, extraire les minéraux fondamentaux, gérer les forêts et créer des produits de consommation. Les réseaux mondiaux de services et de distributeurs de l'entreprise soutiennent les opérations des clients afin d'améliorer la sécurité et de promouvoir la productivité tout en optimisant les performances. Pour en savoir plus, consultez www.komatsu.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.