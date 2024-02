PUMA fournira à l’Égypte des tenues de sport pour les Jeux olympiques

PUMA will supply Egypt with athletic uniforms at the Olympic Games. PUMA team Egypt, pictured here, won the African Men's Handball Championship for the ninth time and qualified for the Olympic tournament. (Photo: Business Wire)

PUMA will supply Egypt with athletic uniforms at the Olympic Games. PUMA team Egypt, pictured here, won the African Men's Handball Championship for the ninth time and qualified for the Olympic tournament. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La société de sport PUMA fournira aux athlètes, aux entraîneurs et au personnel de la République arabe d’Égypte des tenues de sport aux Jeux olympiques de Paris 2024, à la suite d’un accord avec le ministère égyptien de la Jeunesse et des Sports et avec le Comité olympique égyptien.

PUMA a une expérience couronnée de succès en Égypte grâce à des partenariats à long terme, notamment ceux avec l’Association égyptienne de football, la Fédération égyptienne de handball et d’autres équipes et athlètes. Récemment, l’équipe égyptienne PUMA a remporté le Championnat d’Afrique de handball masculin pour la neuvième fois et s’est qualifiée pour le tournoi olympique.

« Pour PUMA, cet accord représente une excellente occasion d’investir davantage dans le sport en Égypte et de renforcer sa présence dans le pays. L’Égypte a une passion profondément ancrée pour le sport et un formidable potentiel économique. En tant qu’entreprise de sport, nous sommes ravis d’investir dans les deux », déclare Johan Kuhlo, directeur général, EEMEA Distribution.

Dans le cadre de l’accord, la délégation égyptienne portera des produits PUMA, à savoir des vêtements, des chaussures et des accessoires, pendant les Jeux. Avec six médailles, les derniers Jeux olympiques à Tokyo ont été les plus réussis de l’histoire de l’Égypte.

« Nous avons trouvé dans PUMA un partenaire parfait qui est aussi passionné par le sport en Egypte que nous le sommes. PUMA est déjà bien connu des Égyptiens comme un partenaire fiable pour nos équipes nationales de football et de handball et je suis fier de savoir que la société équipera également notre délégation olympique pour les prochains Jeux à Paris », déclare Ashraf Sobhy, ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports.

PUMA

PUMA est l’une des plus grandes marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA fait avancer sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied et l’entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques de renom afin d’intégrer les influences du sport dans la culture de la rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L’entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 20 000 personnes et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.