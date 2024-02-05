小松 (Komatsu) 和威廉姆斯车队 (Williams Racing) 重新点燃历史性合作伙伴关系

在即将到来的一级方程式赛季中，小松的标志和品牌将显著展示在2024年威廉姆斯车队的涂装上，以及团队的工作服和装备上。 （照片来源：美国商业资讯）

在即将到来的一级方程式赛季中，小松的标志和品牌将显著展示在2024年威廉姆斯车队的涂装上，以及团队的工作服和装备上。 （照片来源：美国商业资讯）

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的重型设备制造商小松已与威廉姆斯车队签署了多年协议，从2024年国际汽联一级方程式世界锦标赛（F1）赛季开始，成为这支英国队伍的主要合作伙伴。

在20世纪80年代和90年代，小松是威廉姆斯车队在一级方程式赛事中的关键合作伙伴，那是车队极为成功的时期。最值得注意的成就出现在1996年和1997年，当时小松支持威廉姆斯车队分别获得了车手和制造商双冠王，当时的车手分别是Damon Hill和Jacques Villeneuve。展望未来，两个品牌都对在共同的历史基础上继续发展，并携手进入一个新时代感到兴奋。

总部位于东京的小松在设备制造领域的创新领导已超过100年。正如其品牌承诺“共同创造价值”所体现的那样，该公司认为合作伙伴关系是创造持久积极影响的最佳方式。

小松与威廉姆斯车队的官方指定反映了两家公司在工程、技术和新一代人才的长期发展上的共同关注点：官方STEM和早期职业合作伙伴、官方电子竞技合作伙伴以及官方工程机械合作伙伴。这些领域将在合作伙伴关系中重叠和结合，小松致力于通过丰富的STEM活动和威廉姆斯车队电子竞技平台，吸引并聚焦下一代创新者。

“小松有限公司总裁兼首席执行官Hiroyuki Ogawa表示：“小松和威廉姆斯车队在创新和员工发展方面拥有共同的价值观。通过我们的合作伙伴关系，我们期待在赛道内外共同创造价值。 我们与威廉姆斯车队的合作伙伴关系符合小松的使命，即通过制造和技术创新创造价值，以实现一个可持续发展的未来，让人们、企业和我们的地球能够共同繁荣。”

此次合作背后的推动力之一是两个品牌共同的愿景一致。 尖端技术、卓越品质和坚定不移的可靠性等小松 DNA 和价值观中所蕴含的特征，都在威廉姆斯车队在最高级别的赛车运动中得到了体现。 这种新的合作伙伴关系为威廉姆斯和小松之间的未来的跨领域合作奠定了基础，我们期待在一系列学科领域开展合作，特别是在我们员工的发展和探索技术工程生态系统中的潜在机会方面。

威廉姆斯车队领队James Vowles表示：“威廉姆斯车队很高兴能够重新点燃我们与小松的关系。 我们过去一起取得了巨大的成功，这次重聚是威廉姆斯车队重返领先地位的长期使命的重要一步。 威廉姆斯和小松都致力于吸引和培养最优秀的年轻人才以实现我们的目标，我们期待再次合作。”

在即将到来的一级方程式赛季中，小松的标志和品牌将显著展示在2024年威廉姆斯车队的涂装上，以及团队的工作服和装备上。

小松在全球140多个国家开展业务，是一家提供高端重型设备、服务和解决方案的全球供应商。该公司在2008年推出了世界上第一款自动驾驶卡车，并通过其不断增长的电动、混合动力和燃料电池建筑及矿业设备系列，帮助客户朝着碳中和目标迈进。

威廉姆斯车队是世界上最具标志性的一级方程式车队之一。这个英国车队已经在最高水平上竞争了近五十年，在此期间累积了114场胜利、313 次登上领奖台和 128 次杆位。 威廉姆斯车队还赢得了九次构造者冠军，使其成为这项运动历史上第二成功的车队。

关于威廉姆斯车队

超过45年间，威廉姆斯赛车队始终位于全球最快速运动之一的最前沿，成为历史上参与国际汽联一级方程式世界锦标赛中最成功的三大车队之一。借助其几乎无与伦比的F1赛车工程传承和令人难忘的辉煌时代，这支英国车队不仅证明了自身是一支不容小觑的力量，还荣获了16个F1世界锦标赛冠军的荣誉。自1977年由著名的已故Sir Frank Williams和工程先驱Sir Patrick Head共同创立以来，车队已经赢得了九次构造者冠军，这些成就是与Cosworth、Honda和Renault的合作下取得的。其车手名单堪称传奇，七次车手冠军奖杯分别由运动界的真正偶像提起：Alan Jones、Keke Rosberg、Nelson Piquet、Nigel Mansell、Alain Prost、Damon Hill和Jacques Villeneuve。这支车队曾创造历史，现在他们带着长期使命再次出发，目标是不断发展并返回赛道前列。

关于小松

小松专注于为建筑、采矿、叉车、工业及林业市场提供技术、设备和服务。逾一个世纪以来，通过在制造和技术创新上不断取得突破，小松与合作伙伴一同努力，致力于构建一个人类、企业与地球共同繁荣的可持续未来。全球各地的前沿行业均依赖小松的解决方案来建设现代化基础设施、开采关键矿产、管理森林资源及制造消费产品。公司广泛的全球服务及分销网络保障了客户操作的支持，旨在提升安全性、增强生产效率并优化运行表现。欲了解更多信息，请访问www.komatsu.com

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