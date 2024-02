Komatsu e Williams Racing reacendem parceria histórica

Alex Albon, F1 driver for Williams Racing, wears the team's 2024 overalls and helmet featuring Komatsu's logo. (Photo: Business Wire)

Komatsu’s logo and branding will feature prominently on the 2024 Williams Racing livery, as well as the team’s overalls and kit, during the upcoming Formula One season. (Photo: Business Wire)

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--O principal fabricante de equipamentos pesados, Komatsu, assinou um contrato plurianual com a Williams Racing para se tornar o principal parceiro da equipe britânica a partir do início da temporada de 2024 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA (F1).

A Komatsu foi um parceiro importante da Williams Racing na Fórmula 1 durante as décadas de 1980 e 1990, um período de grande sucesso para a equipe. As conquistas mais notáveis ​​foram em 1996 e 1997, quando a Komatsu apoiou a Williams Racing nos campeonatos de construtores e pilotos com Damon Hill e Jacques Villeneuve, respectivamente. Visando o futuro, ambas as marcas estão animadas em fazer uso de sua história compartilhada à medida que iniciam uma nova era.

A Komatsu, com sede em Tóquio, lidera a inovação no setor de fabricação de equipamentos há mais de 100 anos. Como expressado na promessa de sua marca, "Agregando valor em conjunto", a empresa acredita que as parcerias de cooperação são o modo ideal de criar um impacto positivo duradouro.

As designações oficiais da Komatsu com a Williams Racing refletem o foco compartilhado das empresas em desenvolver a longo prazo engenharia, tecnologia e novas gerações de talentos: Parceiro Oficial STEM e de Início de Carreira, Parceiro Oficial de Esportes Eletrônicos e Parceiro Oficial de Máquinas de Construção. Estas áreas irão se sobrepor e se combinar dentro da parceria, à medida que a Komatsu se esforça por se envolver e se concentrar na próxima geração de inovadores através de eventos STEM valorizados pela plataforma de esportes eletrônicos da Williams Racing.

"A Komatsu e a Williams Racing compartilham valores em torno da inovação e do desenvolvimento de nosso pessoal", disse Hiroyuki Ogawa, Presidente e Diretor Executivo da Komatsu Ltd. "Mediante nossa parceria, esperamos agregar valor em conjunto, dentro e fora das pistas. Nossa parceria com a Williams Racing está alinhada com a missão da Komatsu de agregar valor mediante inovações de fabricação e tecnológicas para potencializar um futuro sustentável onde pessoas, empresas e nosso planeta possam prosperar juntos."

Um dos impulsionadores da parceria foi o alinhamento da visão que as duas marcas compartilham. As características incorporadas no DNA e nos valores da Komatsu, como tecnologia de ponta, qualidade excepcional e confiabilidade inabalável, são todas demonstradas pela Williams Racing no mais alto nível do automobilismo. Esta nova parceria cria uma base para a cooperação cruzada entre a Williams e a Komatsu no futuro, e esperamos trabalhar em conjunto em diversas disciplinas, sobretudo referentes ao desenvolvimento de nosso pessoal e à exploração de potenciais oportunidades no ecossistema de engenharia técnica.

James Vowles, Chefe da Equipe Williams Racing, disse: "A Williams Racing está muito satisfeita por reavivar nosso relacionamento com a Komatsu. Tivemos grande sucesso juntos no passado e a reunião é um passo significativo na missão a longo prazo da Williams Racing de retornar à frente do grid. Tanto a Williams como a Komatsu estão comprometidas em atrair e desenvolver os melhores jovens talentos na busca de nossas metas e estamos na expectativa de trabalhar em conjunto outra vez."

O logotipo e a marca da Komatsu terão destaque na fachada 2024 da Williams Racing, bem como nos macacões e kits da equipe, durante a próxima temporada de Fórmula 1.

Com operações em mais de 140 países, a Komatsu é um fornecedor mundial de equipamentos pesados, serviços e soluções de primeira linha. A empresa lançou o primeiro caminhão basculante autônomo do mundo em 2008 e está ajudando os clientes a avançar rumo à neutralidade de carbono com sua crescente gama de equipamentos elétricos, híbridos e de construção com células de combustível e de mineração.

A Williams Racing é uma das equipes de Fórmula 1 mais emblemáticas do mundo. A equipe britânica compete no mais alto nível há quase cinco décadas, acumulando 114 vitórias, 313 pódios e 128 poles neste período. A Williams Racing também ganhou nove campeonatos de construtores, se tornando a segunda equipe de maior sucesso na história do esporte.

Sobre a Williams Racing

Durante mais de 45 anos, a Williams Racing tem estado na vanguarda de um dos esportes mais rápidos do planeta, sendo uma das três equipes mais bem-sucedidas da história competindo no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA. Com uma herança de engenharia quase inigualável e carros de corrida de F1, bem como épocas inesquecíveis que demonstram que é uma força a ser reconhecida, a equipe britânica possui 16 títulos do Campeonato Mundial de F1 em seu nome. Desde sua fundação em 1977 pelo eminente e falecido, Sir Frank Williams, e pelo pioneiro da engenharia, Sir Patrick Head, a equipe venceu nove Campeonatos de Construtores, em associação com a Cosworth, Honda e Renault. Sua lista de pilotos é lendária, com seus sete troféus do Campeonato de Pilotos sendo erguidos por verdadeiros ícones do esporte: Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill e Jacques Villeneuve. A equipe já fez história antes e pretende fazê-la de novo com a missão a longo prazo de evoluir e retornar à frente do grid.

Sobre a Komatsu

A Komatsu desenvolve e fornece tecnologias, equipamentos e serviços aos mercados de construção, mineração, empilhadeiras, industrial e florestal. Há mais de um século, a empresa vem agregando valor a seus clientes ao inovar a produção e a tecnologia, fazendo parcerias com terceiros para potencializar um futuro sustentável onde pessoas, empresas e o planeta prosperem juntos. As indústrias internacionais de primeira linha utilizam as soluções da Komatsu para desenvolver infraestruturas modernas, extrair minerais fundamentais, supervisionar florestas e criar produtos de consumo. As redes mundiais de serviços e distribuidores da empresa dão suporte às operações dos clientes para ajudar a aumentar a segurança e promover a produtividade, enquanto trabalham para otimizar o desempenho. Saiba mais em www.komatsu.com

