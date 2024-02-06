Komatsu和 Williams Racing 車隊重燃歷史性合作夥伴關係

在即將到來的一級方程式賽季中，Komatsu 的標誌和品牌將出現在 2024 年 Williams Racing的塗裝以及車隊工作服和球衣上。(照片：美國商業資訊)

在即將到來的一級方程式賽季中，Komatsu 的標誌和品牌將出現在 2024 年 Williams Racing的塗裝以及車隊工作服和球衣上。(照片：美國商業資訊)

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 重型設備製造業界翹楚 Komatsu 已與 Williams Racing 簽署了一紙長達多年的合約，從 2024 年國際汽車聯盟一級方程式世界錦標賽 (F1) 賽季開始，成為英國車隊的主要合作夥伴。

1980 年代和 1990 年代時，Komatsu 是 Williams Racing 在一級方程式賽車中的重要合作夥伴，這也是 Williams Racing 車隊百戰百勝的時期。最大的成就在 1996 年和 1997 年，當時 Komatsu 支援 Williams Racing 分別與 Damon Hill 和 Jacques Villeneuve 奪得 Constructors’ and Drivers’ Championships 錦標賽冠軍。放眼未來，兩個品牌深感榮幸能在彼此共榮的歷史上再度攜手共創新時代。

總部位於東京的 Komatsu ，100 多年來一直是裝備製造業的創新引領者。正如 Komatsu 品牌承諾「共同創造價值」所體現的一樣，公司相信堅實的合作夥伴關係是創造長遠正向影響的最佳方式。

Komatsu 與 Williams Racing 的官方名稱反映了兩家公司對工程、技術和新一代人才長期發展上的重視：官方 STEM 和早期職業合作夥伴、官方電子競技合作夥伴和官方工程機械合作夥伴。雙方的合作夥伴關係中結合了數種領域，因為 Komatsu 致力於透過 Williams Racing 電子競技平台豐富的 STEM 活動，吸引並關注下一世代的創新者。

「Komatsu 和 Williams Racing 對於創新及員工發展方面有著共同的價值觀」，Komatsu Ltd. 總裁兼執行長 Hiroyuki Ogawa 說道：「透過雙方的合作夥伴關係，我們期待在賽道內外共創價值。與 Williams Racing 合作符合 Komatsu 的使命，也就是透過製造和技術創新來創造價值，實現永續的未來，讓人們、企業和我們的星球能夠一同繁榮豐盛」。

雙方合作背後的驅動力之一，是兩個品牌共同的願景一致。Komatsu 的 DNA 和價值觀中蘊含的特質，如尖端技術、卓越品質和堅若磐石的可靠性，在在都於 Williams Racing 在賽車運動最高水準上體現。這種新的合作夥伴關係為 Williams Racing 和 Komatsu 未來的跨界合作奠定了基礎，我們預期將在一連串的領域展開合作，尤其是在員工發展和探究技術工程生態系統上的潛在機會。

Williams Racing 隊長 James Vowles 表示：「Williams Racing 很榮幸能與 Komatsu 重修舊日好關係。我們過去一起共創榮景與成功，雙方再度合作是 Williams Racing 重返賽場前線長期目標中的重要一步。Williams Racing 和 Komatsu 雙方都致力於吸引和培養最為優秀的年輕人才，一同實現我們的目標。我們非常期待雙方再度合作」。

在即將到來的一級方程式賽季中，Komatsu 的標誌和品牌將展示在 2024 年 Williams Racing 車隊塗裝以及車隊工作服和球衣上。

Komatsu 的業務遍及 140 多個國家/地區，是一家提供優質的重型設備、服務和解決方案的全球供應商。Komatsu 於 2008 年推出了全球第一輛自動翻斗卡車，並透過不斷成長的電動、混合動力、燃料電池建築和採礦設備，幫助客戶實現碳中和的願景。

Williams Racing 是全球最具標誌性的一級方程式車隊之一。近五十年來，這支英國車隊一直在最高標的比賽中競技，期間共積累了 114 場勝利、313 次登台領獎和 128 個頭位。Williams Racing 還贏得了九次的車隊冠軍，這也讓他們成為這項運動歷史上第二成功的車隊。

有關 Williams Racing

45 年來，Williams Racing 一直是地球上最快運動之一的佼佼者，也是歷史上參加國際汽車聯盟一級方程式世界錦標賽中三大最為成功的車隊之一。憑藉著幾近無與倫比的工程、F1 賽車傳統和輝煌的時代，這支英國車隊勇奪 16 個 F1 世界冠軍頭銜。自從 1977 年由已故傑出的 Frank Williams 爵士和工程先驅 Patrick Head 爵士共同創立以來，車隊已與 Cosworth、Honda 和 Renault 合作贏得了九次車隊冠軍。旗下車手盡是賽車界傳奇，七座賽車手冠軍獎盃由這項運動的偶像們一同高舉：Alan Jones、Keke Rosberg、Nelson Piquet、Nigel Mansell、Alain Prost、Damon Hill 及 Jacques Villeneuve。車隊先前已締造歷史，並將進化重返前線並再次創造歷史。

About Komatsu

Komatsu 為建築、採礦、堆高機、工業和林業市場開發並提供技術、設備和服務。超過一個世紀以來，Komatsu 持續精進於製造和技術創新，為客戶創造價值，並與異業合作來為人類、企業和地球創造繁榮昌盛的持續榮景。世界各地的一線行業都使用 Komatsu 的解決方案來開發現代化的基礎設施、開採基礎礦物、管理森林和製造消費物品。Komatsu 的全球服務和經銷商網路支援客戶營運，以協助提高安全性和生產力，同時努力優化性能。如需更多詳細資料，請造訪 www.komatsu.com

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