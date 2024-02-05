Aston Martin Aramco F1®車隊與NetApp續簽合作夥伴關係

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Aston Martin Aramco F1®車隊和智慧資料基礎設施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布續簽合作夥伴關係，指定NetApp為該車隊的全球資料基礎設施合作夥伴。該車隊在闊別賽道60多年後，于2021年重新征戰F1®賽場，從那時起，NetApp一直是該車隊的重要合作夥伴。此次續簽合作關係建立在雙方之前三年的成功合作基礎之上，將使Aston Martin Aramco車隊能夠使用NetApp的儲存技術來即時儲存、管理和取用車隊所需的大量資料，以提升賽道表現。

這些資料為F1®車手及其支援團隊提供了所需的洞察，有助於他們做出正確決策，以提升在比賽中的表現。利用這些資料進行的類比可協助車隊預測和因應比賽中可能發生的意外情況，如天氣變化或計畫外的維修站換胎。透過利用資料提前瞭解這些情況的影響，車隊能夠在分秒必爭的角逐中即時因應意外。如果沒有這些洞察，車隊可能無法在機會轉瞬即逝前做出適當的因應決定。在每場比賽中，Aston Martin Aramco車隊都會從數百個感測器收集資料，包括賽道溫度、輪胎退化和空氣動力學等即時性能統計資料。無論是在賽道邊還是在車隊最先進的AMR技術園區(AMRTC)，都可以即時取用這些資料，從而為車隊提供即時調整比賽策略所需的資料。賽道和車隊總部之間的資料共用對於車隊的成功至關重要，因此資料儲存和管理是車隊的一項任務關鍵型職能。

Aston Martin Aramco資訊長Clare Lansley表示：「在我們自2021年重返F1以來的第四個賽季，我們很高興與NetApp續簽合作夥伴關係。在之前的合作中過程中，NetApp始終與我們一路相隨，在我們的賽道營運以及設在Silverstone的AMRTC總部發揮了關鍵作用。我們利用資料來提升車隊的表現以及賽道速度，與NetApp的合作對車隊的成功至關重要。」

利用NetApp儲存和管理的資料，Aston Martin Aramco車隊在2023年F1®賽季中八次登上領獎臺，獲得280點積分，並在車隊冠軍獎中獲得第五名。透過指定NetApp為其全球資料基礎設施合作夥伴，車隊將繼續獲得資料儲存和分析方面的支援，包括：

速度： NetApp FlexPod®資料中心解決方案可協助車隊即時取用和儲存大量資料，在賽道邊、賽事總部和工廠之間快速有效地傳輸資料，從而做出用於調整比賽策略的近乎即時的決策。

NetApp FlexPod®資料中心解決方案可協助車隊即時取用和儲存大量資料，在賽道邊、賽事總部和工廠之間快速有效地傳輸資料，從而做出用於調整比賽策略的近乎即時的決策。 可靠性 ：NetApp® Cloud Volumes ONTAP®可確保企業級的可靠性以及發生故障時的持續運行，以使車隊始終能夠獲得需要的資料。

：NetApp® Cloud Volumes ONTAP®可確保企業級的可靠性以及發生故障時的持續運行，以使車隊始終能夠獲得需要的資料。 可觀測性 ：NetApp® Cloud Insights可協助車隊輕鬆監控、最佳化其所有資源和應用程式並排除故障，從而可在本地和雲端高效採用和操作新技術，達成全棧可觀測性。

：NetApp® Cloud Insights可協助車隊輕鬆監控、最佳化其所有資源和應用程式並排除故障，從而可在本地和雲端高效採用和操作新技術，達成全棧可觀測性。 安全性 ：NetApp® Storage Workload Security透過監控和保護在NetApp平台上保存的資料，提供針對內部和外部威脅的持續保護。

：NetApp® Storage Workload Security透過監控和保護在NetApp平台上保存的資料，提供針對內部和外部威脅的持續保護。 可擴充性：全套NetApp解決方案均可輕鬆擴充和發展，因此車隊可因應IT需求成長和變化過程中的任何挑戰。

NetApp行銷長Gabie Boko表示：「NetApp和Aston Martin Aramco車隊是理想的合作夥伴，因為雙方都致力於追求效能上的突破和真正的創新。當Aston Martin在闊別賽場60多年後重返F1®賽道時，他們需要一個技術合作夥伴來協助車隊因應賽道內外時刻可能發生的意外情況。NetApp為Aston Martin Aramco提供了智慧資料基礎設施，執行速度堪比F1®賽車。」

透過以極高的速度利用儲存資料，Aston Martin Aramco獲得了明顯的競爭優勢。NetApp的資料解決方案協助該車隊在設計更快的賽車和最佳化比賽策略的過程中持續追求創新。

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關於 NetApp

NetApp是一家智慧資料基礎設施公司，將統一資料儲存、整合資料服務和CloudOps解決方案相結合，讓每個客戶都能在充滿顛覆變化的世界中找尋商機。NetApp建立無孤島的基礎設施，運用可觀測性和人工智慧來達成業界最佳資料管理。我們是唯一原生內建於全球最大雲端空間的企業級儲存服務，我們的資料儲存能夠提供順暢的靈活性。此外，我們的資料服務具有卓越的網路韌性、治理和應用程式敏捷性，可為使用者創造資料優勢。我們的CloudOp解決方案透過可觀測性和人工智慧來持續達成效能和效率的最佳化。無論資料型態、工作負載或環境如何，客戶都可以透過NetApp改造資料基礎設施以拓展業務可能性。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.netapp.com 或在 X、LinkedIn、Facebook 和 Instagram 上關注我們。

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