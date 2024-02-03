Clinique與西奈山伊坎醫學院合作成立西奈山-Clinique健康皮膚醫學中心

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Clinique與西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)今天宣布建立慈善合作夥伴關係，並合作成立西奈山-Clinique健康皮膚醫學中心(Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center)。該中心將展開皮膚醫學領域的前瞻性研究，探索皮膚老化、皮膚過敏以及發炎性或濕疹性皮膚症狀（包括濕疹/特應性皮炎和接觸性皮炎）的生物學基礎。此次合作植基於雙方透過皮膚病學研究改善病患生活品質的共同使命，將專注於適用的科學發現和尖端創新，推動過敏科學現代化，從而找到上述皮膚狀況的創新解決方案。

西奈山-Clinique健康皮膚醫學中心展開的研究旨在揭示科學發現，加速開發新的局部和全身療法，協助緩解過敏性皮膚狀況。中心的首要任務是將基礎科學與臨床實際應用相結合，透過恢復健康的皮膚來改善人們的生活品質。透過研究健康皮膚以及患有特應性皮炎和其他過敏性皮膚疾病的病患的皮膚，研究人員可望瞭解如何顯著減緩包括濕疹病患在內的所有人的明顯衰老跡象。濕疹病患會表現出過早或加速衰老的跡象。從這項研究中獲得的見解旨在促進皮膚醫學和皮膚健康領域的進步。此外，該研究還將為Clinique未來的產品創新提供參考和啟發，為擁有過敏或敏感皮膚的人群提供進一步的解決方案。

Clinique全球品牌總裁Michelle Freyre表示：「Clinique品牌自成立以來一直致力於提供皮膚科醫生指導下的解決方案和經過過敏測試的解決方案，我們很驕傲能與伊坎西奈山這樣的知名機構以及由全球著名過敏和發炎性皮膚病專家Emma Guttman博士領導的醫生科學家團隊合作。該團隊致力於過敏性皮膚的研究和適用於未來需求的新發現，以及此類皮膚對生命的影響，包括對衰老的影響，其研究成果讓我們深受啟發。我們擁有共同的承諾，堅信能夠為所有人打造和維護健康的肌膚，對此充滿熱忱。我相信，憑藉此次前所未有的合作，致力於推進過敏科學發展的頂尖醫生科學家將能夠進行開創性的研究。」

伊坎醫學院皮膚學系Waldman教授兼系主任Emma Guttman, MD, PhD博士是皮膚科學的開拓者，在其職業生涯中致力於將科學與實務相結合，以改善病患的生活品質。她所做的工作為患有發炎性皮膚病的病患帶來了新的治療標靶。Guttman博士本人及其家族有著濕疹和其他過敏病史，這也激勵她將緩解敏感皮膚症狀作為自己的使命。

Guttman博士表示：「多年不愈的慢性皮膚發炎會導致過早衰老。透過廣泛的研究，我們已經瞭解了與濕疹和接觸性皮炎等過敏相關的皮膚狀況的分子圖譜，現在正處於解決這些狀況和更多問題的關鍵時刻。在Clinique的支援下，我們將繼續積極探索針對性的方法來逆轉濕疹和過敏性皮膚狀況，以恢復和維持健康的皮膚。我們希望進而將獲得的這些知識首先用於解決和預防與年齡相關的發炎或『發炎衰老』過程。」Guttman博士也是西奈山濕疹防治卓越中心和西奈山伊坎醫學院發炎性皮膚病實驗室的主任。

西奈山伊坎醫學院的發炎性皮膚病實驗室主要研究特應性皮炎、接觸性皮炎、斑禿和其他發炎性皮膚病。實驗室在特應性皮炎的免疫學基礎方面取得了顛覆性的發現，為新的治療方法開闢了道路。Guttman博士的實驗室針對特應性皮炎獨家開發了全面的分子圖譜，定義了皮膚分化和以及表徵該疾病不同表型和年齡的免疫回路。這項關於特應性皮炎/濕疹的工作直接促成了最近開發的多種針對該疾病的治療方法，為Guttman博士和她的實驗室贏得了獨一無二的地位，使實驗室成為全球皮膚醫學和免疫學領域的頂尖機構。

Clinique有著與皮膚科醫生合作的悠久歷史，包括與其創辦人之一、皮膚科醫生Norman Orentreich, MD的合作。此外，自1968年以來，Clinique還不斷將病患的見解融匯到其創新成果中。他的兩個孩子Catherine Orentreich博士和David Orentreich博士延續了其父與Clinique的合作，目前均為該品牌的皮膚科指導醫生。David Orentreich博士是西奈山伊坎醫學院皮膚病系臨床助理教授，他與Catherine Orentreich博士均為西奈山皮膚病顧問委員會成員。

秉持改善病患生活品質的使命，Clinique與西奈山伊坎醫學院合作成立了西奈山-Clinique健康皮膚醫學中心，並做出了一項慈善承諾，將在未來7年內捐贈500萬美元，以促進過敏科學的進步和發展。這筆資金將用於招募最優秀的醫生和科學家，並提供相關資源，用於最先進的設備、診所和實驗室空間，以及關鍵的支援人員。西奈山-Clinique健康皮膚醫學中心展開的研究將涵蓋所有年齡、性別、種族和民族，還將調查飲食、運動和壓力等因素對健康人群皮膚的影響。據西奈山預測，在Clinique的支援下，從這項多年期合作的早期階段即可快速推進多項重大突破。

關於西奈山醫療系統：

西奈山醫療系統是紐約都會區最大的學術醫療系統之一，旗下擁有8家醫院、400多個門診診所、300多個實驗室、一所護理學院以及一所一流的醫學和研究生教育學院，員工總數超過43,000名。西奈山醫療系統的使命包括：因應當今時代最複雜的醫療保健挑戰，發現和應用新的科學知識，以此改善全球所有人的健康；開發更安全有效的療法；培養下一代醫學領袖和創新者；以及向有需要的人提供高品質護理，以此支援當地社群。透過整合醫院、實驗室和醫學院，西奈山醫療系統提供從出生到老年的全面醫療保健解決方案。該系統積極利用人工智慧和資訊學等創新方法，同時將病患的醫療和情感需求視為所有治療的首要之務。西奈山醫療系統下轄：約7400名初級和專科護理醫生；13家合資門診手術中心，分佈在紐約市五大區、西徹斯特、長島和佛羅里達州；以及30多個附屬社群衛生中心。系統內的醫院常年被《新聞週刊》評選為「世界最佳智慧醫院」、「最佳州立醫院」、「世界最佳醫院」和「最佳專科醫院」，並被《美國新聞與世界報導》評選為「最佳醫院」和「最佳兒童醫院」。西奈山醫院還入選了《美國新聞與世界報導》2023-2024年度「最佳醫院」榮譽排行榜。

關於Clinique：

1968年，一位美妝雜誌編輯問紐約市的一位知名皮膚科醫生：「完美的皮膚可以經由護理得到嗎？」答案是：可以。Clinique品牌就在這一肯定的回答中宣告誕生。如今，Clinique已成為美國護膚領域排名第一的皮膚科醫生品牌*，以及美國化妝品領域排名第一的皮膚科醫生品牌**，提供在皮膚科醫生指導下且經過過敏測試的解決方案，打造令人驚歎的美肌效果。該品牌已進入全球107個市場。Clinique的臨床解決方案源自與皮膚科醫生、科學家和眼科醫生合作展開的多年研究。Clinique的所有配方均經過臨床驗證和過敏測試，100%不含香料，在提供強大功效的同時又可嚴格確保安全。

*來源：Circana，美國Prestige Beauty Total Measured Market，護膚品銷售量，皮膚科醫生品牌屬性，截至2023年12月的12個月

**來源：Circana，美國Prestige Beauty Total Measured Market，化妝品銷售量，皮膚科醫生品牌屬性，截至2023年12月的12個月

皮膚科醫生品牌是指由皮膚科醫生創立或開發以及/或者由皮膚科醫生推薦的品牌。

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