Clinique faz parceria com Faculdade de Medicina Icahn da Mount Sinai para estabelecer o Centro de Dermatologia de Pele Saudável Mount Sinai-Clinique

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Clinique e a Faculdade de Medicina Icahn da Mount Sinai anunciaram hoje uma parceria filantrópica para estabelecer o Centro de Dermatologia da Pele Saudável Mount Sinai-Clinique. O Centro irá desenvolver pesquisas inovadoras em dermatologia, que explora as bases biológicas de como a pele envelhece, alergias cutâneas e condições inflamatórias ou eczematosas da pele, incluindo eczema (ou dermatite atópica) e dermatite de contato. Enraizada em uma missão compartilhada de conduzir investigação dermatológica que melhore a vida dos pacientes, a parceria terá foco na descoberta científica aplicável e na inovação de ponta para modernizar a ciência da alergia, a fim de identificar soluções inovadoras para estas doenças cutâneas.

A pesquisa realizada no Centro de Dermatologia de Pele Saudável Mount Sinai-Clinique visa revelar descobertas científicas para acelerar a criação de novos tratamentos tópicos e sistêmicos que ajudem a aliviar condições alérgicas da pele. A prioridade é unir a ciência básica à aplicação prática na clínica para melhorar a vida das pessoas por meio de uma pele saudável. Ao investigar a pele saudável, junto com a pele das pessoas com dermatite atópica e outras doenças alérgicas da pele, os pesquisadores podem aprender como retardar significativamente os sinais visíveis de envelhecimento em todas as pessoas, bem como em pacientes com eczema, que apresentam sinais de envelhecimento precoce ou acelerado. As informações desta pesquisa visam estimular avanços no campo da dermatologia e da saúde da pele. Além disto, irão informar e inspirar a Clinique em futuras inovações de produtos para oferecer mais soluções a pessoas com pele alérgica ou sensível.

"Como uma marca que oferece soluções orientadas por dermatologistas e soluções testadas para alergias desde sua criação, a Clinique tem orgulho de fazer parceria com a renomada instituição Icahn Mount Sinai e sua equipe de médicos-cientistas, liderada por uma especialista de renome mundial em doenças alérgicas e inflamatórias da pele, a Dra. Emma Guttman. Temos nos inspirado na dedicação da equipe com a pesquisa e futuras descobertas da pele alérgica e de seu impacto na vida, incluindo o envelhecimento. Sentimos a motivação por nosso compromisso mútuo e pela crença inabalável de que uma pele excelente pode ser criada e mantida para todos. Estou confiante de que esta parceria inédita irá possibilitar pesquisas inovadoras realizadas por médicos-cientistas de destaque dedicados ao avanço da ciência da alergia", disse Michelle Freyre, Presidente de Marcas Globais na Clinique.

A Dra. Emma Guttman, MD, PhD, Professora Waldman e Presidente de Sistema do Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina Icahn, pioneira na ciência dermatológica, dedicou sua carreira a unir a ciência com a prática destinada a melhorar a vida dos pacientes. Seu trabalho a conduziu a novos alvos terapêuticos para pacientes que sofrem de doenças inflamatórias da pele. Ao se inspirar em sua história pessoal e familiar de eczema e outras condições alérgicas, a Dra. Guttman assumiu como sua missão aliviar a pele sensível.

"Anos de pele inflamada crônica desempenham um papel no envelhecimento precoce. Uma ampla pesquisa nos ajudou a entender o mapa molecular das doenças cutâneas associadas às alergias, como o eczema e a dermatite de contato, sendo que estamos agora em um ponto vital na abordagem destas condições e muito mais. Com o apoio da Clinique, continuaremos explorando ativamente enfoques específicos para reverter condições eczematosas e alérgicas da pele com a meta de criar e manter uma pele saudável. Por sua vez, queremos usar esta compreensão para abordar e prevenir o processo de inflamação ou 'inflamação etária' referente à idade em primeiro lugar", disse a Dra. Guttman, que também dirige o Centro de Excelência em Eczema na Mount Sinai e o Laboratório de Doenças Inflamatórias da Pele na Icahn Mount Sinai.

O laboratório de Doenças Inflamatórias da Pele na Icahn Mount Sinai tem foco principal em dermatite atópica, dermatite de contato, alopecia areata e outras doenças inflamatórias da pele. Fez descobertas que mudaram o paradigma na base imunológica da dermatite atópica, que abriram a porta a novas terapêuticas. O laboratório da Dr. Guttman desenvolveu os únicos mapas moleculares abrangentes da dermatite atópica, definindo a diferenciação da pele e os circuitos imunológicos que caracterizam esta doença em todos os fenótipos e idades. Este trabalho sobre dermatite atópica / eczema contribuiu diretamente para muitos dos tratamentos recentemente desenvolvidos para esta doença, conferindo à Dra. Guttman e a seu laboratório um lugar único como líder em dermatologia e imunologia a nível mundial.

A Clinique tem uma longa história de parceria com dermatologistas, incluindo seu dermatologista fundador, Norman Orentreich, MD, e incorporando percepções de pacientes em sua inovação desde 1968. Seus filhos, Catherine Orentreich, MD, e David Orentreich, MD, dermatologistas orientadores da marca, continuam o legado de seu pai para a Clinique. David Orentreich é Professor Clínico Assistente de Dermatologia na Icahn Mount Sinai, sendo que ele e a Dra. Catherine Orentreich são membros do Conselho Consultivo de Dermatologia da Mount Sinai.

Nesta missão significativa, a Clinique assumiu um compromisso filantrópico de US$ 5 milhões ao longo de sete anos para o avanço e a evolução da ciência da alergia através da parceria e fundação do Centro de Dermatologia de Pele Saudável da Mount Sinai-Clinique. Os fundos serão utilizados para recrutar os melhores e mais brilhantes médicos e cientistas e proporcionar recursos para os equipamentos mais avançados, espaço clínico e laboratorial, além de pessoal de suporte essencial. Os estudos conduzidos pelo Centro de Dermatologia de Pele Saudável da Mount Sinai-Clinique irão incluir todas as idades, sexos, raças e etnias, bem como investigar os efeitos de fatores como dieta, exercícios e estresse na pele de pessoas saudáveis. A Mount Sinai prevê que, com o respaldo da Clinique, avanços cruciais serão acelerados, a partir dos estágios iniciais da parceria plurianual.

Sobre o Mount Sinai Health System:

O Mount Sinai Health System é um dos maiores sistemas médicos acadêmicos na área metropolitana de Nova York, com mais de 43.000 funcionários trabalhando em oito hospitais, mais de 400 consultórios ambulatoriais, mais de 300 laboratórios, uma faculdade de enfermagem e uma faculdade líder de medicina e pós-graduação. A Monte Sinai promove a saúde para todas as pessoas, em todos os lugares, enfrentando os desafios mais complexos dos cuidados de saúde de nosso tempo, ao descobrir e aplicar novas aprendizagens e conhecimentos científicos; desenvolve tratamentos mais seguros e eficazes; instrui a próxima geração de líderes médicos e inovadores; e apoia as comunidades locais, ao prestar cuidados de alta qualidade a todos os que deles necessitam. Mediante a integração de seus hospitais, laboratórios e faculdades, a Mount Sinai oferece soluções completas de cuidados de saúde desde o nascimento até à geriatria, ao aproveitar enfoques inovadores como a inteligência artificial e a informática, e manter as necessidades médicas e emocionais dos pacientes no centro de todo o tratamento. O Sistema de Saúde inclui cerca de 7.400 médicos de atendimento primário e especializado; 13 centros de cirurgia ambulatorial em joint venture nos cinco distritos da cidade de Nova York, Westchester, Long Island e Flórida; e mais de 30 centros de saúde comunitários afiliados. Os hospitais dentro do sistema são consistentemente classificados pela Newsweek® como os “Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo, Melhores Hospitais Estaduais, Melhores Hospitais do Mundo e Melhores Hospitais Especializados" e como os "Melhores Hospitais" e "Melhores Hospitais Infantis" da U.S. News & World Report®. O Mount Sinai Hospital está no quadro de honra dos “Melhores Hospitais” da U.S. News & World Report® em 2023-2024.

Sobre a Clinique:

Em 1968, um editor de beleza perguntou a um importante dermatologista de Nova York: "É possível criar uma pele excelente?" A resposta foi sim. E com este sim, nasceu a Clinique. Hoje a Clinique é a marca de dermatologia nº 1 em cuidados com a pele nos EUA* e a marca de dermatologia nº 1 em maquiagem nos EUA**, oferecendo soluções testadas para alergia e orientadas por dermatologistas para resultados notáveis na pele. A marca é vendida em 107 mercados ao redor do mundo. As soluções clínicas da Clinique estão baseadas em anos de pesquisa, trabalhando com dermatologistas, cientistas e oftalmologistas. Todas as fórmulas da Clinique são elaboradas para oferecer poderosa eficácia com rigorosa segurança, clinicamente comprovada, testada contra alergia e 100% isenta de fragrância.

*Fonte: Circana, Mercado Total Medido de Beleza de Prestigio dos EUA, Vendas Unitárias de Cuidados com a Pele, Atributo da Marca de Dermatologia, 12 meses finalizados em dezembro de 2023

**Fonte: Circana, Mercado Total Medido de Beleza de Prestigio dos EUA, Vendas Unitárias de Maquiagem, Atributo da Marca de Dermatologia, 12 meses finalizados em dezembro de 2023

Marca de Dermatologia é definida como uma marca que foi fundada ou desenvolvida por um dermatologista e/ou recomendada por dermatologistas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.