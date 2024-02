Clinique s'associe à l'Icahn School of Medicine au Mount Sinai pour créer le Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center (Centre de dermatologie pour une peau saine)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Clinique et l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai ont annoncé aujourd'hui un partenariat philanthropique visant à créer le Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center. Ce centre développera une recherche avant-gardiste en dermatologie, pour explorer les fondements biologiques du vieillissement de la peau, les allergies cutanées et les affections inflammatoires ou eczémateuses de la peau, notamment l'eczéma (ou dermatite atopique) et la dermatite de contact. Ancré dans une mission commune de recherche dermatologique pour améliorer la vie des patients, le partenariat se concentrera sur la découverte scientifique applicable et l'innovation de pointe pour moderniser la science des allergies afin de trouver des solutions innovantes pour ces affections cutanées.

Les recherches menées dans le cadre du Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center visent à mettre au jour des découvertes scientifiques afin d'accélérer la création de nouveaux traitements topiques et systémiques permettant de soulager les affections cutanées allergiques. La priorité est de faire le lien entre la science fondamentale et l'application pratique dans le domaine clinique afin d'améliorer la vie des gens en leur offrant une peau saine. En étudiant la peau saine, ainsi que la peau des personnes souffrant de dermatite atopique et d'autres affections cutanées allergiques, les chercheurs peuvent apprendre comment ralentir de manière significative les signes visibles du vieillissement chez toutes les personnes ainsi que chez les patients atteints d'eczéma, qui présentent des signes de vieillissement prématuré ou accéléré. Les résultats de cette recherche visent à accélérer les progrès dans le domaine de la dermatologie et de la santé de la peau. En outre, ils informeront et inspireront Clinique dans sa future innovation produit afin d'offrir de nouvelles solutions aux personnes ayant une peau allergique ou sensible.

« En tant que marque proposant des solutions guidées par des dermatologues et des solutions expérimentées sur les allergies depuis sa création, Clinique est fière de s'associer à la célèbre institution Icahn Mount Sinai et à son équipe de médecins-scientifiques, dirigée par une spécialiste de renommée mondiale en matière de maladies allergiques et inflammatoires de la peau, la Dre Emma Guttman. Nous sommes inspirés par une équipe dédiée à la recherche et aux découvertes futures sur la peau allergique et ses répercussions sur la vie quotidienne, notamment le vieillissement. Nous nous sentons stimulés par notre engagement mutuel et notre ferme conviction qu'il est possible de créer une belle peau pour tout le monde et de la conserver. Je suis convaincue que ce partenariat, premier du genre, permettra à des médecins-scientifiques de premier plan de mener des recherches innovantes et de faire progresser la science des allergies », a déclaré Michelle Freyre, présidente de Global Brands, Clinique.

Emma Guttman, MD, PhD, professeure et présidente du système Waldman, département de Dermatologie à l'Icahn School of Medicine, pionnière de la science dermatologique, a consacré sa carrière à établir des passerelles entre la science et la pratique dans le but d'améliorer la vie des patients. Ses travaux ont permis de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques pour les patients souffrant d'affections cutanées inflammatoires. S'inspirant de ses antécédents personnels et familiaux d'eczéma et d'autres affections allergiques, la Dre Guttman s'est donnée pour mission de soulager les peaux sensibles.

« Des années d'inflammation chronique de la peau jouent un rôle dans le vieillissement prématuré. Des recherches approfondies nous ont aidés à comprendre la carte moléculaire des affections cutanées associées à l'allergie, telles que l'eczéma et la dermatite de contact, et nous nous trouvons aujourd'hui à un tournant dans le traitement de ces affections et de bien d'autres encore. Avec le soutien de Clinique, nous poursuivrons une exploration active des approches ciblées pour inverser les conditions cutanées eczémateuses et allergiques dans le but de créer et de conserver une peau saine. À notre tour, nous voulons utiliser ces connaissances pour traiter et prévenir le processus d'inflammation lié à l'âge », déclare la Dre Guttman, qui dirige également le Centre d'excellence sur l'eczéma au Mount Sinai et le laboratoire des maladies inflammatoires de la peau à l'Icahn Mount Sinai.

Le laboratoire des maladies inflammatoires de la peau de l'Icahn Mount Sinai se concentre principalement sur la dermatite atopique, la dermatite de contact, l'alopécie areata et d'autres maladies inflammatoires de la peau. Il a fait des découvertes révolutionnaires sur la base immunologique de la dermatite atopique, ouvrant la voie à de nouvelles thérapies. Le laboratoire de la Dre Guttman a mis au point les seules cartes moléculaires complètes de la dermatite atopique, définissant la différenciation de la peau et les circuits immunitaires caractérisant cette maladie dans tous les phénotypes et tous les âges. Ces travaux sur la dermatite atopique et l'eczéma ont contribué directement à la mise au point de nombreux traitements pour cette maladie, ce qui a valu à la Dre Guttman et à son laboratoire une place unique parmi les leaders mondiaux de la dermatologie et de l'immunologie.

Clinique travaille depuis longtemps en partenariat avec des dermatologues, notamment son dermatologue fondateur, Norman Orentreich, MD, et intègre à ses innovations les informations issues des patients depuis 1968. Ses enfants, Catherine Orentreich, MD, et David Orentreich, MD, dermatologues référents de la marque, perpétuent la tradition de leur père pour Clinique. Le Dr David Orentreich est professeur clinique adjoint de dermatologie à l'Icahn Mount Sinai, et lui-même et la Dre Catherine Orentreich sont membres du comité consultatif de dermatologie du Mount Sinai.

Dans le cadre de cette mission significative, Clinique a pris un engagement philanthropique à hauteur de 5 millions de dollars sur sept ans, dédié aux progrès et à l'évolution de la science de l'allergie par le biais du partenariat et de la fondation du Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center (Centre de dermatologie pour une peau saine). Les fonds seront utilisés pour recruter les médecins et les scientifiques les plus compétents et les plus brillants, et pour fournir des ressources à l'équipement le plus avancé, l'espace clinique et de laboratoire, et le personnel de soutien clé. Les études menées par le Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center porteront sur tous les âges, tous les sexes, toutes les races et toutes les ethnies, et étudieront également les effets de facteurs tels que l'alimentation, l'exercice physique et le stress sur la peau de personnes en bonne santé. Le Mount Sinai prévoit que des découvertes décisives seront faites rapidement grâce au soutien de Clinique, et ceci dès les premières étapes du partenariat pluriannuel.

À propos du Mount Sinai Health System :

Mount Sinai Health System est l'un des plus grands systèmes médicaux universitaires de la région métropolitaine de New York, avec plus de 43 000 employés travaillant dans huit hôpitaux, plus de 400 pratiques ambulatoires, plus de 300 laboratoires, une école d'infirmières et une école de médecine et d'enseignement supérieur de premier plan. Le Mount Sinai fait progresser la santé pour tous, partout, en relevant les défis les plus complexes de notre époque en matière de soins de santé, en découvrant et en appliquant de nouvelles connaissances scientifiques, en développant des traitements plus sûrs et plus efficaces, en formant la nouvelle génération de leaders et d'innovateurs médicaux, et en soutenant les communautés locales en fournissant des soins de haute qualité à tous ceux qui en ont besoin. Grâce à l'intégration de ses hôpitaux, laboratoires et écoles, le Mount Sinai offre des solutions de soins de santé complètes, de la naissance aux soins gériatriques, en nous basant sur des approches innovantes telles que l'intelligence artificielle et l'informatique, tout en maintenant les besoins médicaux et émotionnels des patients au centre de tous les traitements. Le système de santé comprend environ 7 400 médecins de premier recours et spécialistes, 13 centres de chirurgie ambulatoire en joint-venture dans les cinq arrondissements de New York, Westchester, Long Island et en Floride, et plus de 30 centres de santé communautaires affiliés. Les hôpitaux du système sont régulièrement classés par Newsweek® dans les catégories « The World's Best Smart Hospitals, Best in State Hospitals, World Best Hospitals et Best Specialty Hospitals » et par U.S. News & World Report® dans les catégories « Best Hospitals » et « Best Children's Hospitals ». L'hôpital Mont-Sinaï figure au tableau d'honneur des « Best Hospitals » de U.S. News & World Report® pour 2023-2024.

À propos de Clinique :

En 1968, la rédactrice en chef d'un magazine de beauté a demandé à un éminent dermatologue new-yorkais : « Peut-on créer une belle peau ? » La réponse est oui. C'est ainsi qu'est née la marque Clinique. Aujourd'hui, Clinique est la première marque de soins pour les dermatologues aux États-Unis* et la première marque de maquillage pour les dermatologues aux États-Unis**, offrant ses solutions guidées par des dermatologues et testées contre les allergies qui ont de remarquables résultats sur la peau. La marque est commercialisée sur 107 marchés dans le monde. Les solutions cliniques de Clinique reposent sur des années de recherche, en collaboration avec des dermatologues, des scientifiques et des ophtalmologues. Toutes les formules de Clinique sont conçues pour offrir une efficacité puissante et une sécurité rigoureuse, cliniquement prouvées, testées contre les allergies et 100 % sans parfum.

*Source : Circana, U.S. Prestige Beauty Total Measured Market, Skincare Unit Sales, Derm Brand Attribute, 12 mois jusqu'en décembre 2023

**Source : Circana, U.S. Prestige Beauty Total Measured Market, Makeup Unit Sales, Derm Brand Attribute, 12 mois jusqu'en décembre 2023

Derm Brand fait référence à une marque fondée ou développée par un dermatologue et/ou recommandée par un dermatologue.

