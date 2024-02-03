Clinique与西奈山伊坎医学院合作成立西奈山-Clinique健康皮肤医学中心

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Clinique与西奈山伊坎医学院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)今天宣布建立慈善合作伙伴关系，并合作成立西奈山-Clinique健康皮肤医学中心(Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center)。该中心将开展皮肤医学领域的前瞻性研究，探索皮肤老化、皮肤过敏以及炎症性或湿疹性皮肤症状（包括湿疹/特应性皮炎和接触性皮炎）的生物学基础。此次合作基于双方通过皮肤病学研究改善患者生活质量的共同使命，将专注于适用的科学发现和前沿创新，实现过敏科学现代化，从而找到上述皮肤状况的创新解决方案。

西奈山-Clinique健康皮肤医学中心开展的研究旨在揭示科学发现，加速开发新的局部和全身疗法，帮助缓解过敏性皮肤状况。中心的首要任务是将基础科学与临床实际应用相结合，通过恢复健康的皮肤来改善人们的生活质量。通过研究健康皮肤以及患有特应性皮炎和其他过敏性皮肤疾病的患者的皮肤，研究人员有望了解如何显著减缓包括湿疹患者在内的所有人的明显衰老迹象。湿疹患者会表现出过早或加速衰老的迹象。从这项研究中获得的见解旨在促进皮肤医学和皮肤健康领域的进步。此外，该研究还将为Clinique未来的产品创新提供信息和启发，为拥有过敏或敏感皮肤的人群提供进一步的解决方案。

Clinique全球品牌总裁Michelle Freyre表示：“Clinique品牌自成立以来一直致力于提供皮肤科医生指导下的解决方案和经过过敏测试的解决方案，我们很自豪能与伊坎西奈山这样的知名机构以及由全球著名过敏和炎症性皮肤病专家Emma Guttman博士领导的医生科学家团队合作。该团队致力于过敏性皮肤的研究和面向未来的新发现，以及此类皮肤对生命的影响，包括对衰老的影响，其研究成果让我们深受启发。我们拥有共同的承诺，坚信能够为所有人打造和维护健康的肌肤，对此充满热忱。我相信，凭借此次前所未有的合作，致力于推进过敏科学发展的顶尖医生科学家将能够进行开创性的研究。”

伊坎医学院皮肤学系Waldman教授兼系主任Emma Guttman, MD, PhD博士是皮肤科学的开拓者，在其职业生涯中致力于将科学与实践相结合，以改善患者的生活质量。她所做的工作为患有炎症性皮肤病的患者带来了新的治疗靶点。Guttman博士本人及其家族有着湿疹和其他过敏病史，这也激励她将缓解敏感皮肤症状作为自己的使命。

Guttman博士表示：“多年不愈的慢性皮肤炎症会导致过早衰老。通过广泛的研究，我们已经了解了与湿疹和接触性皮炎等过敏相关的皮肤状况的分子图谱，现在正处于解决这些状况和更多问题的关键时刻。在Clinique的支持下，我们将继续积极探索针对性的方法来逆转湿疹和过敏性皮肤状况，以恢复和维持健康的皮肤。我们希望进而将获得的这些知识首先用于解决和预防与年龄相关的炎症或‘炎症衰老’过程。”Guttman博士也是西奈山湿疹防治卓越中心和西奈山伊坎医学院炎症性皮肤病实验室的主任。

西奈山伊坎医学院的炎症性皮肤病实验室主要研究特应性皮炎、接触性皮炎、斑秃和其他炎症性皮肤病。实验室在特应性皮炎的免疫学基础方面取得了颠覆性的发现，为新的治疗方法开辟了道路。Guttman博士的实验室针对特应性皮炎独家开发了全面的分子图谱，定义了皮肤分化和以及表征该疾病不同表型和年龄的免疫回路。这项关于特应性皮炎/湿疹的工作直接促成了最近开发的多种针对该疾病的治疗方法，为Guttman博士和她的实验室赢得了独一无二的地位，使实验室成为全球皮肤医学和免疫学领域的顶尖机构。

Clinique有着与皮肤科医生合作的悠久历史，包括与其创始人之一、皮肤科医生Norman Orentreich, MD的合作。此外，自1968年以来，Clinique还不断将患者的见解融汇到其创新成果中。他的两个孩子Catherine Orentreich博士和David Orentreich博士延续了其父与Clinique的合作，目前均为该品牌的皮肤科指导医生。David Orentreich博士是西奈山伊坎医学院皮肤病系临床助理教授，他与Catherine Orentreich博士均为西奈山皮肤病咨询委员会成员。

秉持改善患者生活质量的使命，Clinique与西奈山伊坎医学院合作成立了西奈山-Clinique健康皮肤医学中心，并做出了一项慈善承诺，将在未来7年内捐赠500万美元，以促进过敏科学的进步和发展。这笔资金将用于招募最优秀的医生和科学家，并提供相关资源，用于最先进的设备、诊所和实验室空间，以及关键的支持人员。西奈山-Clinique健康皮肤医学中心开展的研究将涵盖所有年龄、性别、种族和民族，还将调查饮食、运动和压力等因素对健康人群皮肤的影响。据西奈山预测，在Clinique的支持下，从这项多年期合作的早期阶段即可快速推进多项重大突破。

关于西奈山医疗系统：

西奈山医疗系统是纽约都会区最大的学术医疗系统之一，旗下拥有8家医院、400多个门诊诊所、300多个实验室、一所护理学院以及一所领先的医学和研究生教育学院，员工总数超过43,000名。西奈山医疗系统的使命包括：应对当今时代最复杂的医疗保健挑战，发现和应用新的科学知识，以此改善全球所有人的健康；开发更安全有效的疗法；培养下一代医学领袖和创新者；以及向有需要的人提供高质量护理，以此支持当地社区。通过整合医院、实验室和医学院，西奈山医疗系统提供从出生到老年的全面医疗保健解决方案。该系统积极利用人工智能和信息学等创新方法，同时将患者的医疗和情感需求作为所有治疗的重中之重。西奈山医疗系统下辖：约7400名初级和专科护理医生；13家合资门诊手术中心，分布在纽约市五大区、威彻斯特、长岛和佛罗里达州；以及30多个附属社区卫生中心。系统内的医院常年被《新闻周刊》评为“世界最佳智慧医院”、“最佳州立医院”、“世界最佳医院”和“最佳专科医院”，并被《美国新闻与世界报道》评为“最佳医院”和“最佳儿童医院”。西奈山医院还入选了《美国新闻与世界报道》2023-2024年度“最佳医院”荣誉榜单。

关于Clinique：

1968年，一位美容杂志编辑问纽约市的一位知名皮肤科医生：“完美的皮肤可以通过护理得到吗？”答案是：可以。Clinique品牌就在这一肯定的回答中宣告诞生。如今，Clinique已成为美国护肤领域排名第一的皮肤科医生品牌*，以及美国化妆品领域排名第一的皮肤科医生品牌**，提供在皮肤科医生指导下且经过过敏测试的解决方案，打造令人惊叹的美肌效果。该品牌已进入全球107个市场。Clinique的临床解决方案源自与皮肤科医生、科学家和眼科医生合作开展的多年研究。Clinique的所有配方均经过临床验证和过敏测试，100%不含香料，在提供强大功效的同时又可严格确保安全。

*来源：Circana，美国Prestige Beauty Total Measured Market，护肤品销量，皮肤科医生品牌属性，截至2023年12月的12个月

**来源：Circana，美国Prestige Beauty Total Measured Market，化妆品销量，皮肤科医生品牌属性，截至2023年12月的12个月

皮肤科医生品牌是指由皮肤科医生创立或开发以及/或者由皮肤科医生推荐的品牌。

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