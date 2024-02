NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Clinique en Icahn School of Medicine in Mount Sinai hebben vandaag een filantropisch partnerschap aangekondigd om het Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center op te richten. Het Center zal vooruitstrevende research op het gebied van de dermatologie ontwikkelen, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de biologische basis van de manieren waarop de huid veroudert, en naar huidallergie├źn en inflammatoire of eczemateuze huidaandoeningen, waaronder eczeem (of atopische dermatitis) en contactdermatitis. Het samenwerkingsverband, dat geworteld is in een gedeelde missie om dermatologisch onderzoek uit te voeren dat het leven van pati├źnten verbetert, zal zich richten op toepasbare wetenschappelijke ontdekkingen en toonaangevende innovatie om de allergiewetenschap te moderniseren ter identificatie van innovatieve oplossingen voor deze huidaandoeningen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.