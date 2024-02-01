中國與全球水泥協會就低碳未來達成協議

北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球水泥產業的兩個主要代表機構簽署了一項具有里程碑意義的協議，以協助加快全球水泥產業的脫碳進程。代表全球50%以上水泥產量的中國水泥協會(CCA)與占中國以外水泥產能80%的全球水泥與混凝土協會(Global Cement and Concrete Association)簽署了一項歷史性的合作承諾。

該承諾包括就水泥和混凝土產業的永續發展和低碳發展達成合作協議。混凝土是地球上僅次於水的使用量最多的材料，而水泥是混凝土的主要結合劑，其二氧化碳排放量約占全球二氧化碳排放量的7%。

這一歷史性協議還將見證全價值鏈「中國水泥碳中和路線圖」的制定，該路線圖將於今年晚些時候發表，將為中國水泥產業的全面脫碳做出承諾並指明道路。GCCA已於2021年推出了全球淨零排放路線圖，將與全球最大的水泥技術和設備公司Sinoma International Engineering Co Ltd (Sinoma)以及提供技術意見的歐洲水泥研究院(ECRA)一起協助制定該路線圖。

中國水泥協會執行會長孔祥忠先生在北京舉行的簽字儀式上啟動了該協議，他表示：「這項重要的協議代表一次雙贏的合作，顯示我們可以在哪些方面展開有效合作，為我們共同的脫碳使命帶來真知灼見、技術訣竅和更大的關注。我相信，這將建立起互惠互利的長期合作夥伴關係，這種關係將對建設一個更加永續的世界至關重要。」

GCCA執行長Thomas Guillot表示：「世界需要前所未有的領導力與合作，尤其是在因應氣候變遷這一當今時代的關鍵問題上。中國水泥業與全球水泥業達成的這項協議向全世界發出了一個訊號，即我們隨時準備提供地球所需的脫碳的基礎建築材料。水泥和混凝土能夠為關鍵基礎設施、繁榮和有韌性的社群、清潔的水、安全的住宅以及清潔能源轉型提供支撐，這些對於未來永續發展的世界至關重要。」

該協議正式涵蓋了未來三年的合作，並為更廣泛的溝通和交流提供了一個平台。

Thomas Guillot補充道：「與我們在中國的新夥伴合作，表示我們對零淨排放的關注和每天的行動現在已成為一項真正的全球使命。」

關於中國水泥協會 – CCA

中國水泥協會於1987年在北京成立。作為經民政部登記註冊、具有獨立法人資格的社會團體之一，中國水泥協會是由全國水泥生產企業、科研院所、大專院校、社會團體和水泥產業相關企業自願組成的全國性、非營利性產業社會組織。中國水泥協會致力於為產業服務，維護會員合法權益，充當政府與企業之間的橋樑，協助政府共同維護公平競爭的市場環境，發揮引領、協調和服務作用，帶動中國水泥產業綠色、低碳、高品質發展。

關於全球水泥和混凝土協會 - GCCA

GCCA于2018年成立，總部設在倫敦，是一個由執行長領導的產業倡議組織。它是全球水泥和混凝土產業值得信賴的權威平台和代言人。

GCCA及其會員占中國以外全球水泥產能的80%，其中中國製造商會員的數量也在不斷增加。會員公司承諾透過實施GCCA的「混凝土未來2050淨零排放路線圖」，減少並最終消除目前占全球約7%的混凝土二氧化碳排放量，這也是第一個制定如此詳細計畫的重工業。

GCCA共同致力於為混凝土產業和全世界打造一個光明、有韌性和永續發展的混凝土未來。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。