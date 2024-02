China e Global Cement consolidam acordo sobre o futuro do baixo carbono

Global Cement and Concrete Association and China Cement Association sign decarbonisation agreement in Beijing (Photo: Business Wire)

PEQUIM--(BUSINESS WIRE)--Os dois principais órgãos representativos da indústria global de cimento assinaram um importante acordo para ajudar a acelerar a descarbonização do setor no mundo inteiro. A China Cement Association (CCA), que representa mais de 50% da produção de cimento do mundo, e a Global Cement and Concrete Association, cujos associados respondem por 80% da capacidade de produção de cimento fora da China, assinaram um compromisso de parceria histórica.

O compromisso inclui um acordo para trabalharem juntas e o desenvolvimento do baixo carbono da indústria de cimento e concreto. O concreto é o material mais utilizado do mundo, depois da água e do cimento, o principal aglutinante do concreto, e é responsável por cerca de 7% das emissões globais de CO 2 .

O acordo histórico também verá o desenvolvimento, além do lançamento posterior este ano, de um roteiro de neutralidade do carbono do cimento da China para toda a cadeia de valor, que estabelecerá um compromisso e um caminho para a descarbonização total da indústria do cimento na China. A GCCA, tendo lançado um roteiro global de zero emissões líquidas em 2021, pretende auxiliar com o seu desenvolvimento ao lado da Sinoma International Engineering Co Ltd (Sinoma), a maior empresa de tecnologia e equipamentos de cimento do mundo, e a European Cement Research Academy (ECRA), que também contribuirá com conhecimentos técnicos.

Ao lançar o acordo em uma cerimônia de assinatura em Pequim, Kong Xiangzhong, presidente executivo da CCA, disse: “Este importante acordo marca uma cooperação onde todos saem ganhando, e demonstra onde podemos colaborar efetivamente para trazer opiniões, conhecimento técnico e maior foco à nossa missão compartilhada de descarbonização. Tenho certeza de que isso criará uma parceria de longo prazo e mutuamente benéfica que será essencial para a construção de um mundo mais sustentável”.

Thomas Guillot, CEO da GCCA, disse: “O mundo precisa de liderança e colaboração como nunca antes, especialmente para solucionar a principal questão de nosso tempo, a mudança climática. Este acordo entra a indústria chinesa e a indústria global é um sinal para o mundo de que estamos prontos para fornecer os materiais de construção descarbonizados essenciais que o nosso planeta precisa. O cimento e o concreto possibilitam infraestruturas essenciais, comunidades prósperas e resilientes, água limpa, casas seguras e a mudança para energia limpa, que são fundamentais para um mundo sustentável no futuro”.

O acordo formalmente abrange os próximos três anos de cooperação e oferece uma plataforma para uma comunicação e troca mais amplas.

Thomas Guillot acrescentou: “Trabalhar com novos parceiros na China significa que o nosso foco em emissões líquidas zero e nossa ação diária é agora uma missão verdadeiramente global”.

Sobre a China Cement Association – CCA

A China Cement Association foi estabelecida em Pequim em 1987. Como uma das organizações sociais registradas pelo Ministério de Assuntos Civis com personalidade jurídica independente, a CCA é uma organização social da indústria nacional, sem fins lucrativos, voluntariamente formada pelos fabricantes de cimento, institutos de pesquisa, faculdades e universidades, organizações sociais e empresas relacionadas à indústria do cimento em todo o país. A CCA está empenhada em atender a indústria, proteger os direitos e interesses legítimos dos seus membros, auxiliar o governo a manter conjuntamente um mercado de concorrência leal como a ponte entre o governo e as empresas, e promover o desenvolvimento verde, de baixo carbono e de alta qualidade da indústria do cimento da China com o papel de liderança, coordenação e serviço.

Sobre a Global Cement and Concrete Association - GCCA

A GCCA é uma iniciativa da indústria administrada por CEOs, fundada em 2018 e com sede em Londres. É a plataforma oficial e confiável, além de ser a voz para o setor de cimento e concreto no mundo inteiro.

A GCCA e seus membros representam 80% da capacidade de produção global de cimento fora da China, assim como de um número crescente de fabricantes chineses. As empresas associadas se comprometeram a reduzir e, em última instância, eliminar as emissões de CO2 no concreto, que é responsável atualmente por cerca de 7% globalmente, por meio da implementação do Concrete Future 2050 Net Zero Roadmap da GCCA – a primeira indústria pesada a estabelecer um plano tão detalhado.

Juntas, a GCCA está comprometida em construir um futuro de concreto brilhante, resiliente e sustentável para a indústria e para o mundo.

