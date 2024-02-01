Mobil 1歡慶50週年：蓄勢待發，擁抱未來

德州，斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ExxonMobil（中文名：埃克森美孚）在50年前將Mobil 1™（中文名：美孚一號）機油引入全球市場。該公司計畫在2024年間以一系列活動紀念Mobil 1™締造的半世紀輝煌歷史，透過合作夥伴、賽車運動及虛擬實境 ，介紹該品牌的輝煌紀錄及未來前景。

從第一款全合成車用機油到後來發展出的一系列Mobil 1機油，Mobil 1一直站在保護燃油引擎的前線，在過去五載時光中呈遞難以企及的品質與表現，最近更發展出適用油電混合車的產品。今天，Mobil 1™已成為領先全球的合成機油品牌，對創新、合作與客戶許下堅定不移的承諾。ExxonMobil熱切期盼繼續與這個代表性品牌共同塑造保護引擎及性能的未來

在這個里程碑年份，Mobil 1規劃了許多慶祝活動，特別值得注意的是一部濃縮該品牌成長之旅的短片。ExxonMobil與前一級方程式賽車手、McLaren代言車手David Coulthard合作拍攝這部短片，引導觀眾走過這趟沉浸之旅，認識Mobil 1的發展歷程、重磅合作與技術成果。

在2024年整個賽車季中，Mobil 1還將以一系列精心設計的車身塗裝和它悠久賽車史上其他值得大書特書的精采亮點，慶祝它的傳奇。

「Mobil 1為合成機油締造的革命性成就，令ExxonMobil深感驕傲。」Mobil 1全球品牌經理Laura Bustard表示，「從50年前誕生至今，Mobil 1機油不斷突破，樹立品質與性能的新標準。在下一個50年裡，它也將繼續向前超越。任何對汽車或賽車稍有涉略的人都知道這個品牌有何等代表性，而且將繼續保有它的地位。」

Mobil 1過去50年的歷史見證ExxonMobil開疆拓土的實力，以及他們對性能和永續性的承諾。Mobil 1是一流汽車製造商、專業賽車手和全球數百萬車主信賴的選擇。Mobil 1先進的機油配方提供無與倫比的保護、預防引擎損耗、延長引擎壽命，並為消費者節省保養成本。

ExxonMobil體認到，Mobil 1的成功仰賴的不僅是其卓越技術，也是一流汽車製造商、賽車團隊以及業界專家密切合作的結果。多虧這些合作，Mobil 1才能繼續發展並奠立新的產業標準。

「Mobil 1始終全心維護並培養有實質意義的合作關係。」全球贊助總監Robert Shearer說，「在邁向未來之際，我們非常樂意與汽車製造商、賽車團隊及其他傑出合作夥伴延續合作關係，致力創新，開發專業知識。從賽道到公路，任何技術中都有Mobil 1機油進步的身影。」

關於Mobil 1

世界一流合成機油品牌Mobil 1以其抗磨損技術為特色，保證優於一般機油的性能。這種技術讓Mobil 1達成或超越汽車製造者最嚴苛的標準，並提供非凡的保護，防止引擎在一般或甚至是最極端的狀況下造成損耗。Mobil 1可在極端溫度下快速流動以保護重要的引擎零件，協助引擎發揮最大表現、延長引擎壽命。如需進一步資訊，請造訪：www.mobil1.com，並在Facebook、Instagram和Twitter追蹤@Mobil1。

關於ExxonMobil

上市國際能源及石化企業ExxonMobil（中文名：埃克森美孚）規模凌駕全球同業，打造解決方案改善生活品質，並滿足社會演變的需求。

該企業的主要業務分為上游、產品解決方案和低碳解決方案，提供現代生活所需的產品，包括能源、化學品、潤滑劑和低排放科技。ExxonMobil擁有領先同業的資源組合，而且是世界規模數一數二的綜合燃料、潤滑劑和化學品公司。ExxonMobil還擁有並經營美國最大的二氧化碳管路網。ExxonMobil在2021年宣布為其營運資產在2023年之前減少溫室氣體排放的第一段和第二段目標（以2016年的排放量為比較基礎）。這些目標計畫將整個企業範圍的溫室氣體排放強度降低20-30%、上游部門的溫室氣體排放強度降低40-50%、整個企業範圍的甲烷排放強度降低70-80%、整個企業範圍的燃燒強度降低60-70%。

技術進步加上政府提出明確一致的政策支持，ExxonMobil計畫在2050年之前達成整個企業範圍第一段和第二段溫室氣體淨零排放目標。如欲深入瞭解，請造訪：exxonmobil.com和ExxonMobil的「改善氣候解決方案」。

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