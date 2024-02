Q4 Inc. annonce la finalisation du plan d'arrangement avec Sumeru Equity Partners

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. (TSX:QFOR) (« Q4 » ou la « Société »), principale plateforme d'accès aux marchés financiers, a annoncé aujourd'hui la conclusion du plan d'arrangement précédemment annoncé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario), conformément à une entité nouvellement formée (l'« Acheteur ») contrôlée par Sumeru Equity Partners LLC (« Sumeru »), une importante société d'investissement orientée technologie, a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société (les « Actions ordinaires ») pour 6,05 dollars en espèces par Action ordinaire, à l'exception de celles détenues par certains actionnaires (les « Actionnaires glissants » qui ont glissé leur participation (l'« Arrangement »). L'Arrangement, qui a été annoncé le 13 novembre 2023, a été approuvé par les actionnaires de la Société lors d'une assemblée extraordinaire qui s'est tenue le 24 janvier 2024 et la Société a obtenu une ordonnance définitive de la Cour supérieure de justice de l'Ontario (liste commerciale) à l'égard de l'Arrangement, le 30 janvier 2024.

« Au nom de toute l'équipe de Q4, je tiens à exprimer nos sincères remerciements à tous nos actionnaires pour leur engagement indéfectible envers notre entreprise tout au long de cette transaction et au fil des années », a déclaré Darrell Heaps, fondateur et CEO de Q4 Inc. « C'est grâce à leur soutien que nous avons pu faire en sorte que Q4 atteigne la puissance qu'elle représente aujourd'hui, permettant à plus de 2 500 clients du secteur des relations investisseurs dans le monde entier d'obtenir des résultats spectaculaires et de créer de la valeur pour leurs entreprises ».

M. Heaps a ajouté : « Le succès de cette transaction marque une nouvelle étape importante pour Q4. Alors que nous abordons un autre épisode avec notre nouveau sponsor, Sumeru Equity Partners, nous sommes unis par notre mission commune consistant à connecter les marchés de capitaux. Ensemble, nous nous efforçons d'apporter une valeur ajoutée incomparable à nos estimés clients et à nos employés dédiés. Nous nous réjouissons énormément des possibilités qui s'offrent à nous ».

À la suite de l'Arrangement, les actions devraient être radiées de la Bourse de Toronto le 5 février 2024 ou proche de cette date. La Société soumettra également une demande pour cesser d'être un émetteur assujetti en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et pour mettre fin aux obligations de présentation de rapports publics de la Société.

Les actionnaires qui ont des questions ou qui ont besoin d'aide pour soumettre leurs actions ordinaires dans le cadre de l'Arrangement peuvent s'adresser à Computershare Investor Services Inc. qui agit en tant que dépositaire dans le cadre de l'Arrangement, en appelant le 1-800-564-6253 (numéro gratuit en Amérique du Nord) ou le +1 514-982-7555 (appels en dehors de l'Amérique du Nord), ou par courrier électronique à l'adresse suivante corporateactions@computershare.com.

Suite aux exigences de l'instrument national 62-104 – Offres publiques d'achat et offres publiques de rachat et de l'instrument national 62-103 – Le système d'alerte précoce et les questions connexes relatives aux offres publiques d'achat et aux déclarations d'initiés, Les fonds associés à Ten Coves Capital (« Ten Coves ») déposeront un rapport d'alerte précoce conformément aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

Une copie du rapport d'alerte précoce de Ten Coves sera déposée auprès des commissions de valeurs mobilières compétentes et sera disponible sur SEDAR+ à l'adresse suivante www.sedarplus.ca. De plus amples informations et une copie du rapport d'alerte précoce peuvent être obtenues en contactant Tanu Suneja, CFO et CCO de Ten Coves Capital, 1019 Post Road, Darien, CT, 06820, États-Unis, téléphone : 203-434-2034.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. est la principale plateforme d'accès aux marchés financiers qui transforme la façon dont les émetteurs, les investisseurs et les vendeurs se connectent, communiquent et s'engagent efficacement les uns avec les autres.

La plateforme Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à des produits de sites Web de relations investisseurs, des solutions d'événements virtuels, des analyses du taux d'engagement, des relations investisseurs CRM, des analyses d'actionnaires et de marché, de la surveillance et des outils ESG. La plateforme Q4 est la seule plateforme globale d'accès aux marchés des capitaux qui stimule numériquement les connexions, analyse l'impact et cible le bon engagement pour permettre aux entreprises publiques de travailler plus rapidement et plus intelligemment.

La société est un partenaire de confiance pour plus de 2 500 sociétés cotées en bourse dans le monde entier, dont de nombreuses marques parmi les plus prestigieuses au monde, et entretient une culture d’entreprise primée dans laquelle les membres de l’équipe peuvent grandir et s’épanouir.

Q4 est basé à Toronto et possède des bureaux à New York et à Londres. Pour plus d’informations, consultez investors.Q4inc.com .

Tous les chiffres en dollars figurant dans ce communiqué sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

À propos de Sumeru Equity Partners

Sumeru Equity Partners fournit du capital de croissance au carrefour entre les personnes et les technologies innovantes. Sumeru vise à soutenir les fondateurs et les équipes de direction en leur fournissant des capitaux et des partenariats évolutifs. Sumeru a déjà investi plus de trois milliards de dollars dans plus de 50 investissements de plateforme et de complément dans les domaines du SaaS d’entreprise et vertical, de l’analyse de données, des technologies éducatives, des logiciels d’infrastructure et de la cybersécurité. L’entreprise investit dans des entreprises d’Amérique du Nord et d’Europe. Pour plus d’informations, consultez sumeruequity.com .

Mise en garde sur les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations relatives à la radiation des actions ordinaires de la cote et à la présentation d'une demande de retrait du statut d'émetteur assujetti, ainsi qu'au calendrier á respecter.

Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « planifie », « cible », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « une possibilité existe », « est positionné », « estime », « a l'intention », « suppose », « anticipe » ou « n'anticipe pas » ou « pense », ou des variantes de ces mots et expressions, ou indique que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient », « seront pris » ou « surviendront » ou « seront atteints ». En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, ni des garanties ou des assurances de performances futures, mais représentent plutôt les convictions, les attentes, les estimations et les projections actuelles de la direction concernant des événements et des performances d'exploitation futurs. Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien que jugées raisonnables par la Société à la date du présent communiqué, sont soumises à des incertitudes inhérentes, à des risques et à des changements de circonstances qui peuvent différer sensiblement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, possiblement de manière significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives, comprennent les facteurs de risque identifiés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la dernière notice annuelle et le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et dans le rapport de gestion pour la période close le 30 septembre 2023, ainsi que dans d'autres documents périodiques que la Société a déposé et pourrait déposer à l'avenir auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'organismes de réglementation similaires au Canada, tous disponibles sous le profil SEDAR+ de la Société à l'adresse suivante www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'affecter la société. Cependant, ces facteurs de risque doivent être examinés avec beaucoup d'attention. Il n'y a aucune garantie que ces estimations et hypothèses se révèlent correctes. Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué.

Bien que la société se soit efforcée d’identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives, il peut exister d’autres facteurs de risque dont nous n’avons pas connaissance à l’heure actuelle ou dont nous pensons actuellement qu’ils ne sont pas importants, mais qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives. Il n’est pas possible de garantir que ces informations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations. En conséquence, vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives reflètent les attentes de la société à la date de publication de ce communiqué (ou à la date à laquelle elles sont indiquées par ailleurs) et peuvent changer après cette date. Toutefois, la société décline toute intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément limitées par les mises en garde ci-dessus.

