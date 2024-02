Kelvin Kiptum doorbreekt grenzen met Amazfit

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, een toonaangevend wereldwijd merk voor slimme wearables dat in handen is van Zepp Health (NYSE: ZEPP), een bedrijf in gezondheidstechnologie, heeft vandaag zijn baanbrekende partnerschap aangekondigd met Kelvin Kiptum, de wereldrecordhouder op de marathon voor mannen en de enige atleet die een marathon loopt in minder dan twee uur en één minuut. Als ambassadeur van Amazfit zal Kiptum de Amazfit Cheetah Pro gebruiken om trainingen en races te beheren, en de Amazfit Helio Ring om het herstel te optimaliseren, voorafgaand aan marathonraces in Rotterdam en Parijs.

Zepp Health toonde zich enthousiast over deze dynamische samenwerking. Pengtao Yu, VP Industrial Design, Brand & Consumer Marketing, verklaarde: "We zijn enthousiast over de samenwerking tussen Amazfit en Kelvin Kiptum. Als gezondheidstechnologiebedrijf zijn we er trots op dat we Kelvins zoektocht ondersteunen om records te breken en mensen over de hele wereld te inspireren om hun eigen gezondheids- en fitnessdoelen na te streven. Deze samenwerking is een bewijs van onze toewijding om mensen in staat te stellen gezonder te leven door middel van intelligente fitnessoplossingen voor de gezondheid."

Kelvins recente marathonprestatie in Chicago, met een opmerkelijke tijd van 2:00:35, vormt de basis voor een buitengewone samenwerking. De 24-jarige hardloper heeft recente marathons in Valencia en Londen gewonnen en wil in april in Rotterdam de grens van twee uur verbreken en goud behalen op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Om zijn voorbereiding te vergemakkelijken, zal Kelvin de Amazfit Cheetah Pro dragen. Dit gespecialiseerde hardloophorloge is voorzien van een MaxTrack™ dual-band circulair gepolariseerde GPS-antenne, met 99,5% de nauwkeurigheid van een professionele GPS-locator, samen met de innovatieve Zepp Coach™ - een AI-oplossing die op maat gemaakte plannen genereert voor atleten die streven naar een optimale marathonvoorbereiding. Deze geavanceerde technologie zal Kelvin ondersteunen bij het verfijnen van de details van zijn training.

Kelvin Kiptum deelt zijn enthousiasme over de samenwerking en verklaart: "Samenwerken met Amazfit voor dit baanbrekende traject is echt spannend. De Amazfit Cheetah Pro is een integraal onderdeel geworden van mijn trainingsregime. Terwijl ik ernaar streef om de grens van twee uur in Rotterdam te doorbreken en goud wil behalen op de Olympische Spelen in Parijs, heb ik er vertrouwen in dat Amazfit mijn ultieme bondgenoot zal zijn bij het verleggen van de grenzen van het menselijk potentieel. Samen gaan we opnieuw definiëren wat mogelijk is."

Deze samenwerking reikt verder dan het hardloopcircuit, nu Kiptum ook de onlangs aangekondigde Amazfit Helio Ring gebruikt om zijn herstel onder controle te krijgen, met diepgaande analyses van de slaapkwaliteit, mentale en fysieke paraatheid en emotionele toestand, mogelijk gemaakt door de BioTracker™ en EDA-sensoren van de smart-ring.

De symbiose tussen Amazfit en Kelvin Kiptum is emblematisch voor een gedeeld engagement om grenzen te verleggen. Net zoals de smartwatch en smart-ring van het merk zijn gemaakt voor atleten die grenzen willen verleggen met behulp van de allernieuwste technologie, is Kelvin Kiptum voortdurend een voorbeeld van het grenzeloze potentieel van het menselijk vermogen.

Door strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan met topsporters zoals Kelvin Kiptum, wil Amazfit een platform creëren dat de geografische grenzen overstijgt en waardevolle inzichten biedt in prestaties, training en uithoudingsvermogen voor ambitieuze en professionele atleten.

De Amazfit Cheetah Pro is verkrijgbaar bij Amazfit.com en bij geselecteerde retailers wereldwijd. De Amazfit Helio-ring zal later dit voorjaar uitgebracht worden.

Ga voor meer informatie naar https://www.amazfit.com/en

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.