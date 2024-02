Six Nations Rugby et SmartFrame conviennent d’un partenariat pour la diffusion de photos et d’images en continu

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--SmartFrame Technologies, un fournisseur de technologie de premier plan basé au Royaume-Uni qui redéfinit la norme des images numériques, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Six Nations Rugby, l’organisme responsable de plusieurs compétitions de rugby internationales majeures, dont le Tournoi Guinness des Six Nations masculin, le Tournoi Guinness des Six Nations féminin, le Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans, les festivals des moins de 18 ans et l’Autumn Nations Series.

Dans le cadre du partenariat, SmartFrame devient le partenaire officiel pour la distribution de photos et d’images en continu pour tous les championnats et compétitions de Six Nations Rugby, soulignant son rôle important dans la restructuration du domaine de la photographie sportive.

L’annonce d’aujourd’hui présente un nouveau modèle médiatique pour les sponsors et partenaires commerciaux associés à Six Nations Rugby, et permet à un plus grand nombre de marques de s’aligner sur ces événements, avec l’aide de la solution d'in-image advertising de SmartFrame. L’expérience globale pour les fans et les consommateurs d’actualités sportives sera améliorée grâce à des fonctionnalités interactives (dont un affichage plein écran et la technologie exclusive Hyper Zoom de SmartFrame) et à une plus grande pertinence des publicités au sein de contenus liés aux compétitions. Les partenaires publicitaires existants de SmartFrame auront par ailleurs l’occasion de se connecter à la marque Six Nations Rugby, et de toucher un public mondial de fans de rugby et d’amateurs de sports via des publicités personnalisées pour des images, des sites Web, des géolocalisations et des appareils spécifiques.

Le modèle de SmartFrame garantit que Six Nations Rugby conserve les droits sur les images prises tout au long de ses compétitions et les profits des revenus générés via la publicité affichée dans ces images, contestant la domination des géants du secteur qui conservent généralement la PI des images faisant l’objet d’un paiement par les marques de sports pour les capturer.

Dans le cadre de ce modèle commercial, les éditeurs pourront insérer des images officielles sur leurs sites Web gratuitement et recevoir une part des recettes de commandite pour l'in-image advertising. Les images de Six Nations Rugby resteront disponibles pour les fans et organisations de médias à travers le monde via des abonnements traditionnels dans des agences photo, mais seuls les éditeurs utilisant des images officielles de Six Nations Rugby peuvent bénéficier de la technologie innovante de diffusion d’images de SmartFrame et d’un pourcentage des recettes de commandite.

Sarah Beattie, responsable du marketing chez Six Nations Rugby, a affirmé : « SmartFrame s'est établie comme une marque mondialement reconnue et bénéficiant d'une large confiance dans le secteur, avec un portefeuille croissant d’autres organisations sportives de premier plan. L’approche numérique et centrée sur l'utilisateur devrait offrir aux fans une meilleure expérience et le modèle commercial présente une véritable opportunité d’offrir un rendement pour nos syndicats et partenaires, qui finiront par revenir dans le jeu. »

Rob Sewell, PDG de SmartFrame Technologies, a déclaré : « Nous sommes enchantés d’ajouter Six Nations Rugby à une liste déjà impressionnante de partenariats sportifs pour SmartFrame Technologies. Nous redéfinissons la norme et le modèle de distribution des images numériques pour outiller les propriétaires d'images, leur offrant un contrôle et une transparence complètes concernant l’utilisation de leurs images, tandis que notre modèle commercial financé par la publicité redirige des revenus substantiels dans les mains des créateurs de contenus. Nous sommes très fiers de nous associer avec une marque de sports aussi emblématique et avant-gardiste que Six Nations Rugby. »

La photothèque officielle de Six Nations Rugby est accessible ici.

À propos de SmartFrame Technologies

Fondé en 2015, SmartFrame Technologies est un fournisseur de technologie basé à Londres qui propose une plateforme redéfinissant la norme pour la publication d'images en ligne.

Il réunit des marques de sports et d’autres propriétaires de contenus avec des éditeurs, des annonceurs et des audiences en ligne, et garantit que les images sont délivrées avec la meilleure qualité avec un maximum de sécurité, une provenance claire et des analyses détaillées.

En outre, grâce à son composant contextuel de technologie publicitaire, les marques peuvent toucher des publics avec des placements de commandite et publicitaires dans l’image à fort impact, ciblés contextuellement, d’une manière qui reconnaisse les intérêts de ses spectateurs et simultanément se conforme aux réglementations mondiales en matière de confidentialité.

À propos de Six Nations Rugby

Six Nations Rugby est l’organisme officiel responsable de compétitions de rugby internationales annuelles, parmi lesquelles le Tournoi Guinness des Six Nations, le Tournoi Guinness des Six Nations féminin, le Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans, les festivals des moins de 18 ans et l’Autumn Nations Series.

Six Nations Rugby opère pour le compte de et en partenariat avec ses actionnaires, dont ses syndicats et fédérations membres suivants : Angleterre (RFU), France (FFR), Irlande (IRFU), Italie (FIR), Écosse (SRU) et Pays de Galles (WRU).

Les principales responsabilités de Six Nations Rugby incluent la négociation et la gestion de droits commerciaux centralisés pour le compte de ses actionnaires, ainsi que la promotion et l’exploitation de ses championnats et compétitions annuels.

Six Nations Rugby est fier de travailler avec les partenaires suivants : Guinness, Sage, Breitling et IHG Hotels & Resorts.

