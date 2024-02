50e anniversaire de Mobil 1 : La marque est prête pour l'avenir

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--ExxonMobil est fier de célébrer le 50e anniversaire de l'introduction de l'huile moteur Mobil 1™ sur le marché mondial. En 2024, ExxonMobil commémorera les 50 ans d'histoire de la marque Mobil 1™ avec une série d'initiatives à travers des partenariats, les sports automobiles et la réalité virtuelle, chacune mettant en avant l'héritage de la marque et ce qui est à venir.

Commençant en tant que première huile moteur entièrement synthétique pour automobiles et s'étendant plus tard à une gamme d'huiles de la marque Mobil 1, la marque Mobil 1 a été à l'avant-garde de la protection des moteurs pour les voitures à essence, et plus récemment, pour les voitures hybrides et électriques, offrant une qualité et des performances inégalées au cours des cinq dernières décennies. Aujourd'hui, Mobil 1™ est la marque d'huile moteur synthétique la plus vendue au monde, avec un engagement inébranlable envers l'innovation, la collaboration et les clients. Avec cette marque emblématique, ExxonMobil est enthousiaste à l'idée de continuer à façonner l'avenir de la protection et des performances des moteurs.

L'un des éléments centraux de la célébration de Mobil 1 en cette année historique est un court métrage qui résume le parcours de la marque. ExxonMobil s'est associé à l'ancien pilote de Formule 1 et pilote McLaren David Coulthard pour guider le public dans un voyage immersif à travers l'évolution de la marque Mobil 1, ses collaborations notoires et ses réalisations technologiques.

Tout au long de la saison de sport automobile 2024, la marque Mobil 1 célébrera son héritage avec une série de couleurs spécialement conçues et d'autres éléments marquants de la vaste histoire de la marque Mobil 1 en matière de course automobile.

« ExxonMobil est très fier de l'héritage de la marque Mobil 1 en tant qu'huile moteur synthétique révolutionnaire », a déclaré Laura Bustard, responsable mondiale de la marque Mobil 1. « Depuis sa création il y a 50 ans, l'huile moteur Mobil 1 a constamment établi la norme en matière de qualité et de performances, et continuera à s'améliorer et à exceller pour les 50 prochaines années. Toute personne ayant des connaissances dans le domaine automobile ou des courses sait à quel point cette marque est emblématique et le restera. »

Le parcours de la marque Mobil 1 au cours des 50 dernières années témoigne de la capacité d’ExxonMobil à repousser les limites et de son engagement envers la performance et la durabilité. Mobil 1 est devenu le choix de confiance des principaux constructeurs automobiles, coureurs professionnels, et des millions de conducteurs dans le monde entier. Les formulations d'huile avancées de la marque Mobil 1 offrent une protection inégalée contre l'usure des moteurs, prolongeant leur durée de vie et réduisant les coûts d'entretien pour les consommateurs.

ExxonMobil reconnaît que le succès de la marque Mobil 1 n'est pas seulement le fruit d'une meilleure technologie, mais le résultat d'une étroite collaboration avec les principaux constructeurs automobiles, les écuries de course et les experts de l'industrie. Ces collaborations ont permis à Mobil 1 d'évoluer continuellement et d'établir de nouvelles normes industrielles.

« La marque Mobil 1 demeure déterminée à maintenir et à développer des relations importantes », a déclaré Robert Shearer, directeur des partenarats mondiaux. « Alors que nous nous dirigeons vers l'avenir, nous nous réjouissons de voir se poursuivre l'innovation coopérative et l'intelligence qui découlent de notre travail avec les constructeurs automobiles, les équipes de course et d'autres partenaires de premier plan. Chaque amélioration apportée à l'huile moteur Mobil 1 met en évidence le passage de la technologie de la piste à la route. »

Première marque d'huile moteur synthétique au monde, Mobil 1 est dotée d'une technologie anti-usure dont les performances dépassent celles de nos huiles moteur conventionnelles. Cette technologie permet à Mobil 1 de répondre ou de dépasser les normes les plus strictes des constructeurs automobiles et d'offrir une protection exceptionnelle contre l'usure du moteur, dans des conditions normales et même dans certaines des conditions les plus extrêmes. Mobil 1 s’écoule rapidement dans des températures extrêmes pour protéger les pièces critiques du moteur et est conçu pour maximiser les performances du moteur et prolonger sa durée de vie. Pour plus d’informations, visitez www.mobil1.com et suivez @Mobil1 sur Facebook, Instagram et Twitter.

ExxonMobil, l'une des plus grandes entreprises internationales cotées en bourse dans le domaine de l'énergie et de la pétrochimie, crée des solutions qui améliorent la qualité de la vie et répondent aux besoins évolutifs de la société.

Les principales activités de la société – Upstream, Product Solutions et Low Carbon Solutions – fournissent des produits qui facilitent une vie moderne, y compris l’énergie, les produits chimiques, les lubrifiants et les technologies à faibles émissions. ExxonMobil détient un portefeuille de ressources de pointe et est l’une des plus grandes sociétés intégrées de carburants, lubrifiants et produits chimiques au monde. L’entreprise possède et exploite également le plus grand réseau de pipelines de CO2 aux États-Unis. En 2021, ExxonMobil a annoncé des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 pour 2030 pour les actifs exploités, par rapport aux niveaux de 2016. Les plans visent à réduire de 20 à 30 % l'intensité des gaz à effet de serre à l'échelle de l'entreprise, de 40 à 50 % l'intensité des gaz à effet de serre des activités en amont, de 70 à 80 % l'intensité du méthane à l'échelle de l'entreprise et de 60 à 70 % l'intensité du gaz brûlé à la torche à l'échelle de l'entreprise.

Grâce aux progrès technologiques et au soutien de politiques gouvernementales claires et cohérentes, ExxonMobil a pour objectif de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre des champs d'application 1 et 2 des actifs qu'elle exploite d'ici 2050. Pour en savoir plus, visitez le site exxonmobil.com et ExxonMobil’s Advancing Climate Solutions.

