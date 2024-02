Chinees en wereldwijd cementakkoord met betrekking tot een toekomst met lage koolstof

Global Cement and Concrete Association and China Cement Association sign decarbonisation agreement in Beijing (Photo: Business Wire)

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--De twee vooraanstaande representatieve kleppers van de wereldwijde cementindustrie hebben een akkoord ondertekend dat een heuse mijlpaal betekent, om te helpen het koolstofvrij maken van de sector in de hele wereld te versnellen. China Cement Association (CCA), dat meer dan 50% van de cementproductie van de wereld vertegenwoordigt, en de Global Cement & Concrete Association, waarvan de 80% van de cementproductiecapaciteit buiten China vertegenwoordigen, hebben een historische partnerschapverbintenis ondertekend.

De verbintenis omvat een akkoord om samen te werken aan duurzaamheid en de ontwikkeling met lage koolstof van de cement- en betonindustrie. Beton is na water het meest gebruikte materiaal ter wereld en cement is het hoofdbindingselement in beton, goed voor ongeveer 7% van de wereldwijde CO 2 -uitstoot.

Het historische akkoord zal ook instaan voor de ontwikkeling, en later dit jaar de lancering, van een volledige waardeketen 'China Cement Carbon Neutrality Roadmap', die een engagement en uitgestippelde weg zal bepalen om de cementindustrie in China volledig koolstofvrij te maken. De GCCA, die in 2021 een globale netto-nul roadmap heeft gelanceerd, zal assisteren met haar ontwikkeling samen met Sinoma International Engineering Co Ltd (Sinoma), ’s werelds grootste bedrijf voor cementtechnologie en -uitrustingen, en de ECRA (European Cement Research Academy), die eveneens voor technische input zal zorgen.

Bij de lancering van het akkoord tijdens de ondertekeningsceremonie in Beijing, zei Mr. Kong Xiangzhong, Executive President vanCCA: “Dit belangrijke akkoord markeert een win-win samenwerking en bewijst dat we effectief kunnen samenwerken om inzichten, technische knowhow en een grotere focus op onze gedeelde missie voor decarbonisatie te bezorgen. Ik ben er zeker van dat dit een wederzijds voordelige en langdurige partnerschap zal creëen, dat cruciaal zal zijn om een duurzamere wereld op te bouwen.”

Thomas Guillot, CEO van GCCA, gaf volgend commentaar: “De wereld heeft meer dan ooit tevoren nood aan leiders en samenwerking, vooral om het grote probleem van ons tijdperk, de klimaatverandering, het hoofd te bieden. Dit akkoord tussen de Chinese industrie en de wereldwijde industrie is een signaal naar de wereld toe dat we klaar staan om de fundamentele, koolstofloze bouwmaterialen te leveren die onze planeet nodig heeft. Cement en beton maken belangrijke infrastructuur, veerkrachtige gemeenschappen die goed gedijen, schoon water, veilige woningen en de overgang naar schone energie mogelijk, die allemaal van fundamenteel belang zijn voor een duurzame wereld in de toekomst.”

Het akkoord dekt formeel de volgende drie jaren van samenwerking en biedt een platform voor ruimere communicatie en uitwisseling.

Thomas Guillot voegde hieraan toe: “Werken met onze nieuwe partners in China betekent dat onze focus op netto-nul en onze dagelijkse actie nu werkelijk een wereldwijde missie is.”

Over de CCA – China Cement Association

China Cement Association werd in 1987 in Beijing opgericht. Als een van de sociale organisaties geregistreerd door het Ministerie van Burgerzaken met onafhankelijke juridische persoonlijkheid, is CCA een nationale sociale non-profit organisatie die vrijwillig is opgericht door cementfabrikanten, onderzoeksinstellingen, colleges en universiteiten, sociale organisaties en andere bedrijven van het hele land die met de cementindustrie verband houden. CCA verbindt zich ertoe om de industrie te dienen, de gewettigde rechten en belangen van haar leden te vrijwaren, de regering te assisteren in het gezamenlijk behouden van een eerlijke concurrentiemarkt als brug tussen de regering en de ondernemingen, en om de groene ontwikkeling van de Chinese cementindustrie met lage koolstof en hoge kwaliteit te promoten aan de hand van een toonaangevende, coördinerende en dienstbaarheidsrol.

Over de GCCA - Global Cement and Concrete Association

De GCCA is een sectorinitiatief onder leiding van een CEO dat in 2018 werd opgericht en haar hoofdzetel in Londen heeft. Het is het betrouwbare, gezaghebbende platform en de stem voor de cement- en de betonsector over de hele wereld.

De GCCA en haar leden zijn goed voor 80% van de wereldwijde cementproductiecapaciteit buiten China, en telt ook een groeiend aantal Chinese fabrikanten. Bedrijven die lid zijn, hebben zich ertoe verbonden om CO2-uitstoot in beton te verminderen en uiteindelijk te elimineren, een uitstoot die momenteel zo'n 7% wereldwijd vertegenwoordigt. Dit zullen ze doen via implementatie van GCCA’s Concrete Future 2050 Net Zero Roadmap – de eerste zware industrie die een dergelijk gedetailleerd plan uitstippelt.

Samen verbindt GCCA zich ertoe om te bouwen aan een heldere, veerkrachtige en duurzame betonnen toekomst voor de sector en voor de wereld.

