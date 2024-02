Solidsoft Reply voert baanbrekende migratie aan van Finlands nationale geneesmiddelenverificatiesysteem

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Solidsoft Reply, een bedrijf van de Reply Group gespecialiseerd in het creëren van bedrijfsoplossingen gebaseerd op de Microsoft Azure-cloud, heeft met succes Finlands nationaal geneesmiddelenverificatiesysteem naar haar National Blueprint-oplossing gemigreerd. De National Blueprint-oplossing is een eigen nationaal verificatiesysteem van Solidsoft Reply, een system gebouwd op Microsoft Azure cloud-technologie om geneesmiddelen te verifiëren in overeenstemming met de EU-richtlijn FMD (Falsified Medicines Directive), de richtlijn met betrekking tot vervalste geneesmiddelen. Deze opmerkelijke verwezenlijking markeert een pioniersstap voor het EMVS (het Europese geneesmiddelenverificatiesysteem).

De gegevens van meer dan vier jaar ver, met inbegrip van meer dan 500 miljoen records van geneesmiddelenpakketten, werden minutieus gemigreerd. Dit complexe project van 10 maanden vereiste een gedetailleerde planning en samenwerking met de FiMVO (de Finse geneesmiddelenverificatieorganisatie). Er moest een volledig gevalideerde migratietoolset worden ontwikkeld, er werden heel wat workshops voor Finse IT-leveranciers georganiseerd, en er moest documentatie worden opgesteld over hoe de gegevens worden overgedragen. Dit verzekerde een veilige en vlotte overgang met volledige traceerbaarheid van de betreffende gegevens voor auditingdoeleinden.

David Eccles, partner van Solidsoft Reply, gaf volgend commentaar: “Deze succesvolle migratie is niet alleen een opmerkelijke verwezenlijking, maar ook een getuigenis van onze technische expertise en samenwerkingsethos bij Solidsoft Reply. Ons partnerschap met FiMVO was cruciaal om technische uitdagingen te overwinnen, en bepaalde een nieuwe standaard in het EMVS-ecosysteem.”

Maija Gohlke, algemeen directeur van de Finse geneesmiddelenverificatieorganisatie FiMVO (Suomen Lääkevarmennus Oy), licht toe: “Het project werd zeer professioneel aangepakt en dat weerspiegelt zich in de vlotte uitvoering van dit project, een primeur in zijn soort met een grote draagkracht, en met heel veel aansluitingspunten in de toeleveringsketen. De kennis, toewijding en flexibiliteit van het team van Solidsoft Reply overtrof onze verwachtingen.”

Dit markeert de allereerste migratie van een nationaal geneesmiddelenverificatiesysteem binnen het EMVS-ecosysteem tussen blueprint-providers. Het is in het bijzonder van betekenis in de context van de gezondheidszorg en de farmaceutica, waar nauwkeurigiheid, gegevensintegriteit en beveiliging een topprioriteit zijn. Dit project is een voorbeeld bij uitstek van Solidsoft Reply’s inzet om gezondheidszorgsystemen aan de hand van geavanceerde technologie te verbeteren, wat op aanzienlijke wijze bijdraagt tot de veiligheid en doeltreffendheid van de activiteiten binnen de gezondheidszorg.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van hooggespecialiseerde bedrijven die belangrijke Europese industriële groepen in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en overheidsdiensten ondersteunen om bedrijfsmodellen te ontwerpen en te ontwikkelen die geschikt zijn voor de nieuwe paradigma's van big data, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

Solidsoft Reply

Solidsoft Reply is het bedrijf van de Reply Group die oplossingen voor de kracht van bedrijven tot stand brengt aan de hand van het Microsoft Azure-cloudplatform. Solidsoft Reply is een internationale, award-winnende Microsoft Solutions Partner, wereldwijd erkend door de farmaceuticasector en de sector van de gezondheidszorg als een van de toonaangevende leverancierspartners voor verificatie- en traceeerbaarheidssystemen. www.solidsoft.reply.com

