Six Nations Rugby e SmartFrame sottoscrivono un accordo di collaborazione per lo streaming di fotografie e immagini

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--SmartFrame Technologies, un fornitore di tecnologia leader con sede Regno Unito che sta ridefinendo lo standard delle immagini digitali, ha annunciato oggi una nuova partnership con Six Nations Rugby, l'organizzazione responsabile di varie importanti competizioni internazionali di rugby, tra cui il Guinness Sei Nazioni maschile, il Guinness Sei Nazioni femminile, il Sei Nazioni Under 20, i Festival Under 18 e le Autumn Nations Series.

Con questa partnership, SmartFrame diventerà il partner ufficiale per la distribuzione di fotografie e immagini in streaming per tutti i campionati e le competizioni di Six Nations Rugby, sottolineando il suo ruolo importante nel riassetto dello spazio della fotografia sportiva.

L'annuncio di oggi presenta un nuovo modello mediatico per gli sponsor e i partner commerciali associati a Six Nations Rugby, e consente a un maggior numero di brand di allinearsi a questi eventi, grazie alla soluzione pubblicitaria con formato in-image di SmartFrame. L'esperienza globale per i fan e i consumatori di notizie sportive sarà migliorata grazie a funzioni interattive (tra cui la visualizzazione a schermo intero e la tecnologia proprietaria Hyper Zoom di SmartFrame) e a una maggiore pertinenza degli annunci all'interno dei contenuti relativi alle competizioni. Gli attuali partner pubblicitari di SmartFrame avranno inoltre l'opportunità di entrare in contatto con il marchio Six Nations Rugby e di raggiungere un pubblico globale di fan del rugby e di appassionati di sport grazie a pubblicità personalizzata per immagini, siti web, luoghi e dispositivi specifici.

Il modello di SmartFrame garantisce a Six Nations Rugby i diritti sulle immagini scattate durante le sue competizioni e i profitti ottenuti dai ricavi generati dalla pubblicità visualizzata all'interno di tali immagini, sfidando il dominio dei giganti del settore che solitamente mantengono la proprietà intellettuale sulle immagini che i marchi sportivi pagano per scattare.

Grazie a questo modello commerciale, gli editori potranno integrare gratuitamente le immagini ufficiali nei loro siti web e ricevere una percentuali dei ricavi dalla sponsorizzazione in-image. Le immagini del Six Nations Rugby continueranno a rimanere disponibili per i tifosi e i media di tutto il mondo attraverso i tradizionali abbonamenti alle agenzie fotografiche, ma solo gli editori che utilizzano le immagini ufficiali del Six Nations Rugby potranno usufruire dell'innovativa tecnologia di streaming di immagini di SmartFrame e ottenere una percentuale dei ricavi da sponsorizzazione.

Sarah Beattie, Direttrice marketing di Six Nations Rugby, ha dichiarato : "SmartFrame si è affermata come un marchio rispettato a livello globale ed estremamente affidabile nel settore, con un portafoglio in crescita di altre importanti organizzazioni sportive. L'approccio digitale e orientato all'utente è in grado di offrire una migliore esperienza ai tifosi e il modello commerciale offre una reale opportunità di ottenere ritorni per le nostre associazioni e i partner, che in ultima analisi andranno a beneficiare lo sport."

Rob Sewell, CEO di SmartFrame Technologies, ha dichiarato: "Siamo lieti di aggiungere il Six Nations Rugby a una serie già notevole di partnership sportive di SmartFrame Technologies. Stiamo ridefinendo lo standard delle immagini digitali e il modello di distribuzione per sostenere i proprietari delle immagini, offrendo loro il controllo completo e la trasparenza sull'uso delle stesse, mentre il nostro modello commerciale finanziato dagli annunci indirizza notevoli profitti nelle mani dei creatori di contenuti. Siamo molto orgogliosi di collaborare con un brand sportivo così iconico e lungimirante come il Six Nations Rugby".

La biblioteca fotografica ufficiale del Six Nations Rugby è disponibile qui.

Informazioni su SmartFrame Technologies

Fondata nel 2015, SmartFrame Technologies è un'azienda fornitrice di tecnologia con sede a Londra, la cui piattaforma di streaming di immagini ridefinisce lo standard per la pubblicazione di immagini online.

Mette in connessione i marchi sportivi e altri proprietari di contenuti a editori, inserzionisti e pubblico online, e garantisce che le immagini vengano consegnate in totale sicurezza con la massima qualità, corredate da chiare informazioni su provenienza e analisi dettagliate.

Inoltre, grazie alla sua componente di tecnologia pubblicitaria contestuale, i brand possono raggiungere il pubblico con pubblicità e sponsorizzazioni in-image di grande impatto e coerenti con il contesto, in modo da riconoscere gli interessi degli spettatori e rispettare al contempo le normative globali sulla privacy.

Informazioni su Six Nations Rugby

Six Nations Rugby è l'organizzazione ufficiale responsabile delle competizioni internazionali annuali di rugby che comprendono il Guinness Sei Nazioni maschile, il Guinness Sei Nazioni femminile, il Sei Nazioni Under-20, i Festival Under 18 e le Autumn Nations Series.

Six Nations Rugby opera per conto e in collaborazione con i suoi azionisti, che comprendono le associazioni e le federazioni affiliate: Inghilterra (RFU), Francia (FFR), Irlanda (IRFU), Italia (FIR), Scozia (SRU) e Galles (WRU).

Le responsabilità principali del Six Nations Rugby comprendono la negoziazione e la gestione dei diritti commerciali centralizzati per conto dei suoi azionisti, nonché la promozione e la gestione dei campionati e delle competizioni annuali.

Six Nations Rugby è orgoglioso di collaborare con i seguenti partner: Guinness, Sage, Breitling e IHG Hotels & Resorts.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.