Kelvin Kiptum supera i limiti con Amazfit

Amazfit, marchio leader globale di dispositivi indossabili intelligenti di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP), un'azienda di tecnologia medicale, ha annunciato oggi la sua innovativa partnership con Kelvin Kiptum, il detentore del record del mondo della maratona maschile e l'unico atleta a portare a termine una maratona in meno di due ore e un minuto. Nella veste di ambasciatore di Amazfit, Kiptum utilizzerà Amazfit Cheetah Pro per gli allenamenti e le corse, e Amazfit Helio Ring per ottimizzare il recupero, in vista delle maratone di Rotterdam e Parigi.

Zepp Health ha espresso il proprio entusiasmo per questa partnership dinamica. Pengtao Yu, vicepresidente di Industrial Design, Brand & Consumer Marketing, ha dichiarato: "Siamo entusiasti della collaborazione tra Amazfit e Kelvin Kiptum. In quanto azienda attiva nel settore delle tecnologie per la salute, siamo orgogliosi di sostenere la sfida di Kelvin per battere record e ispirare persone in tutto il mondo a perseguire i loro obiettivi di salute e fitness. Questa partnership è una dimostrazione del nostro impegno a consentire alle persone di vivere una vita più sana grazie a soluzioni intelligenti per salute e fitness."

Il recente risultato di Kelvin alla maratona di Chicago, con il notevole tempo di 2:00:35, getta le basi per una straordinaria collaborazione. Dopo aver conquistato le recenti maratone di Valencia e Londra, il runner ventiquattrenne punta a infrangere il muro delle 2 ore a Rotterdam nell'aprile del 2024 e a conquistare l'oro alle Olimpiadi del 2024 a Parigi.

Come ausilio nella sua preparazione, Kelvin indosserà Cheetah Pro di Amazfit. Questo orologio specifico per la corsa dispone dell'antenna GPS MaxTrack™ a doppia banda a polarizzazione circolare, con una precisione del 99,5% di un localizzatore GPS professionale, assieme all'innovativo Zepp Coach™, una soluzione di IA in grado di generare programmi su misura per gli atleti alla ricerca di una preparazione ottimale alla maratona. Questa tecnologia all'avanguardia fornirà supporto a Kelvin nell'affinare i dettagli del suo allenamento.

Kelvin Kiptum condivide il suo entusiasmo per la collaborazione, e dichiara: "Collaborare con Amazfit in questa rivoluzionaria avventura è estremamente entusiasmante. Amazfit Cheetah Pro è diventato parte integrante del mio regime di allenamento. Sono certo che Amazfit sarà il mio alleato per raggiungere l'obiettivo di scendere sotto il tempo delle 2 ore a Rotterdam e vincere l'oro alle Olimpiadi di Parigi e mi aiuterà a spingere i limiti del potenziale umano. Assieme, siamo pronti a ridefinire il concetto di ciò che è possibile."

Questa partnership continua anche oltre la pista, e Kiptum utilizza anche il dispositivo recentemente annunciato Amazfit Helio Ring per monitorare il proprio recupero, grazie a un'analisi dettagliata della qualità del sonno, della preparazione mentale e fisica e dello stato emotivo, grazie ai sensori BioTracker™ ed EDA dell'anello intelligente.

La simbiosi tra Amazfit e Kelvin Kiptum è emblematica di un impegno condiviso verso il superamento dei limiti. Così come lo smartwatch e lo smart ring del brand sono realizzati per atleti che desiderano oltrepassare i limiti con il supporto di una tecnologia all'avanguardia, Kelvin Kiptum è un esempio costante dell'infinito potenziale umano.

Con la creazione di partnership strategiche con atleti di élite come Kelvin Kiptum, Amazfit ambisce a creare una piattaforma che va oltre i confini geografici, in grado di offrire informazioni preziose relativamente a performance, allenamenti e resistenza per gli aspiranti atleti e per quelli professionisti.

Amazfit Cheetah Pro è disponibile sul sito Amazfit.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo. L'anello Amazfit Helio sarà disponibile sul mercato questa primavera.

