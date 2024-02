SoftServe lance DevIQ, son nouveau service de conseil qui maximise le développement logiciel

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--SoftServe, un chef de file des services numériques et des conseils IT, annonce aujourd’hui son nouveau service de conseil, DevIQ. En partenariat avec la plateforme d'intelligence des processus Bloomfilter, le service de conseil DevIQ de SoftServe permet aux entreprises d’aligner leurs processus de développement de logiciels sur des objectifs commerciaux stratégiques, en veillant à ce que les efforts de développement soient productifs, rationalisés et pertinents.

Le service de conseil DevIQ renforce l’observabilité, la prévisibilité et l’efficience pour les entreprises qui utilisent des frameworks Agile dans leur cycle de vie de développement logiciel (SDLC). Les services sont dotés d'une feuille de route guidée pour économiser jusqu’à 20 % sur les coûts de développement logiciel en combinant la puissance de l’extraction de processus avec des résultats tangibles en seulement dix jours.

« DevIQ permet aux utilisateurs d’acquérir des informations précieuses sur le fonctionnement interne du développement logiciel, offrant un aperçu détaillé qui révèle les subtilités de votre processus de développement », déclare Chuck Ros, Industry Success Leader for High Tech and Emerging Markets, SoftServe. « Au lieu de demander aux développeurs de travailler plus et plus rapidement, nous identifions les inefficacités cachées pour permettre à nos clients de les voir, ainsi que leur impact financier, grâce à un tableau de bord unique ». Les indicateurs objectifs et les mesures correctives fournis par notre service DevIQ conduisent à une efficience et à une prévisibilité accrues dans le SDLC. Ce service change la donne pour nos clients, et crée l’opportunité de générer des conversations productives, du terrain jusqu'à la direction. »

En plus de l'intelligence des processus, les autres points saillants du nouveau service de conseil sont :

L'observabilité : DevIQ renforce l’observabilité dans les projets logiciels, ce qui s'avère particulièrement utile pour les entreprises utilisant Jira Cloud ou GitHub dans leur SDLC, assurant un alignement parfait dans l’ensemble de l’entreprise et favorisant une compréhension unifiée des priorités et de l’état d’exécution.

: DevIQ renforce l’observabilité dans les projets logiciels, ce qui s'avère particulièrement utile pour les entreprises utilisant Jira Cloud ou GitHub dans leur SDLC, assurant un alignement parfait dans l’ensemble de l’entreprise et favorisant une compréhension unifiée des priorités et de l’état d’exécution. La prévisibilité : en mettant l’accent sur la prévisibilité, DevIQ s’assure que les projets logiciels seront livrés dans les délais, dans les limites budgétaires et avec une qualité supérieure.

: en mettant l’accent sur la prévisibilité, DevIQ s’assure que les projets logiciels seront livrés dans les délais, dans les limites budgétaires et avec une qualité supérieure. L'efficience et l'innovation : DevIQ améliore les flux de travail et s’assure que chaque phase de développement logiciel fonctionne efficacement, ce qui accélère les délais des projets, optimise l’utilisation des ressources et propulse les organisations pour atteindre leurs objectifs d’innovation.

Soutenu par notre vaste expérience avec des entreprises utilisant les processus SDLC, le service de conseil DevIQ de SoftServe est synonyme d'excellents résultats. Nos contributions comprennent la réduction des délais de commercialisation grâce à une transformation souple et la consolidation des capacités de fourniture de technologies. Ces améliorations peuvent être effectuées dans toute entreprise qui développe des logiciels pour une utilisation interne ou pour sa clientèle. Quel que soit son secteur d'activité, chaque entreprise qui développe des logiciels peut tirer parti de DevIQ.

Pour en savoir plus sur le service de conseil DevIQ de SoftServe, veuillez visiter cette page web.

À PROPOS DE SOFTSERVE

SoftServe est un cabinet de conseil en informatique et un prestataire de services numériques de premier plan. Nous élargissons l'horizon des nouvelles technologies pour permettre à nos clients de résoudre les défis complexes d'aujourd'hui et d'atteindre des résultats significatifs. Notre curiosité insaciable nous pousse à explorer et à repenser l'art du possible. Les clients s'appuient en toute confiance sur SoftServe pour architecturer et exécuter des capacités matures et innovantes, telles que l'ingénierie numérique, les données et l'analyse, le cloud et l'IA/ML.

Notre réputation mondiale est le fruit de plus de 30 ans d'expérience dans la prestation de solutions numériques de qualité supérieure, à une vitesse exceptionnelle, par des ingénieurs de haut niveau à des entreprises, notamment dans les secteurs de la haute technologie, des services financiers, de la santé, des sciences du vivant, de la vente au détail, de l'énergie et de l'industrie manufacturière. Consultez notre site web, notre blog, et nos pages LinkedIn, Facebook et X (Twitter) pour plus d'informations.

À PROPOS DE BLOOMFILTER

Bloomfilter est une plateforme d’intelligence des processus conçue pour mesurer et optimiser le cycle de vie du développement logiciel. La plateforme aide les entreprises à acquérir une compréhension commune de ce que l’équipe construit, quand le produit sera livré, et combien il coûte. Rendez-vous sur www.thebloomfilter.com pour plus d'informations.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.