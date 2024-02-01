中国与全球水泥协会就低碳未来达成协议

北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球水泥行业的两个主要代表机构签署了一项具有里程碑意义的协议，以帮助加快全球水泥行业的脱碳进程。代表全球50%以上水泥产量的中国水泥协会(CCA)与占中国以外水泥产能80%的全球水泥与混凝土协会(Global Cement and Concrete Association)签署了一项历史性的合作承诺。

该承诺包括就水泥和混凝土行业的可持续发展和低碳发展达成合作协议。混凝土是地球上仅次于水的使用量最多的材料，而水泥是混凝土的主要结合剂，其二氧化碳排放量约占全球二氧化碳排放量的7%。

这一历史性协议还将见证全价值链“中国水泥碳中和路线图”的制定，该路线图将于今年晚些时候发布，将为中国水泥行业的全面脱碳做出承诺并指明道路。GCCA已于2021年推出了全球净零排放路线图，将与全球最大的水泥技术和设备公司Sinoma International Engineering Co Ltd (Sinoma)以及提供技术意见的欧洲水泥研究院(ECRA)一起协助制定该路线图。

中国水泥协会执行会长孔祥忠先生在北京举行的签字仪式上启动了该协议，他表示：“这项重要的协议标志着一次双赢的合作，表明我们可以在哪些方面开展有效合作，为我们共同的脱碳使命带来真知灼见、技术诀窍和更大的关注。我相信，这将建立起互惠互利的长期合作伙伴关系，这种关系将对建设一个更加可持续的世界至关重要。”

GCCA首席执行官Thomas Guillot表示：“世界需要前所未有的领导力与合作，尤其是在应对气候变化这一当今时代的关键问题上。中国水泥业与全球水泥业达成的这项协议向全世界发出了一个信号，即我们随时准备提供地球所需的脱碳的基础建筑材料。水泥和混凝土能够为关键基础设施、繁荣和有韧性的社区、清洁的水、安全的住宅以及清洁能源转型提供支撑，这些对于未来可持续发展的世界至关重要。”

该协议正式涵盖了未来三年的合作，并为更广泛的沟通和交流提供了一个平台。

Thomas Guillot补充道：“与我们在中国的新伙伴合作，意味着我们对零净排放的关注和每天的行动现在已成为一项真正的全球使命。”

关于中国水泥协会 – CCA

中国水泥协会于1987年在北京成立。作为经民政部登记注册、具有独立法人资格的社会团体之一，中国水泥协会是由全国水泥生产企业、科研院所、大专院校、社会团体和水泥行业相关企业自愿组成的全国性、非营利性行业社会组织。中国水泥协会致力于服务行业，维护会员合法权益，作为政府与企业之间的桥梁，协助政府共同维护公平竞争的市场环境，发挥引领、协调和服务作用，推动中国水泥行业绿色、低碳、高质量发展。

关于全球水泥和混凝土协会 - GCCA

GCCA于2018年成立，总部设在伦敦，是一个由首席执行官领导的行业倡议组织。它是全球水泥和混凝土行业值得信赖的权威平台和代言人。

GCCA及其会员占中国以外全球水泥产能的80%，其中中国制造商会员的数量也在不断增加。会员公司承诺通过实施GCCA的“混凝土未来2050净零排放路线图”，减少并最终消除目前占全球约7%的混凝土二氧化碳排放量，这也是首个制定如此详细计划的重工业。

GCCA共同致力于为混凝土行业和全世界打造一个光明、有韧性和可持续发展的混凝土未来。

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