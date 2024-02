50 o aniversário da Mobil 1: pronta para o que está por vir

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--A ExxonMobil tem orgulho de comemorar o 50o aniversário da apresentação do óleo de motor Mobil 1™ ao mercado global. Em 2024, a ExxonMobil planeja comemorar os 50 anos da marca Mobil 1™ com uma série de iniciativas em parcerias, automobilismo e realidade virtual​, cada uma das quais destacando o legado da marca e o que está por vir.

A marca Mobil 1 tem estado na vanguarda da proteção dos motores para carros movidos a gás e, mais recentemente, híbridos e elétricos, iniciando sua jornada como o primeiro óleo de motor automotivo totalmente sintético e mais tarde se expandindo para uma linha de óleos da marca Mobil 1 para oferecer qualidade e desempenho incomparáveis durante as últimas cinco décadas. Atualmente, o Mobil 1™ é a principal marca de óleo sintético para motores do mundo com um compromisso inabalável com a inovação, colaboração e clientes. Com esta marca icônica, a ExxonMobil está entusiasmada de continuar a moldar o futuro da proteção e desempenho dos motores.

Um dos componentes fundamentais, motivador da celebração da Mobil 1 neste importante ano, é um curta-metragem produzido para resumir a jornada da marca. A ExxonMobil realizou uma parceria com o ex-piloto de Fórmula 1 e ex-piloto da McLaren, David Coulthard, para o vídeo para orientar o público em uma jornada imersiva através da evolução da marca Mobil 1, colaborações influentes e realizações tecnológicas.

Ao longo da temporada de automobilismo de 2024, a marca Mobil 1 pretende comemorar o seu legado com uma série de pinturas especialmente concebidas, além de outros destaques da extensa história de corridas da marca Mobil 1​.

“ A ExxonMobil tem muito orgulho do legado da marca Mobil 1 como um óleo sintético revolucionário para motores”, disse Laura Bustard, diretora da marca global Mobil 1. “ Desde sua concepção há 50 anos, o óleo de motor Mobil 1 consistentemente estabeleceu o padrão para a qualidade e o desempenho e pretende continuar a melhorar e a se destacar pelos próximos 50 anos. Qualquer pessoa com algum conhecimento do espaço automotivo ou de corridas sabe o quão icônica esta marca tem sido e continuará a ser.”

A jornada da marca Mobil 1 durante os últimos 50 anos é uma prova da capacidade da ExxonMobil de ultrapassar limites e de seu compromisso com o desempenho e a sustentabilidade. A Mobil 1 se tornou a escolha confiável das principais montadoras, pilotos profissionais e de milhões de motoristas de carros no mundo inteiro. As fórmulas avançadas de óleos da marca Mobil 1 oferecem proteção inigualável contra desgaste do motor, ampliando a vida útil e reduzindo os custos de manutenção para os clientes.

A ExxonMobil reconhece que o sucesso da marca Mobil 1 não é apenas por ser um produto de tecnologia superior, mas o resultado de uma estreita colaboração com os principais montadoras de automóveis, equipes de corrida e especialistas da indústria. Estas colaborações permitiram à Mobil 1 evoluir continuamente e estabelecer novos padrões da indústria.

“ A marca Mobil 1 permanece dedicada a manter e desenvolver relacionamentos significativos”, disse Robert Shearer, diretor de Patrocínios Globais. “ À medida que avançamos em direção ao futuro, estamos felizes de ver uma continuação da inovação e inteligência colaborativas que resulta de nosso trabalho com montadoras de automóveis, equipes de corrida e outras grandes parcerias. A tecnologia track to road (pista para estrada) é vista em cada melhoria do óleo de motor Mobil 1.”

Sobre a Mobil 1

A principal marca de óleo sintético para motores do mundo, a Mobil 1, possui tecnologia antidesgaste que proporciona desempenho além dos nossos óleos convencionais para motores. Esta tecnologia possibilita à Mobil 1 exceder os mais rigorosos padrões das montadoras de automóveis e fornecer proteção excepcional contra desgaste do motor, sob condições normais ou até mesmo algumas das condições mais extremas. O óleo Mobil 1 flui rapidamente em temperaturas extremas para proteger peças essenciais do motor e foi projetado para maximizar o desempenho do motor e ajudar a estender a sua vida útil. Para mais informações, acesse www.mobil1.com e siga @Mobil1 no Facebook, Instagram e Twitter.

Sobre a ExxonMobil

A ExxonMobil, uma das maiores empresas internacionais de energia e petroquímica de capital aberto, cria soluções que melhoram a qualidade de vida e atendem às necessidades em evolução da sociedade.

Os principais negócios da corporação – Upstream, Soluções de Produtos e Soluções de Baixo Carbono – fornecem produtos que possibilitam a vida moderna, incluindo energia, produtos químicos, lubrificantes e tecnologias de redução de emissões. A ExxonMobil detém um portfólio de recursos líder do setor e é uma das maiores empresas integradas de combustíveis, lubrificantes e produtos químicos do mundo. A ExxonMobil também possui e opera a maior rede de gasodutos de CO2 nos Estados Unidos. Em 2021, a ExxonMobil anunciou planos de redução de emissões de gases de efeito estufa de Escopo 1 e 2 para 2030 para ativos operados, em comparação com os níveis de 2016. Os planos visam alcançar uma redução de 20-30% na intensidade de gases com efeito de estufa em toda a empresa; uma redução de 40-50% na intensidade de gases com efeito de estufa nas operações a montante; uma redução de 70-80% na intensidade de metano em toda a empresa; e uma redução de 60-70% na intensidade da queima em toda a empresa.

Com avanços na tecnologia e o apoio de políticas governamentais claras e consistentes, a ExxonMobil pretende atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa de Escopo 1 e 2 de seus ativos operados até 2050. Para saber mais, visite exxonmobil.com e Advancing Climate Solutions da ExxonMobil.

Siga-nos no LinkedIn, Instagram e X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.