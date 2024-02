OMRON choisit Wind River Studio pour le développement d’une plateforme industrielle périphérique

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River®, un chef de file mondial dans la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents critiques, a annoncé aujourd’hui qu’OMRON Corporation, société leader dans le domaine de l’automatisation industrielle, des soins de santé, des systèmes d’infrastructure sociale et des solutions pour dispositifs et modules, avait choisi Wind River Studio pour développer sa plateforme périphérique dédiée aux solutions de technologie opérationnelle industrielle.

OMRON utilise les fonctionnalités d’automatisation des flux de travail de Studio avec Wind River Studio Pipelines ainsi que les fonctionnalités de test cloud-native avec Wind River Studio Virtual Lab et Wind River Studio Test Automation pour améliorer la productivité du développement. La société intégrera également les outils de partenaires de l’écosystème Wind River impliqués dans le développement de systèmes, et les incorporera dans une structure d’automatisation.

En fournissant des plateformes périphériques de pointe qui font le lien entre les technologies de l’information et les technologies opérationnelles (IT et OT), OMRON vise à créer une valeur économique et sociale dans l’industrie manufacturière. Pour augmenter la productivité des sites de fabrication, il est nécessaire de raccourcir les délais de mise sur le marché tout en maintenant une qualité élevée. Afin de relever ces défis et d’optimiser le développement de logiciels, OMRON a choisi Studio, la jugeant comme la meilleure plateforme de développement cloud-native pour mener à bien son approche DevOps.

OMRON travaille actuellement à la visualisation de l’empreinte carbone de sa chaîne d’approvisionnement et à la création de solutions de gestion de l’énergie, dans le but de calculer et de réduire les émissions de gaz à effet de serre en se basant sur les données provenant de ses sites de production. L’outil Studio sera utilisé pour développer le logiciel de l’application utilisée dans le cadre de cette expérience de démonstration. En outre, OMRON se servira de Studio pour développer des applications répondant aux besoins des futurs sites de production qui mettront en œuvre ses solutions en périphérie.

« Dans l’industrie manufacturière, où il existe une pénurie de ressources humaines hautement qualifiées et où les défis deviennent de plus en plus pointus et complexes, les solutions qui intègrent les technologies de l’information et les technologies opérationnelles vont être essentielles pour résoudre ces problèmes. À cette fin, il était important de collaborer avec Wind River, qui possède une expertise en matière de développement cloud-natif, pour développer, déployer et exploiter des systèmes intelligents dans le domaine de la périphérie », a déclaré Jaeyoung Park, directeur général, Controller Division, Product Business Division HQ, Industrial Automation Company, OMRON Corporation.

« Au fur et à mesure que les systèmes gagnent en intelligence, ils nécessitent des solutions qui permettent d’optimiser l’ensemble du cycle de vie grâce à un développement rapide, un déploiement transparent et une amélioration continue des logiciels, à l’aide d’informations fondées sur des données. Dans le domaine de l’automatisation du contrôle, qui est le cœur de métier d’OMRON, il est nécessaire d’assurer une fiabilité, une sécurité et une sûreté élevées. Wind River Studio offre un environnement cloud-natif qui permet un développement agile et géographiquement distribué, tout en répondant à ces exigences », a déclaré Chisa Nakata, présidente de Wind River Japon. « Nous sommes ravis de collaborer avec OMRON dans son parcours d’innovation et d’aider l’entreprise à accroître sa productivité et à améliorer continuellement le développement de ses systèmes intelligents. »

Wind River Studio est une plateforme cloud-native axée sur le développement, le déploiement, l’exploitation et les services de systèmes périphériques critiques. La plateforme est le résultat des plus de 40 années de savoir-faire et d’expérience de Wind River dans des domaines critiques. Studio permet des flux de développement qui réduisent les coûts de développement et accélèrent les capacités de construction, de test et de déploiement en périphérie.

Pour plus d’informations sur Studio, rendez-vous sur www.windriver.com/studio.

À propos d’OMRON Corporation

OMRON Corporation est un chef de file dans le domaine de l’automatisation, dont les compétences fondamentales sont liées à sa technologie exclusive « Sensing & Control + Think » (détection et contrôle + réflexion). Les domaines d’activités commerciales d’OMRON couvrent un large spectre, allant de l’automatisation industrielle aux soins de santé, en passant par les systèmes d’infrastructure sociale et les solutions pour dispositifs et modules. Fondée en 1933, OMRON compte plus de 30 000 employés à l’échelle mondiale qui fournissent des produits et des services dans 130 pays. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.omron.com/global/en/.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents critiques. Depuis 40 ans, l’entreprise innove et fait figure de pionnière en alimentant des milliards d’appareils et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l’expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l’automobile, de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie, de la médecine et des télécommunications. La société propose un portefeuille complet renforcé par une assistance et des services professionnels mondiaux de premier ordre, ainsi que par un vaste écosystème de partenaires. Pour plus d’informations, retrouvez Wind River à l’adresse www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.