Le partenariat de recherche entre Fluence et Innexo BV étudie la possibilité d'éliminer la phase de végétation afin de réaliser des économies d'énergie potentielles pour les producteurs.

Fluence and Innexo's partnership tests the effects of eliminating the vegetation phase for cannabis cultivation. (Photo: Business Wire)

Fluence and Innexo's partnership tests the effects of eliminating the vegetation phase for cannabis cultivation. (Photo: Business Wire)

AUSTIN, Texas & ROTTERDAM, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Fluence, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'éclairage LED écoénergétiques pour la production commerciale de cannabis et d'aliments, a annoncé aujourd'hui la poursuite réussie de son partenariat avec l'organisation néerlandaise Innexo BV (Innexo), une organisation de recherche contractuelle agricole spécialisée dans la culture moléculaire et les plantes médicinales.

Le partenariat de recherche entre Fluence et Innexo se concentre sur l'évaluation de la viabilité de la culture du cannabis sans phase végétative standard, une pratique généralement associée à une moindre consommation d'énergie, permettant des économies directes pour les cultivateurs en Europe et dans le monde entier. Les données préliminaires de Fluence et Innexo démontrent le potentiel de la méthode de culture sans phase végétative, baptisée « no-veg », pour aider les cultivateurs à économiser de l'argent tout en améliorant la qualité et la constance des récoltes. Les équipes de Fluence et Innexo prévoient de collaborer dans le cadre d’un projet de recherche à grande échelle pour valider ces résultats initiaux.

« Chez Innexo, nous utilisons notre connaissance approfondie des variétés de cannabis et des meilleures pratiques de propagation pour aider les cultivateurs à créer les stratégies de culture les plus efficaces possible », a déclaré Dominique van Gruisen, directeur général d'Innexo. « Nous nous tournons naturellement vers des partenaires comme Fluence qui peuvent égaler notre expertise et notre engagement à investir dans la recherche innovante et impactante sur le cannabis. »

La plupart des cultivateurs commerciaux de cannabis utilisent une phase végétative pour assurer une croissance appropriée des plantes afin de soutenir le poids des fleurs et d'obtenir une canopée pleine et dense. Cette phase peut durer de sept jours à quatre semaines, nécessitant un investissement notable en temps, en énergie électrique et en ressources. Les résultats préliminaires de Fluence et Innexo montrent le potentiel de cette méthode pour maintenir la qualité et le rendement des cultures tout en permettant des économies pouvant atteindre 55 % sur les coûts électriques annuels directement liés à l'éclairage.

Au lieu d'entrer dans la phase végétative, les plantes étaient transplantées directement dans la salle de floraison, où elles recevaient immédiatement leur intensité lumineuse maximale. Dans ce système, les cultures de cannabis atteignent leur hauteur finale, entre 70 et 120 cm, environ 28 jours après la transplantation. L'élimination de deux semaines de phase végétative représente jusqu'à 252 heures d'économies d'électricité directe par lampe par cycle de culture. Des économies supplémentaires sont réalisées grâce à des coûts de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) plus bas et des cycles de culture généralement plus efficaces. La recherche initiale indique que la culture « no-veg » est plus efficace avec des densités de plantes entre huit et dix plants par m2. Jusqu'à présent, la recherche a testé la viabilité de la culture « no-veg » sur six variétés de cannabis, dix lignes nutritives différentes et une large gamme d'intensités lumineuses.

« Un éclairage adéquat – qui doit inclure une combinaison solide de luminaires avancés et de stratégies d'éclairage – joue un rôle essentiel dans la mise en place d'une méthodologie de culture du cannabis plus efficace et rentable », a déclaré le Dr David Hawley, scientifique en chef chez Fluence. « Cette recherche démontre la valeur de l'examen et de l'investissement dans une stratégie d'éclairage soutenue par la recherche dès le premier jour. Notre but est d'étudier, de valider et de démontrer l'efficacité de diverses stratégies de culture pour nous assurer que chaque cultivateur puisse appliquer des méthodologies basées sur les données dans leurs installations en collaboration avec Fluence. »

Les recherches de Fluence et d'Innexo ont mis en évidence des économies potentielles pour les producteurs qui poursuivent la culture sans phase végétative, notamment une réduction moyenne de 40 % des coûts électriques et jusqu'à 40 % des coûts de main-d'œuvre par cycle de culture. En raison de la croissance rapide des plantes, les chercheurs ont constaté que les parasites et les maladies avaient moins de temps pour se développer, ce qui permet d'obtenir un produit final plus sain. En outre, cette méthode pourrait réduire les déchets en éliminant les fleurs de catégorie C, permettant ainsi d'augmenter le nombre de cycles de culture annuels et d'améliorer la prévisibilité globale pour les cultivateurs.

« Chez Fluence, nous créons de la valeur pour les producteurs du monde entier en investissant dans la recherche qui élargira les horizons de la culture traditionnelle », a déclaré Sebastian Olschowski, chef de projet de recherche pour l’EMEA chez Fluence. « En tant que spécialistes de l’éclairage des plantes, nous sommes fiers de participer à ce projet visant à façonner l’avenir de la recherche sur le cannabis et à transmettre de précieuses connaissances à nos clients et partenaires. »

La collaboration de recherche entre Fluence et Innexo, qui a commencé en 2022, s'est étendue pour inclure des collaborations dans trois des programmes de la plateforme d'accélération de l'innovation d'Innexo (API). L'API permet aux petites entreprises innovantes, adjacentes à l'industrie du cannabis, de mener des recherches dans la culture du cannabis médical.

Pour plus d’informations sur Fluence et ses initiatives de recherche mondiales en cours, visitez www.fluence-led.com.

À propos de Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) crée de puissantes solutions d’éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d’éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, pour les meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. En plus de son siège mondial basé à Austin, au Texas, Fluence dispose d’un siège EMEA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Fluence fonctionne comme une unité d’affaires au sein de Signify Professional Business. Pour plus d’informations sur Fluence, visitez www.fluence-led.com.

À propos d'Innexo BV

Innexo BV est un organisme de recherche sous contrat (ORC) spécialisé dans l'agriculture et situé aux Pays-Bas. L'entreprise cible les plantes médicinales, telles que le cannabis, et l'agriculture moléculaire en général. Innexo BV fait partie du groupe Botany. Pour en savoir plus sur Innexo BV, rendez-vous à l'adresse suivante : www.innexo.nl.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.