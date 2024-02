LONDEN--(BUSINESS WIRE)--SmartFrame Technologies, een vooraanstaande technologieleverancier gevestigd in de UK die de digitale beeldstandaard herdefinieert, heeft vandaag een nieuw partnerschap met Six Nations Rugby bekendgemaakt, de organisatie die verantwoordelijk is voor diverse belangrijke internationale rugbywedstrijden, waaronder de Guinness Men’s Six Nations, Guinness Women’s Six Nations, Under-20 Six Nations, Under-18 Festivals en de Autumn Nations Series.

Dankzij dit partnerschap wordt SmartFrame de officiële distributiepartner voor foto- en beeldstreaming voor alle kampioenschappen en wedstrijden van Six Nations Rugby, een bewijs van haar betekenisvolle rol in het herstructureren van de wereld van de sportfotografie.

