La Chine et le secteur mondial du ciment s’accordent sur un avenir à faible teneur en carbone

Global Cement and Concrete Association and China Cement Association sign decarbonisation agreement in Beijing (Photo: Business Wire)

Global Cement and Concrete Association and China Cement Association sign decarbonisation agreement in Beijing (Photo: Business Wire)

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--Les deux principaux organes représentatifs de l’industrie mondiale du ciment ont signé un accord important visant à accélérer la décarbonisation du secteur dans le monde entier. La China Cement Association (CCA), qui représente plus de 50 % de la production mondiale de ciment, et la Global Cement and Concrete Association, dont les membres représentent 80 % de la capacité de production de ciment hors de Chine, ont signé un engagement de partenariat historique.

Cet engagement comprend un accord de collaboration sur le développement durable et le développement à faible émission de carbone de l’industrie du ciment et du béton. Le béton est le matériau le plus utilisé sur Terre après l’eau, et le ciment est le principal liant du béton, qui représente environ 7 % des émissions mondiales de CO 2 .

Cet accord historique prévoit également l’élaboration et le lancement, dans le courant de l’année, d’une feuille de route pour la neutralité carbone du ciment chinois sur l’ensemble de la chaîne de valeur, qui définira l’engagement et la voie à suivre pour décarboniser totalement l’industrie du ciment en Chine. La GCCA, qui a lancé une feuille de route mondiale pour la neutralité carbone en 2021, contribuera à son élaboration aux côtés de Sinoma International Engineering Co Ltd (Sinoma), la plus grande entreprise mondiale de technologie et d’équipement pour le ciment, et de l’Académie européenne de recherche sur le ciment (ECRA), qui apportera également une contribution technique.

Lors de la cérémonie de signature de l’accord à Pékin, M. Kong Xiangzhong, président exécutif de la CCA, a déclaré : « Cet accord important marque une coopération gagnant-gagnant et montre où nous pouvons collaborer efficacement pour apporter des idées, un savoir-faire technique et une plus grande attention à notre mission commune de décarbonisation. Je suis sûr que cela créera un partenariat mutuellement bénéfique et à long terme qui sera crucial pour la construction d’un monde plus durable. »

Thomas Guillot, directeur général de la GCCA, a déclaré : « Le monde a plus que jamais besoin de leadership et de collaboration, en particulier pour faire face au problème clé de notre époque, le changement climatique. Cet accord entre l’industrie chinoise et l’industrie mondiale indique au monde que nous sommes prêts à fournir les matériaux de construction décarbonisés essentiels dont notre planète a besoin. Le ciment et le béton permettent la mise en place d’infrastructures clés, de communautés prospères et résilientes, d’eau propre, de maisons sûres et le passage à une énergie propre, autant d’éléments essentiels pour un monde durable à l’avenir. »

Cet accord couvre officiellement les trois prochaines années de coopération et fournit une plateforme pour une communication et des échanges plus larges.

Thomas Guillot a ajouté : « Travailler avec nos nouveaux partenaires en Chine signifie que notre objectif "net zéro" et notre action quotidienne sont désormais une mission véritablement mondiale. »

À propos de la China Cement Association - CCA

La China Cement Association a été créée à Pékin en 1987. En tant qu’organisation sociale reconnue par le ministère des affaires civiles et dotée d’une personnalité juridique indépendante, la CCA est une organisation sociale industrielle nationale à but non lucratif formée volontairement par des fabricants de ciment, des instituts de recherche, des universités, des organisations sociales et des entreprises liées à l’industrie du ciment à l’échelle nationale. La CCA s’engage à servir l’industrie, à sauvegarder les droits et les intérêts légitimes de ses membres, à aider le gouvernement à maintenir conjointement un marché concurrentiel équitable en tant que pont entre le gouvernement et les entreprises, et à promouvoir le développement écologique, à faible émission de carbone et de haute qualité de l’industrie chinoise du ciment en jouant un rôle de leader, de coordinateur et de prestataire de services.

À propos de la Global Cement and Concrete Association - GCCA

La GCCA est une initiative industrielle dirigée par un chef d’entreprise qui a été créée en 2018 et dont le siège se trouve à Londres. Elle est la plateforme et la voix de confiance et d’autorité pour le secteur du ciment et du béton à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

La GCCA et ses membres représentent 80 % de la capacité mondiale de production de ciment en dehors de la Chine, ainsi qu’un nombre croissant de fabricants chinois. Les entreprises membres se sont engagées à réduire et, à terme, à éliminer les émissions de CO2 du béton, qui représentent actuellement environ 7 % au niveau mondial, en mettant en œuvre la feuille de route « Net Zero » de la GCCA pour l’avenir du béton en 2050, soit la première industrie lourde à établir un plan aussi détaillé.

Ensemble, la GCCA s’engage à construire un avenir en béton brillant, résilient et durable pour l’industrie et pour le monde.