Mobil 1 50 周年纪念：迈向未来准备就绪

斯普林, 得克萨斯州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 埃克森美孚 ( ExxonMobil ) 自豪地庆祝Mobil 1™机油面向全球市场推出50周年。在2024年，埃克森美孚将通过一系列跨合作伙伴、赛车运动和虚拟现实的倡议，纪念Mobil 1™品牌50年的历史，每项活动都将突出该品牌的传奇遗产和未来的展望。

从最初的全合成汽车机油起步，后来发展成为Mobil 1品牌油品的系列，Mobil 1品牌一直处于引擎保护的前沿，为汽油动力、近年来的混合动力和电动汽车提供无与伦比的质量和性能，过去五十年来一直如此。如今，Mobil 1™是全球领先的合成机油品牌，对创新、合作和客户承诺坚定不移。凭借这一标志性品牌，埃克森美孚激动地继续塑造引擎保护和性能的未来。

在这个里程碑年份里，庆祝Mobil 1的中心活动之一是一部简短的电影，旨在概述品牌的历程。埃克森美孚已与前一级方程式赛车手、迈凯轮车队 ( McLaren )的 David Coulthard 合作，通过视频引导观众深入体验Mobil 1品牌的发展、影响力合作和技术成就的沉浸式旅程。

在整个2024年的赛车季期间，Mobil 1品牌将通过一系列特别设计的涂装和其他亮点来庆祝其丰富的赛车历史遗产。

“ 埃克森美孚非常自豪于Mobil 1品牌作为革命性合成机油的遗产，”Mobil 1全球品牌经理 Laura Bustard 表示。“ 自从50年前诞生以来，Mobil 1机油始终设定了质量和性能的标准，并将在未来50年继续改进和卓越。任何对汽车领域或赛车有所了解的人都知道这个品牌过去是多么的标志性，未来也同样会是。”

Mobil 1品牌过去50年的历程证明了埃克森美孚推动界限的能力及其对性能和可持续性的承诺。Mobil 1已成为全球领先汽车制造商、专业赛车手和数百万司机的信赖之选。Mobil 1品牌的先进油品配方提供了无与伦比的引擎保护，延长了引擎寿命，并为消费者降低了维护成本。

埃克森美孚认识到，Mobil 1品牌的成功不仅仅是优越技术的产物，更是与领先汽车制造商、赛车队伍和行业专家紧密合作的结果。这些合作使Mobil 1得以持续发展并设定新的行业标准。

“Mobil 1品牌致力于维护和发展有意义的关系，”全球赞助总监Robert Shearer表示。“ 随着我们向未来迈进，我们激动地期待着来自与汽车制造商、赛车队伍和其他伟大合作伙伴工作中的协同创新和智慧的延续。每一次对Mobil 1机油的改进都能看到从赛道到公路技术的体现。”

关于 Mobil 1

全球领先的合成机油品牌Mobil 1，采用了防磨技术，提供了超出我们传统机油的性能。这项技术使Mobil 1能够满足或超过汽车制造商最苛刻的标准，并在正常或甚至一些最极端的条件下提供卓越的引擎磨损保护。Mobil 1在极端温度下迅速流动，保护关键引擎部件，并旨在最大化引擎性能及帮助延长引擎寿命。欲了解更多信息，请访问www.mobil1.com 并在Facebook、Instagram和Twitter上关注@Mobil1。

关于埃克森美孚 ( ExxonMobil )

埃克森美孚，作为全球最大的上市国际能源和石化公司之一，创造了提高生活质量和满足社会不断变化需求的解决方案。

该公司的主要业务包括——上游业务、产品解决方案和低碳解决方案——提供支持现代生活的产品，包括能源、化学品、润滑油以及减排技术。埃克森美孚拥有行业领先的资源组合，并且是世界上最大的综合燃料、润滑油和化学品公司之一。埃克森美孚还拥有并运营美国最大的CO2管道网络。 在2021年，埃克森美孚宣布了2030年针对其运营资产的一级和二级温室气体排放减排计划，与2016年水平相比。计划旨在实现公司整体温室气体强度20-30%的减少；上游操作的温室气体强度减少40-50%；公司整体甲烷强度减少70-80%；以及公司整体燃烧强度减少60-70%。

随着技术进步和清晰、一致的政府政策支持，埃克森美孚旨在到2050年实现其运营资产的一级和二级温室气体排放达到净零。欲了解更多信息，请访问exxonmobil.com以及ExxonMobil’s Advancing Climate Solutions .

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