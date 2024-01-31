Saga与MARBLEX结成战略合作伙伴关系，共同推进Web3游戏的开发与应用

旧金山和韩国首尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Web3领域领先的Layer-1协议和开发者生态系统Saga今天宣布与Netmarble Corp.旗下的区块链游戏子公司MARBLEX建立战略合作伙伴关系。通过此次全面合作，MARBLEX将利用Saga独特的基础设施，实现能够满足全球游戏市场所需的重要规模。此外，MARBLEX和Saga还将勠力同心，通过各自的市场和渠道将web3游戏推向市场。

包括Chainlets在内的Saga的革命性技术将提高web3游戏的灵活性和可扩展性，使其能在多个链上提供稳固的基础设施。这也有利于在整个生态系统中实现游戏内资产和游戏实例管理的无缝连接。Saga致力于为游戏提供近乎无限的弹性可扩展性，并通过免费用交易提升用户体验，以支持链上最高强度的游戏。

除了为MARBLEX带来高质量用户获取能力之外，Saga还将利用MARBLEX作为手机游戏巨头的广泛的市场推广能力，将游戏推向市场。预计到2024年，亚洲手机游戏市场规模将超过650亿美元（来源：Statista）。 此外，Saga生态系统在欧洲、美洲和亚洲的覆盖范围将加速MARBLEX在全球的用户群扩张。

“ 作为一家区块链游戏公司，MARBLEX在web3游戏领域有着可靠的生态系统，并取得了引人注目的良好业绩。”Saga联合创始人兼首席执行官Rebecca Liao表示，“ 他们的专长和影响力将使我们受益颇多，与Saga生态系统的合作在增强MARBLEX资源和体验方面的潜力让我们倍感兴奋。”

MARBLEX确定了加速Web3游戏应用的三大重点领域，即多链战略、确保以AAA游戏为重的内容，以及面向全球玩家的主动营销。

“Saga是一个真正以促进下一代游戏发展为己任的品牌。”MARBLEX首席执行官Hong Jin-Pyo表示， “ 以弥合传统游戏和web3游戏之间的巨大鸿沟为优先，让Saga对开发者需要做些什么来实现我们的目标有了一个简明扼要的了解。我们完全相信，Saga的基础设施能够支持为广大用户提供Web3游戏所必需的规模和质量。”

作为领先的Layer-1协议，Saga是一个创新的解决方案平台，可无缝将web3游戏推向市场。其技术高度关注开发者的需求，并致力于确保区块空间充足且易于访问。Saga准备在2024年春季推出其主网，目前已有320个创新者项目基于其协议进行开发，其中80%是游戏。此外，Saga作为web3开发领域的领导者，还与Polygon、Avalanche和Celestia等旗舰web3项目建立了合作关系。

关于MARBLEX

MARBLEX是Netmarble Corp.的区块链子公司，后者是一家历史悠久的手机游戏开发商和发行商，汇集了来自全球各地的6000多名游戏行业资深人士和区块链技术专家。MARBLEX旨在通过提供加密货币钱包、代币质押和NFT市场等关键服务，将最高品质的区块链游戏推向市场。MBX是MARBLEX推出的专有区块链生态系统，让玩家通过自然交互和参与奖励来提升游戏体验。MBX生态系统是多个Netmarble热门游戏的重要组成部分，如《A3: Still Alive 幸存者》、《二之国：交错世界》以及《拳皇竞技场》。

如需了解更多信息，请访问https://www.marblex.io/en。

关于Saga

作为加密货币和Web3游戏领域公认的首屈一指的开发者生态系统，Saga致力于开创开发者环境的未来。其使命是帮助创作者释放自我，在最广阔的区块空间以最简单的方式进行创作。Saga成立于2022年，早期种子投资方包括Placeholder、Maven11、Longhash、三星、Com2uS和Polygon。Saga最初建立在Cosmos上，通过持续的战略合作伙伴关系，将差异化但最优的生态系统引入Saga多元宇宙，从而进一步扩大了其影响力。

如需了解有关Saga协议的更多信息，请访问我们的网站、Litepaper以及开发人员文档。加入Saga的 Discord和Telegram，或在Twitter上关注Saga，以获取最新资讯。

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