ZCG宣布與法拉利車隊繼續合作

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Z Capital Group（以下簡稱「ZCG」）今天宣布已與法拉利車隊簽署2024年一級方程式賽季的車隊合作夥伴協議。這一承諾將延續ZCG與法拉利車隊於2023年開始的成功合作關係。

2023年的合作包括許多合作和創新計畫。在2024年一級方程式賽季期間，ZCG將與法拉利車隊緊密合作，擴大這些計畫的範圍，透過尋找新的和創造性的途徑，借助ZCG的國際知名度吸引全球一級方程式車迷。

法拉利車隊將於2024年2月13日（星期二）推出2024年一級方程式賽車。身為傑出的車隊合作夥伴，ZCG將從3月2日的巴林大獎賽開始，在整個2024年一級方程式世界錦標賽期間透過賽車塗裝醒目地展示其標誌。除放置標誌外，此次合作還包括更廣泛的合作和多方面的參與，彰顯了法拉利車隊和ZCG共同致力於帶動合作關係取得成功和發展的承諾。

ZCG創辦人、總裁兼執行長James Zenni表示：「我們對雙方的合作關係深感驕傲，並期待著繼續支援法拉利車隊，在2023賽季的成功合作基礎上再接再厲。法拉利不斷推動創新的邊界和全球擴張。ZCG與法拉利車隊一樣具有追求卓越和策略成長的願景，我們熱切期待進一步合作，為全球更多車迷帶來一級方程式賽車的體驗和激情。」

法拉利車隊賽車營收長Lorenzo Giorgetti表示：「我們很高興能與ZCG繼續合作，我們對追求卓越有著共同的熱情，並且都希望不斷推動創新，同時又能延續在各自領域累積的數十年經驗所帶來的價值觀和權威性。我們熱切期盼繼續與ZCG合作，與更多的受眾分享一級方程式賽車的獨特體驗和法拉利車隊的非凡世界。」

一級方程式賽車是世界上最振奮人心、最負盛名的賽車比賽之一，近年來人氣飆升，在美國更是如此。從2018年到2023年，美國的電視收視率翻了一番，在2023賽季期間，平均每場比賽的觀眾人數達到111萬。ZCG透過與這項運動史上最成功的車隊法拉利車隊建立合作夥伴關係，繼續致力於支援一級方程式賽車的發展。

關於ZCG

ZCG是一家業界領軍企業，其業務包括私人市場資產管理、商業顧問服務、科技開發和解決方案。

近30年來，ZCG負責人已投入數百億美元資本，在私募股權和信貸領域擁有業界首屈一指的過往業績。

ZCG在資產管理方面擁有約70億美元的資產管理規模，其投資人中不乏一些極富經驗的超大型全球機構投資人，包括養老基金、捐贈基金、基金會、主權財富基金、中央銀行和保險公司。

ZCG擁有一支由超過400名專業人士組成的全球團隊。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zcg.com。

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