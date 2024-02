ZCG kondigt voortzetting van het partnerschap met Scuderia Ferrari aan

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Z Capital Group (“ZCG”) maakte vandaag bekend dat het haar handtekening heeft geplaatst als Team Partner van Scuderia Ferrari voor het Formule 1-seizoen van 2024. Deze verbintenis is de verderzetting van het succesvolle partnerschap tussen ZCG en Scuderia Ferrari dat in 2023 begon.

Het partnerschap van 2023 omvatte heel wat innovatieve initiatieven voor samenwerking, en tijdens het Formule 1-seizoen van 2024 wil ZCG nauw met Scuderia Ferrari samenwerken om deze initiatieven uit te breiden en nieuwe, creatieve manieren te vinden om Formule 1-fans van over de hele wereld te benaderen, gezien de internationale blootstelling van ZCG.

Scuderia Ferrari zal haar Formule 1-wagen voor 2024 op dinsdag 13 februari 2024 onthullen. Als vooraanstaande Team Partner zal ZCG haar logo prominent op het uniform laten zien tijdens het hele Formule 1-wereldkampioenschap van 2024, te beginnen met de Grand Prix van Bahrein op 2 maart. Naast de plaatsing van het logo omvat dit partnerschap ook een ruimere samenwerking en een engagement met meerdere facetten, die de gezamenlijke verbintenis benadrukt om succes en groei te bevorderen voor het partnerschap tussen Scuderia Ferrari en ZCG.

“ We zijn bijzonder trots op onze relatie en kijken ernaar uit om onze steun aan Scuderia Ferrari verder te zetten en voort te bouwen op het succes van ons partnerschap tijdens het seizoen van 2023,” zegt James Zenni, oprichter, voorzitter en CEO van ZCG. “ Ferrari verlegt consistent de grenzen van innovatie en wereldwijde uitbreiding. ZCG deelt de visie van Scuderia Ferrari voor uitmuntendheid en strategische groei en we kijken dan ook gretig uit om de samenwerking verder te zetten, zodat nog meer fans van over de hele wsereld kunnen kennismaken met de Formule 1 en hun enthousiasme voor deze sport kunnen voeden.”

“ We zijn tevreden dat ons partnerschap met ZCG is hernieuwd. We delen met hen een passie voor uitmuntendheid en het verlangen om de grenzen van innovatie te verleggen, zonder de waarden en de autoriteit uit het oog te verliezen die teruggaan op decennialange ervaring in onze respectievelijke domeinen,” aldus Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer van Scuderia Ferrari. “ We zien ernaar uit om met ZCG verder te werken om een nog breder publiek te bereiken, met wie we de unieke ervaring van de Formule 1 en de zeer bijzondere wereld van Scuderia Ferrari willen delen.”

Formule 1 is een van de meest opwindende en meest prestigieuze motorsportwedstrijden ter wereld. De voorbije jaren is het steeds populairder geworden, vooral in de Verenigde Staten. Tussen 2018 en 2023 zijn de Amerikaanse kijkcijfers verdubbeld, met een gemiddelde van 1,11 miljoen kijkers per race tijdens het seizoen van 2023. ZCG blijft zich inzetten om de groei van Formule 1 te steunen via haar partnerschap met Scuderia Ferrari, het meest succesvolle team uit de geschiedenis van deze sport.

Over ZCG

ZCG is marktleider op het gebied van vermogensbeheer voor particuliere markten, bedrijfsadviesdiensten, technologische ontwikkeling en oplossingen.

Al bijna 30 jaar hebben ZCG Principals tientallen miljarden aan kapitaal geïnvesteerd en hebben ze een toonaangevende staat van dienst in private equity en krediet.

ZCG heeft ongeveer $7 miljard aan beheerd vermogen in beheer en haar investeerders behoren tot de grootste en meest geavanceerde wereldwijde institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen, stichtingen, staatsfondsen, centrale banken en verzekeringsmaatschappijen.

ZCG heeft een wereldwijd team van meer dan 400 professionals. Ga voor meer informatie naar www.zcg.com .

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.