DEKA將在巴黎世界皮膚病學和整形美容外科大會IMCAS上展示四款新型雷射平台

法國巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- El.En. Group旗下的義大利子公司DEKA是一家在義大利股票交易所Eurostar Next上市的公司，股票代碼為ELN.MI。DEKA專門開發和製造尖端的能量源(Energy Based)美容和手術儀器。正值第25屆世界IMCAS大會(IMCAS World Congress)將於2月1日至3日在巴黎舉辦之際，DEKA宣布推出四款整合PRO系列產品的新型雷射平台。這些平台曾於去年7月在新加坡舉辦的世界皮膚醫學大會(WCD)期間展出。

繼在美國和加拿大大獲成功後，DEKA憑藉其多款雷射系統，其中包括大名鼎鼎的午餐時間 CoolPeel®臉部嫩膚與脫毛療法，現在又向市場推出TETRA PRO™、MOTUS PRO™、SMARTXIDE PRO™以及 TORO™平台。

運用這些新款解決方案，DEKA改變了傳統的皮膚科雷射技術範例、美容醫學和皮膚外科，將其帶入到新的實用領域。

Riccardo Stocchi是該公司創新經理，他表示：「我們對PRO系列產品取得成功的熱情，以及對醫生需求的預測能力，再次轉化為DEKA實現創新的能力。密切關注產品定位和對參考市場的正確細分，以突破性的技術做出回應，為操作者和患者提供巨大的利益。DEKA在研發和臨床研究方面投入大量資金，取得了非凡成果。在這條道路上，從設備設計到軟體可用性，DEKA除了強調高療效和安全標準之外，還強調對細節的瘋狂關注，越來越多的創新型圖形用戶界面，絕對直觀和易用。」

DEKA執行長兼El.En.總經理Paolo Salvadeo對Stocchi先生回應道：「這四種新的雷射解決方案，在PRO系列推出幾個月後就面世，這是我們組織和研發模式功效的無數次展示。這條路已有標記。在DEKA的大力支持下，我們集團在醫療領域不僅希望成為全球醫療雷射領域的第一名，而且希望在市場和競爭中保持強大的領導地位。它是一台快速運轉的機器，我們無意讓它減速。」

特別談到DEKA的四項創新，TETRA PRO™延續了CoolPeel®治療/現象的誕生在美國所取得的成功。TETRA PRO™的功率為40W，是30W“SmartXide TETRA”二氧化碳雷射器的升級版，掃描區域更廣，治療時間縮短25%。新款「TETRA MOVEO」掃描模式也便於在美國製造的CoolPeel®減少處理時間。執行不同治療方法的能力，從傳統的和分步恢復到各種類型的疤痕組織，還有深度、超快速蒸發和其他屬於不同學科的治療，造就了這項新技術的多功能性。

MOTUS PRO™則是MOTUS系列，Alexandrite雷射和Nd:YAG的最新發展，由於其高效和超高的舒適度，它已經徹底改變了脫毛範式，也向血管治療開放，直到最新的美國製造的「MOVEO GLO」，它提供了完整的臉部治療方案，一氣呵成地實現色素、血管和時間光老化水平的最佳效果。「三合一」治療具有「GLO(W)」效果。

新的設計、更大的峰值功率、新的軟體處理，新的冷卻系統紓解，推動DEKA在脫毛領域的全球性成功，而這只是MOTUS PRO™技術的一些新奇之處而已。

回到二氧化碳雷射技術，SmartXide PRO™複製了其上一代產品SmartXide DOT的成功，SmartXide DOT是市場上第一款分數雷射產品，在世界各地取得了成功，特別是在美國，並以眼周和眼瞼成形術治療而名噪一時。

另一重要的新產品則是TORO™, 這款市場期待已久的雷射設備在更多方面發揮作用：斑點，紋身，嫩膚，從疤痕組織到緊緻，一直到DEKAPeel治療，用於快速干預毛孔擴張，實現皮膚質地的全面改善。

1064nm 和 532 nm兩種波長採用Q開關，第三種波長為785nm，運行於皮秒範圍內，保證了治療效果和安全性。TORO™是專門為特定皮膚類型設計的，在治療效果和安全性方面，亞洲人可能會從這種超快的相干輻射中受益。通過預先設置的資料庫，提供多個臨床病例和涉及多個目標(斑點深度、紋身顏色、良性色素病變類型、年輕化類型和色調)的各種參數的指導路徑，TORO™為醫師提供指導，同時保證治療的有效性和安全性。

關於 DEKA M.E.L.A.

DEKA M.E.L.A.是大型跨國企業EL.EN. Group的子公司，在雷射產品領域擁有超過40年的經驗。

該公司總部位於義大利佛羅倫斯，紮根於一種以思想卓越為主導的文化。憑藉其寶貴的文化遺產和獨特的歷史背景，DEKA的願景承載了一個普世價值的承諾：將每一項科學發現轉化為醫生和患者的具體效益，將每一項技術創新轉化為其產品線和服務的持續改進，以提高人們的生活品質。

DEKA 意味著達到完美和卓越，它代表哲學家和數學家畢達哥拉斯所認為的完美數字10。

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