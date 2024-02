Coty renouvelle son partenariat de licence à long terme avec bruno banani

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Coty Inc. (NYSE : COTY), l’une des plus grandes entreprises mondiales du secteur de la beauté avec un portefeuille de marques emblématiques dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques de couleur et des soins de la peau et du corps, a le plaisir d’annoncer qu’elle a renouvelé son accord de licence avec bruno banani pour une durée de plus de vingt ans.

Sue Nabi, directrice générale de Coty, déclare : « Je suis ravie du renouvellement de notre partenariat très fructueux avec bruno banani, tandis que la marque célèbre son 30e anniversaire. Depuis qu’elle a obtenu la licence en 2015, Coty a consolidé la position de bruno banani en tant que première marque de parfums en Allemagne avec les emblématiques Man et Woman. Avec le lancement d’autres innovations de parfums à succès telles que Loyal Man et Magnetic Woman, ainsi que d’autres lignes de soins corporels très réussies, Coty a fait de bruno banani l’une des principales marques de beauté grand public en Allemagne, au Benelux et en Europe de l’Est. »

Ce partenariat entre bruno banani et Coty n’a cessé de se renforcer, suite à la rénovation réussie de la marque et à la poursuite de sa stratégie de premiumisation. Coty et bruno banani ont l’intention de s’appuyer sur ce succès grâce à leur vision commune de poursuivre la croissance des parfums féminins, d’attirer des consommateurs plus jeunes et de capitaliser sur l’espace blanc significatif des soins parfumés au cours des vingt prochaines années.

« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat dynamique avec Coty tandis que nous continuons à renforcer le positionnement de notre marque dans le secteur de la beauté. Il s’agit d’une nouvelle étape passionnante dans notre relation avec Coty, alors que nous nous efforçons de donner vie à notre vision et à nos valeurs communes, dans de nouvelles catégories, de nouveaux segments et de nouveaux groupes de consommateurs en constante évolution », déclare Jan Jassner, directeur général de bruno banani.

En plus de saisir ces nouvelles et passionnantes opportunités, bruno banani se concentrera également sur la consolidation de sa position auprès des consommateurs sur les marchés établis grâce à l’expansion continue et à la premiumisation de son portefeuille dans de nouvelles catégories et innovations.

À propos de Coty Inc.

Fondé à Paris en 1904, Coty est l’un des plus grands acteurs mondiaux du secteur de la beauté avec un portefeuille de marques emblématiques de parfums, de maquillage et de soins. Coty distribue ses produits Prestige et Grand Public dans plus de 125 pays. Coty et ses marques encouragent chacun à s'exprimer librement, en créant sa propre vision de la beauté. Nous nous engageons à protéger la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur coty.com ou sur LinkedIn et Instagram .

À propos de bruno banani

Classique bruno banani : la marque internationale culte de sous-vêtements et de maillots de bain, basée à Chemnitz, dans le Land de la Saxe, en Allemagne, révolutionne les tiroirs à sous-vêtements du monde entier depuis 1993. Fondée par Wolfgang Jassner, économiste de formation, l’entreprise est rapidement entrée dans l’histoire du marketing et des ventes. Des campagnes telles que l’obtention par le Tongien Luger Fuahea Semi du droit de concourir sous le nom de Bruno Banani aux Jeux olympiques ou le test des sous-vêtements bruno banani en orbite sur la station spatiale Mir ont propulsé cette entreprise familiale sur le devant de la scène internationale. bruno banani exporte aujourd’hui dans 17 pays du monde entier et a délivré toute une série de licences de produits. Ses produits sont disponibles dans sa boutique en ligne, dans les magasins d’usine et auprès de certains détaillants spécialisés.

