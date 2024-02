DEKA dá seu grande lance com quatro novas plataformas de laser no IMCAS Paris, o Congresso Mundial de Dermatologia e Cirurgia Plástica e Estética

PARIS--(BUSINESS WIRE)--DEKA, uma subsidiária italiana da El.En. Group, cotada no Eurostar Next da Borsa Italiana (ELN.MI), especializada em desenvolver e produzir dispositivos pioneiros baseados em energia para estética e cirurgia, por ocasião do 25 o Congresso Mundial IMCAS, que irá ocorrer em Paris de 1 a 3 de fevereiro, anunciou o lançamento de 4 novas plataformas de laser que integram a linha "PRO", apresentada durante o Congresso Mundial de Dermatologia (WCD) realizado em Singapura em julho passado.

Após o sucesso obtido nos EUA e Canadá, a DEKA, com seus sistemas a laser, entre os quais o famoso tratamento CoolPeel® no horário do almoço para rejuvenescimento facial e depilação, está agora apresentando as plataformas TETRA PRO™, MOTUS PRO™, SMARTXIDE PRO™ e TORO™ ao mercado.

Com estas novas soluções, a DEKA transforma os paradigmas tradicionais da tecnologia dermatológica a laser, da medicina estética e da cirurgia dermatológica, que abre as mesmas para novas fronteiras práticas.

Riccardo Stocchi, Diretor de Inovação da empresa, declarou: "O entusiasmo pelo sucesso que obtivemos com a linha PRO e a habilidade de antecipar solicitações de médicos, se convertem, mais uma vez, na capacidade da DEKA em criar inovação, prestando muita atenção ao posicionamento de produtos e à correta segmentação do mercado de referência, ao responder com tecnologias inovadoras, que propiciam enormes benefícios tanto aos operadores quanto aos pacientes. O caminho traçado pela DEKA, que tem investido substancialmente em pesquisa e desenvolvimento e análise clínica, obtendo resultados extraordinários, destaca, além de elevados padrões de eficácia e segurança, uma atenção perfeccionista ao detalhe, desde o design do equipamento até a usabilidade do software, com interfaces gráficas cada vez mais inovadoras, que são absolutamente intuitivas e de fácil uso."

Paolo Salvadeo, Diretor Executivo da DEKA e Diretor Geral da El.En., deu eco ao Sr. Stocchi ao acrescentar: "Estas quatro novas soluções a laser, que surgem poucos meses após o lançamento da linha PRO, são a enésima demonstração da eficácia de nosso modelo organizacional e de P&D. O caminho está marcado. Graças ao grande auxílio da DEKA, nosso grupo, no segmento médico, não apenas pretende se afirmar como o primeiro ator no segmento de laser médico a nível mundial, mas também manter de modo prospectivo uma forte posição de liderança quanto ao mercado e à concorrência. É uma máquina que funciona com rapidez e que não temos intenção de reduzir seu ritmo."

Ao falar especificamente sobre as quatro novidades da DEKA, o TETRA PRO™ dá continuidade ao sucesso percebido com o nascimento do tratamento / fenômeno "CoolPeel®" nos EUA. O TETRA PRO™, com seus 40 W de potência, é a evolução do laser CO 2 "SmartXide Tetra" de 30 W, com uma área de digitalização mais ampla e redução do tempo de tratamento em 25%. O novo modo de digitalização "TETRA MOVEO" também permite a redução do tempo de tratamento do "CoolPeel®" produzido nos EUA. A capacidade de executar diferentes tratamentos, desde o rejuvenescimento tradicional e fracionado, até vários tipos de cicatrizes, passando por vaporizações profundas e ultrarrápidas e outros tratamentos que se enquadram em diversas disciplinas, completam a versatilidade desta nova tecnologia.

O MOTUS PRO™ é a mais recente evolução da linha Motus, laser Alexandrite e Nd:YAG, que revolucionou os paradigmas da depilação graças à sua elevada eficácia e altíssimo conforto para o paciente, que se abre também aos tratamentos vasculares, até o mais recente "MOVEO GLO" feito nos EUA, ao oferecer um tratamento facial completo, na mesma sessão, para alcançar ótimos resultados a nível de pigmentação, vascular e cronológico com foto-envelhecimento. O tratamento "3 em 1" com efeito "GLO(W)".

Novo design, maior potência de pico, executado por um novo software e mitigado por um novo sistema de refrigeração para continuar com o sucesso mundial em depilação assinado pela DEKA, são apenas algumas das novidades da tecnologia MOTUS PRO™.

Voltando à tecnologia a laser de CO 2 , o SmartXide PRO™ replica o sucesso de seu antecessor, SmartXide DOT, o primeiro laser fracionado do mercado, que obteve sucesso ao redor do mundo, em particular nos EUA, também conhecido pelos tratamentos perioculares e de blefaroplastia.

Outra novidade importante é o TORO™, o aparelho laser que o mercado aguardava há muito tempo para atuar em mais frentes: Manchas, tatuagens, rejuvenescimento, desde cicatrizes passando pela tonificação, até o tratamento DEKAPeel, para intervir com rapidez em poros dilatados e obter uma melhoria geral da textura cutânea.

2 comprimentos de onda, 1.064 e 532 nm Q-Switched, e um terceiro, 785 nm, operando na faixa de picossegundos, garantem eficácia e segurança do tratamento. O TORO™ foi concebido sobretudo para aqueles tipos de pele, entre os quais os asiáticos, que podem se beneficiar desta radiação coerente ultrarrápida, em termos de eficácia e segurança do tratamento. Por meio de uma base de dados pré-definida, que oferece diversos casos clínicos e um percurso direcionado por vários parâmetros que envolvem diversos alvos (profundidade da mancha, cor da tatuagem, tipologia de lesões pigmentadas benignas, tipo de rejuvenescimento e tonificação), o TORO™ orienta o médico, enquanto garante a eficácia e segurança do tratamento.

Informações sobre a DEKA M.E.L.A.

A DEKA M.E.L.A. é uma subsidiária do grupo multinacional EL.EN., que é líder no trabalho com laser há 40 anos.

Esta empresa italiana, com sede em Florença, tem suas raízes em uma cultura cuja característica dominante é a excelência de pensamento. Graças à sua herança cultural inestimável e a seu contexto histórico único, a DEKA consagra uma promessa de valor universal em sua visão: Transformar cada descoberta científica em um sólido benefício para médicos e pacientes, bem como traduzir cada inovação tecnológica em um aperfeiçoamento contínuo de sua gama de produtos e serviços para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

DEKA significa alcançar perfeição e excelência e também "10", o número perfeito segundo o filósofo e matemático Pitágoras.

