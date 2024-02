ZCG annonce la poursuite de son partenariat avec la Scuderia Ferrari

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Z Capital Group (« ZCG ») a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord de partenariat avec la Scuderia Ferrari pour la saison 2024 de Formule 1. Cet engagement s’inscrit dans la continuité du partenariat fructueux entre ZCG et la Scuderia Ferrari qui a débuté en 2023.

Le partenariat 2023 comprenait de nombreuses initiatives collaboratives et innovantes et, au cours de la saison 2024 de Formule 1, ZCG vise à travailler en étroite collaboration avec la Scuderia Ferrari pour étendre ces initiatives et trouver des moyens nouveaux et créatifs d’engager les fans de Formule 1 à travers le monde, compte tenu de l’exposition internationale de ZCG.

La Scuderia Ferrari dévoilera sa monoplace de Formule 1 pour la saison 2024 le mardi 13 février 2024. En tant que partenaire distingué de l’équipe, ZCG affichera son logo en évidence sur la livrée tout au long du championnat du monde 2024 de Formule 1, dès le Grand Prix de Bahreïn le 2 mars. Outre le placement du logo, ce partenariat comprend une collaboration plus large et un engagement à multiples facettes, soulignant un engagement commun à faire progresser le succès et la croissance du partenariat entre la Scuderia Ferrari et ZCG.

« Nous sommes très fiers de notre relation et nous sommes impatients de poursuivre notre soutien à la Scuderia Ferrari et de nous appuyer sur le succès de notre partenariat lors de la saison 2023 », déclare James Zenni, fondateur et président-directeur général de ZCG. « Ferrari repousse constamment les limites de l’innovation et de l’expansion mondiale. ZCG partage la vision de la Scuderia Ferrari en matière d’excellence et de croissance stratégique, et nous attendons avec impatience une nouvelle collaboration qui puisse apporter l’expérience et l’excitation de la Formule 1 à davantage de fans à travers le monde. »

« Nous sommes heureux de renouveler notre partenariat avec ZCG, avec qui nous partageons une passion pour l’excellence et le désir de repousser les limites de l’innovation, sans perdre de vue les valeurs et l’autorité qui découlent de décennies d’expérience dans nos domaines respectifs », déclare Lorenzo Giorgetti, directeur des revenus de la compétition de la Scuderia Ferrari. « Nous avons hâte de continuer à travailler avec ZCG pour atteindre un public encore plus large avec lequel partager l’expérience unique de la Formule 1 et le monde très spécial de la Scuderia Ferrari. »

La Formule 1, l’une des compétitions de sport automobile les plus passionnantes et les plus prestigieuses au monde, a connu un regain de popularité ces dernières années, en particulier aux États-Unis. Le nombre de téléspectateurs américains a doublé entre 2018 et 2023, avec une moyenne de 1,11 million de téléspectateurs par course au cours de la saison 2023. ZCG reste déterminé à soutenir la croissance de la Formule 1 grâce à son partenariat avec la Scuderia Ferrari, l’équipe la plus performante de l’histoire de ce sport.

À propos de ZCG

ZCG est un leader de l'industrie qui comprend la gestion d'actifs sur les marchés privés, des services de conseil aux entreprises, le développement et les solutions technologiques.

Depuis près de 30 ans, les dirigeants de ZCG ont investi des dizaines de milliards de dollars en capital et ont des antécédents de premier plan dans le domaine du capital-investissement et du crédit.

ZCG gère environ 7 milliards de dollars d’actifs et ses investisseurs comptent parmi les plus grands et les plus sophistiqués des investisseurs institutionnels mondiaux, notamment des fonds de pension, des fonds de dotation, des fondations, des fonds souverains, des banques centrales et des compagnies d’assurance.

ZCG dispose d’une équipe mondiale composée de plus de 400 professionnels. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site: www.zcg.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.