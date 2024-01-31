DEKA携四款新型激光平台亮相世界皮肤病学暨整形美容外科大会IMCAS Paris

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- DEKA是在意大利证券交易所Eurostar Next上市的El.En. Group（股票代码：ELN.MI）旗下子公司，专注于开发和制造应用于美容和外科领域的尖端能量型(Energy Based)医疗器械。该公司宣布将在于2月1日至3日在巴黎举行的第25届IMCAS世界大会上推出四款新的激光平台。这些平台均整合了去年7月新加坡举办的世界皮肤科大会(WCD)上首次亮相的“PRO”系列。

在美国和加拿大取得成功之后，DEKA现在正凭借其激光系统，包括广受欢迎的午间CoolPeel®面部焕肤治疗和脱毛产品，将TETRA PRO TM、MOTUS PRO TM、SMARTXIDE PRO TM和TORO TM等平台推向市场。

凭借这些新的解决方案，DEKA改变了传统的皮肤科激光技术模式、美容医学和皮肤外科，为它们开辟了新的实用领域。

公司创新经理Riccardo Stocchi表示：“我们对PRO系列产品所取得成功的热情以及预测医生需求的能力再次转化为了DEKA的创新能力。我们密切关注产品定位和参考市场的正确细分，以突破性的技术做出回应，为操作人员和患者带来巨大的益处。DEKA的道路明确，在研发和临床研究方面投入了大量资金，取得了非凡的成果。除了高功效和高安全标准外，DEKA还对细节给予了极大关注，从设备设计到软件的可用性，都采用了越来越多的创新图形用户界面，完全称得上直观、友好。”

DEKA首席执行官兼El.En.总经理Paolo Salvadeo赞同Stocchi先生的观点，他补充道：“这四种新的激光解决方案是在PRO系列推出几个月后发布的，屡次证明了我们组织和研发模式有效性。这其中的道路是明确的。得益于DEKA的强力支持，我们集团在医疗领域不仅要成为全球医疗激光领域的领头羊，还要在市场和竞争方面保持牢固的领导地位。这是一台快速运转的机器，我们无意放慢速度。”

具体到DEKA的四款新产品，TETRA PRO TM延续了在美国诞生的“CoolPeel ®”疗法及其现象级的成功。TETRA PRO TM 的功率为40W，是30W的 “SmartXide Tetra”二氧化碳激光的进化版，扫描范围更广，治疗时间缩短了25%。新的“TETRA MOVEO”扫描模式还能缩短美国制造的“CoolPeel®”的治疗时间。这项新技术的多功能性体现在执行多种治疗的能力，从传统的点阵嫩肤到各种类型的疤痕组织治疗，再到深层、超快汽化和属于不同学科范畴的其他治疗。

MOTUS PRO TM是Motus系列、Alexandrite激光和Nd:YAG技术的最新演化产品，以其高效率和极高的患者舒适度彻底改变了脱毛的模式，同时还可用于血管治疗，以及最新的美国制造“MOVEO GLO”，它能在同一次治疗中为面部提供全面护理，从而在色素沉着、血管问题和光老化方面取得最佳效果。这是一种“3合1”的治疗，具有“容光焕发”的效果。

全新的设计、更大的峰值功率、配备全新的操控软件和全新的冷却系统，这些仅仅是MOTUS PRO TM技术的几项创新，这些创新有助于延续DEKA在脱毛领域的全球成功。

回到二氧化碳激光技术，SmartXide PRO TM复刻了其前身SmartXide DOT的成功。SmartXide DOT是市场上第一台点阵激光器，在全世界，特别是在美国获得了成功，在眼周和眼睑整形治疗方面也享有盛誉。

另一个重要的新产品是备受市场期待的激光设备TORO TM，可在更多领域发挥作用：斑点、纹身、嫩肤，从去除疤痕组织到提亮肤色，一直到DEKAPeel治疗，可快速干预扩张的毛孔，全面改善皮肤质地。

两种波长（1064nm和532 nm Q开关波长）和第三种波长(785 nm)在皮秒范围内运行，确保了治疗的有效性和安全性。TORO TM是专为亚洲等地区人士肤质设计的。在治疗效果和安全性方面，这种超快相干辐射可能会使这类肤质受益。TORO TM通过一个预设数据库提供多个临床案例，并通过涉及多个治疗目标的各种参数（斑点深度、纹身颜色、良性色素病变类型、嫩肤类型和肤色），为医生提供指导，同时确保治疗效果和安全性。

关于DEKA M.E.L.A.的信息

DEKA M.E.L.A.是EL.EN.跨国集团的子公司，该集团40年来一直是激光领域的领导者。

这家总部位于佛罗伦萨的意大利公司植根于以卓越思维为主要特征的企业文化。得益于其无价的文化遗产和独特的历史背景，DEKA在其愿景中体现了对普世价值的承诺：将每一项科学发现转化为医生和患者的切实利益，将每一项技术创新转化为产品和服务范围的持续改进，以改善人们的生活质量。

DEKA意味着达到完美和卓越，它标志着哲学家和数学家毕达哥拉斯所认为的完美数字“10”。

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