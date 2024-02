DEKA FAIT POKER AVEC QUATRE NOUVELLES PLATEFORMES LASER À L'IMCAS À PARIS, LE CONGRÈS MONDIAL DE DERMATOLOGIE ET ​​DE CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE

PARIS--(BUSINESS WIRE)--DEKA, société italienne du groupe El.En., cotée à l'Eurostar Next de la Bourse italienne (ELN.MI), spécialisée dans le développement et la production d’Energy Based Devices (Dispositifs à base d'énergie) d'avant-garde pour l'esthétique et la chirurgie, a annoncé, à l'occasion du 25e Congrès Mondial IMCAS qui se tient à Paris du 1er au 3 Février, a annoncé le lancement de 4 nouvelles plateformes laser qui vont enrichir la ligne « PRO » présentée pendant le congrès Mondial de Dermatologie WCD qui s’est tenu à Singapour au mois de juillet dernier.

DEKA, après les succès remportés aux États-Unis et au Canada, avec ses systèmes laser pour le rajeunissement du visage, dont le très célèbre soin du midi « CoolPeel® » et pour l'épilation, présente désormais au marché les plateformes TETRA PROTM, MOTUS PROTM, SMARTXIDE PROTM et TOROTM.

Avec ces nouvelles solutions, DEKA transforme les paradigmes traditionnels de la thérapie laser en dermatologie, médecine esthétique et dermo-chirurgie, en les ouvrant à de nouvelles frontières d'application.

Riccardo Stocchi, responsable de l'innovation de l'entreprise, a déclaré : « L'enthousiasme pour les succès que nous avons obtenus avec la ligne PRO et la capacité d'anticiper les demandes des médecins se sont matérialisés, une fois de plus, dans la capacité de DEKA à créer de l'innovation, en accordant une attention particulière au positionnement des produits et à la segmentation correcte du marché de référence, en répondant avec des technologies révolutionnaires, qui génèrent d’énormes avantages tant pour les opérateurs que pour les patients. Le chemin tracé par DEKA, qui a investi massivement dans la recherche et le développement et la recherche clinique, obtenant des résultats extraordinaires, marque, outre des normes élevées d'efficacité et de sécurité, une attention obsessionnelle aux détails, du design des équipements à la facilité d'utilisation du logiciel, avec des interfaces graphiques de plus en plus innovantes, absolument intuitives et conviviales ».

Paolo Salvadeo, PDG de DEKA et Directeur général d'El.En., lui fait écho en ajoutant : « Ces quatre nouvelles solutions laser, qui voient le jour quelques mois après le lancement de la ligne PRO, sont une nouvelle preuve de l'efficacité de notre modèle d'organisation et de recherche et développement. La route est balisée. Avec l'aide très forte de DEKA, notre groupe, dans le segment médical, souhaite non seulement s'imposer comme le premier acteur mondial des lasers médicaux, mais aussi maintenir prospectivement une position de leader fort par rapport au marché et à la concurrence. C'est une machine qui tourne très vite, et nous n'avons pas l'intention de l'arrêter ou de la ralentir ».

En ce qui concerne les quatre innovations de DEKA, TETRA PROTM poursuit le succès qui a vu la naissance du traitement/phénomène « CoolPeel® » aux États-Unis. TETRA PROTM, d'une puissance de 40W, est l'évolution du laser CO 2 « SmartXide Tetra » à 30W, avec une plus grande zone de balayage et une réduction des temps de traitement de 25 %. Le nouveau mode de balayage « TETRA MOVEO » réduit également la durée du traitement « CoolPeel® », fabriqué aux États-Unis. La polyvalence de cette nouvelle technologie est complétée par sa capacité à réaliser différents traitements, du rajeunissement traditionnel et fractionné aux cicatrices de toutes sortes, même profondes, en passant par la vaporisation ultrarapide et d'autres traitements qui touchent à différentes disciplines.

MOTUS PROTM est la dernière évolution de la ligne Motus, laser Alexandrite et Nd:YAG, qui a révolutionné les paradigmes de l'épilation grâce à sa grande efficacité et son très grand confort pour le patient, s'ouvrant ensuite aux traitements vasculaires, jusqu'à la dernière innovation made in USA « MOVEO GLO », qui permet un traitement complet du visage, en une seule séance, pour d'excellents résultats au niveau pigmentaire, vasculaire et photo-vieillissement. Un traitement « 3 en 1 » à effet « GLO(W) ».

Un nouveau design, une puissance de pointe accrue gérée par un nouveau logiciel et atténuée par un nouveau système de refroidissement pour poursuivre le succès mondial de l'épilation signée DEKA, ne sont que quelques-unes des innovations de la nouvelle technologie MOTUS PROTM.

Revenant à la technologie du laser CO 2 , SmartXide PROTM, s'appuie sur les succès de son prédécesseur SmartXide DOT, le premier laser fractionné sur le marché, qui a connu un succès mondial, notamment aux États-Unis, et qui est également connu pour les traitements périoculaires et de blépharoplastie.

Une autre innovation importante est TOROTM, le dispositif laser que le marché attendait depuis longtemps pour agir sur plusieurs fronts : taches, tatouages, rajeunissement, allant des cicatrices à la tonification jusqu'au traitement DEKAPeel pour traiter rapidement les pores dilatés et obtenir une amélioration générale de la texture de la peau.

2 Longueurs d'onde Q-Switched de 1064 et 532 nm et la troisième de 785 nm, fonctionnant en régime picosecondes, garantissent l'efficacité et la sécurité du traitement. TOROTM est spécialement conçu pour les phototypes, y compris asiatiques, qui peuvent bénéficier de ces rayonnements cohérents ultra-rapides, en termes d'efficacité et de sécurité des traitements. Grâce à une base de données préétablie, qui comprend un historique complet du cas et un parcours guidé à travers les différents paramètres cibles (profondeur des taches, couleur du tatouage, types de lésions pigmentaires bénignes, type de rajeunissement et de tonification), TOROTM guide le médecin, garantissant ainsi l'efficacité et la sécurité du traitement.

Informations sur DEKA M.E.L.A.

DEKA MELA est une société contrôlée par le Groupe multinational EL.EN. qui est leader dans le monde du laser depuis plus de 40 ans.

L'entreprise italienne basée à Florence puise ses racines dans une culture qui a fait de l'excellence de la pensée son trait dominant. Grâce à son patrimoine culturel inestimable et à son histoire unique, DEKA incarne dans sa vision une promesse de valeur universelle : transformer chaque découverte scientifique en un avantage concret pour les médecins et les patients et traduire chaque innovation technologique en améliorations continues de sa gamme de produits et de services afin d'améliorer la qualité de vie des gens.

DEKA est synonyme d’atteinte de la perfection et de l'excellence et signifie « 10 », le nombre parfait selon le philosophe et mathématicien Pythagore.