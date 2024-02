DEKA CALA IL POKER CON QUATTRO NUOVE PIATTAFORME LASER AD IMCAS DI PARIGI, IL CONGRESSO MONDIALE DI DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--DEKA, società italiana del Gruppo El.En., quotato all’Eurostar Next di Borsa Italiana (ELN.MI), specializzata nello sviluppo e produzione di Energy Based Devices di frontiera per l’estetica e la chirurgia, in occasione del 25° Congresso Mondiale IMCAS che si tiene a Parigi dal 1 al 3 Febbraio, ha annunciato il lancio di 4 nuove piattaforme laser che vanno ad arricchire la linea “PRO” presentata durante il congresso Mondiale di Dermatologia WCD tenutosi a Singapore nello scorso luglio.

DEKA, dopo i successi conseguiti negli Stati Uniti e in Canada, con i propri sistemi laser per il ringiovanimento del volto, tra cui il famosissimo trattamento lunch-time “CoolPeel®”, e per l’epilazione, presenta ora al mercato le piattaforme TETRA PROTM, MOTUS PROTM, SMARTXIDE PROTM e TOROTM.

Con queste nuove soluzioni DEKA trasforma i paradigmi tradizionali della laser terapia in dermatologia, medicina estetica e dermo-chirurgia, aprendoli a nuove frontiere applicative.

Riccardo Stocchi – Innovation Manager della società ha dichiarato: “L’entusiasmo per i successi che abbiamo conseguito con la linea PRO e l’abilità di anticipare le richieste dei medici, si sono concretizzati, ancora una volta, nella capacità di DEKA di creare innovazione, prestando forte attenzione al posizionamento dei prodotti e alla corretta segmentazione del mercato di riferimento, rispondendo con tecnologie breakthrough, che creano enormi benefici sia agli operatori che ai pazienti. La strada tracciata da DEKA, che ha investito moltissimo in ricerca e sviluppo e in ricerca clinica, ottenendo risultati straordinari, segna, oltre ad elevati standard di efficacia e sicurezza, un’attenzione maniacale per i dettagli, dal design delle apparecchiature all’usabilità del software, con interfacce grafiche sempre più innovative, assolutamente intuitive e user friendly”.

Gli fa eco Paolo Salvadeo, CEO di DEKA e Direttore Generale di El.En., aggiungendo: “Queste quattro nuove soluzioni laser, che vedono la luce dopo pochi mesi dal lancio della linea PRO, sono l’ennesima riprova dell’efficacia del nostro modello organizzativo e di ricerca e sviluppo. La strada è segnata. Con il fortissimo ausilio di DEKA, il nostro gruppo, nel segmento medicale, vuole non solo affermarsi come il primo player nei laser medicali al mondo, ma anche mantenere prospetticamente una posizione di forte leadership nei confronti del mercato e della concorrenza. E’ una macchina che corre velocissima, e che non abbiamo alcuna intenzione di fermare o rallentare”.

Andando nello specifico delle quattro novità di DEKA, TETRA PROTM, prosegue il successo che ha visto negli USA la nascita del trattamento/fenomeno “CoolPeel®”. TETRA PROTM , con 40W di potenza, è l’evoluzione del laser CO 2 “SmartXide Tetra” a 30W, con un’area di scansione più ampia ed una riduzione dei tempi di trattamento del 25%. La nuova modalità di scansione “TETRA MOVEO” permette di ridurre anche i tempi del trattamento made in USA “CoolPeel®”. Completa la versatilità di questa nuova tecnologia, la capacità di eseguire diversi trattamenti, dal ringiovanimento tradizionale e frazionato, alle cicatrici di varia natura, anche profonde, vaporizzazioni ultrarapide e altri trattamenti che toccano discipline diverse.

MOTUS PROTM è l’ultima evoluzione della linea Motus, laser Alessandrite e Nd:YAG, che ha rivoluzionato i paradigmi dell’epilazione per l’elevata efficacia ed altissimo comfort per il paziente, aprendosi poi anche a trattamenti vascolari, fino all’ultima novità made in USA “MOVEO GLO”, che prevede un trattamento completo per il viso, nella stessa seduta, per ottimi risultati a livello pigmentario, vascolare e di crono e foto-ageing. Il trattamento “3 in 1” con effetto “GLO(W)”.

Nuovo design, maggiore potenza di picco gestita da un nuovo software e mitigata da un nuovo sistema di raffreddamento per proseguire il successo mondiale per l’epilazione firmata DEKA, sono solo alcune delle novità della nuova tecnologia MOTUS PROTM.

Tornando alla tecnologia Laser CO 2 , SmartXide PROTM, riprende i successi del suo predecessore SmartXide DOT, primo laser frazionato sul mercato e che ha ottenuto successi in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, e conosciuto anche per trattamenti perioculari e di blefaroplastica.

Altra importante novità è TOROTM, il dispositivo laser che il mercato aspettava da tempo per agire su più fronti: macchie, tatuaggi, ringiovanimento, spaziando dalle cicatrici al toning fino al trattamento DEKAPeel per trattare velocemente i pori dilatati ed ottenere un miglioramento generale della texture cutanea.

2 Lunghezze d’onda Q-Switched di 1064 e 532 nm e la terza di 785 nm, operante nel regime dei picosecondi, garantiscono efficacia e sicurezza del trattamento. TOROTM è pensato soprattutto per quei fototipi, tra cui quelli asiatici, che possono trarre beneficio da queste radiazioni coerenti ultrarapide, in termini di efficacia e sicurezza del trattamento. Attraverso un database preimpostato, che prevede un’ampia casistica ed un percorso guidato nei vari parametri che interessano i vari target (profondità delle macchie, colore del tatuaggio, tipologie delle lesioni pigmentate benigne, tipo di ringiovanimento e di toning), TOROTM guida il medico, garantendo efficacia e sicurezza del trattamento.

Informazioni su DEKA M.E.L.A.

DEKA M.E.L.A. è una società controllata dal Gruppo multinazionale EL.EN. che da oltre 40 anni è leader nel mondo del laser.

L'azienda italiana, con sede, a Firenze affonda le sue radici in una cultura che ha fatto dell'eccellenza del pensiero la sua caratteristica dominante. Grazie al suo inestimabile patrimonio culturale e al suo background storico unico, DEKA racchiude nella sua visione una promessa di valore universale: trasformare ogni scoperta scientifica in un beneficio concreto per medici e pazienti e tradurre ogni innovazione tecnologica in continui miglioramenti della gamma dei suoi prodotti e i servizi per il miglioramento della qualità di vita delle persone.

DEKA significa raggiungimento della perfezione e dell’eccellenza ed è “10”, il numero perfetto secondo il filosofo e matematico Pitagora.