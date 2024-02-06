ZCG宣布与法拉利车队继续合作

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Z Capital Group（以下简称 “ZCG”）今天宣布已与法拉利车队签订2024年一级方程式赛季的车队合作伙伴协议。这一承诺将延续ZCG与法拉利车队于2023年开始的成功合作关系。

2023年的合作包括许多合作和创新举措。在2024年一级方程式赛季期间，ZCG将与法拉利车队紧密合作，扩大这些举措的范围，通过寻找新的和创造性的途径，借助ZCG的国际知名度吸引全球一级方程式车迷。

法拉利车队将于2024年2月13日（星期二）发布2024年一级方程式赛车。作为杰出的车队合作伙伴，ZCG将从3月2日的巴林大奖赛开始，在整个2024年一级方程式世界锦标赛期间通过赛车涂装醒目地展示其标识。除放置标识外，此次合作还包括更广泛的合作和多方面的参与，彰显了法拉利车队和ZCG共同致力于推动合作关系取得成功和发展的承诺。

ZCG创始人、总裁兼首席执行官James Zenni表示：“ 我们对双方的合作关系深感自豪，并期待着继续支持法拉利车队，在2023赛季的成功合作基础上再接再厉。法拉利不断推动创新的边界和全球扩张。ZCG与法拉利车队一样具有追求卓越和战略增长的愿景，我们热切期待进一步合作，为全球更多车迷带来一级方程式赛车的体验和激情。”

法拉利车队首席赛车收入官Lorenzo Giorgetti表示：“ 我们很高兴能与ZCG继续合作，我们对追求卓越有着共同的热情，并且都希望不断推动创新，同时又能延续在各自领域积累的数十年经验所带来的价值观和权威性。我们热切期盼继续与ZCG合作，与更多的受众分享一级方程式赛车的独特体验和法拉利车队的非凡世界。”

作为世界上最激动人心、最负盛名的赛车比赛之一，一级方程式赛车近年来人气飙升，在美国更是如此。从2018年到2023年，美国的电视收视率翻了一番，在2023赛季期间，平均每场比赛的观众人数达到111万。ZCG通过与这项运动史上最成功的车队法拉利车队建立合作伙伴关系，继续致力于支持一级方程式赛车的发展。

关于ZCG

ZCG是一家行业领军企业，其业务包括私人市场资产管理、商业咨询服务、技术开发和解决方案。

近30年来，ZCG负责人已投入数百亿美元资本，在私募股权和信贷领域拥有行业领先的过往业绩。

ZCG在资产管理方面拥有约70亿美元的资产管理规模，其投资者中不乏一些极富经验的超大型全球机构投资者，包括养老基金、捐赠基金、基金会、主权财富基金、中央银行和保险公司。

ZCG拥有一支由超过400名专业人士组成的全球团队。如需了解更多信息，请访问www.zcg.com。

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