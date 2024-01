Partenariat entre TELUS International et Morpheus Data visant à rendre l’exploitation des plateformes infonuagiques hybrides plus simple et plus agile

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), une entreprise novatrice de premier plan en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, y compris des solutions d’intelligence artificielle (IA) et de modération de contenu pour des marques mondiales créatrices de marché, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Morpheus Data, un chef de file en gestion infonuagique hybride et en exploitation de plateformes. Cette collaboration renforce la vaste gamme de solutions de gestion infonuagique offerte par TELUS International et vise à accélérer la transformation numérique des clients de bout en bout.

« Les entreprises poursuivent leur passage à l’ère numérique et c’est pourquoi il est plus important que jamais de créer une nouvelle approche pour outiller les développeurs et fournir des services de technologies de l’information (TI). Nous avons donc le plaisir d’annoncer le lancement des fonctions de gestion infonuagique hybride de TELUS International, alimentées par Morpheus Data. Elles nous permettront d’aider les clients à simplifier et à opérationnaliser leurs projets de plateformes de développement interne plus rapidement, déclare Paul Egger, vice-président, Solutions numériques de TELUS International. Notre plateforme d’orchestration infonuagique est intégrée à toutes nos solutions de nuage public et privé pour permettre une véritable gestion infonuagique hybride. Cela représente un grand pas en avant dans notre engagement à fournir des services numériques de pointe et agiles à nos clients. Nous créons également une infrastructure de services qui s’étend aux services professionnels, d’applications, et plus encore. »

L’expertise de TELUS International en matière de solutions numériques axées sur les clients, combinée à la gestion infonuagique de pointe de Morpheus Data, simplifie l’utilisation des nuages privés et publics, des grappes de conteneurs et des outils d’automatisation afin d’éliminer les difficultés lors de l’intégration et de moderniser les applications. La plateforme infonuagique est munie d’un moteur qui permet aux entreprises de gérer facilement et efficacement leurs opérations dans une seule console. Elle fournit aussi des intégrations qui offrent une vision unifiée des opérations, un approvisionnement par libre-service et une gestion des coûts des nuages hybrides. Morpheus Data apportera des améliorations à son soutien à la clientèle partout dans le monde en intégrant dans sa plateforme de gestion infonuagique hybride un assistant virtuel optimisé par l’IA s’appuyant sur le cadre de l’Assistant virtuel TELUS International.

« En tant que chef de file des services de modernisation des applications et de transformation numérique, TELUS International est le partenaire idéal pour élaborer une offre de services gérés sur la plateforme Morpheus, explique Brad Parks, chef des produits à Morpheus Data. En intégrant la puissance de l’IA générative à notre plateforme de gestion infonuagique hybride, nous créons ensemble des solutions qui refaçonnent la manière dont les clients fournissent le libre-service aux développeurs. En collaborant avec TELUS International, nous offrons des expériences qui permettent aux entreprises d’optimiser rapidement l’exploitation des plateformes, d’accroître l’efficacité des TI et de stimuler l’innovation. »

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des solutions de plateformes infonuagiques, notamment la migration, la transformation et la gestion de solutions de TI infonuagiques et hybrides, TELUS International fournit des services à plus de 500 clients dans les secteurs des télécommunications, des services financiers, des services publics, de la technologie, des soins de santé et du gouvernement. Rencontrez nos experts et découvrez comment tirer parti des capacités infonuagiques pour atteindre vos objectifs. Communiquez avec nous.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l’information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l’intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l’expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l’entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances partout où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l’entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens à l’échelle internationale. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,4 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, rendez-vous à : telusinternational.com/fr.

À propos de Morpheus Data

Morpheus Data est une société de logiciels d’entreprise en pleine croissance qui propose une solution de gestion infonuagique hybride unifiée, adaptable et indépendante, conçue pour les équipes d’ingénierie des plateformes. Leur logiciel offre aux développeurs une fonction libre-service et une approche unifiée des TI, de la sécurité et des finances. La société a été reconnue comme chef de file en gestion infonuagique hybride et est profondément intégrée dans VMware, Nutanix, Amazon Web Services, Microsoft Azure, ServiceNow, Terraform, Ansible, et plus encore. Gérant plus d’un million de charges de travail et comptant des partenariats avec les principaux fabricants d’équipement et intégrateurs de systèmes internationaux, Morpheus Data est enthousiaste à l’idée d’aider les entreprises et les fournisseurs de services gérés à mettre en place des plateformes infonuagiques hybrides.