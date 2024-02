Coty annonce l’extension de son partenariat de licence avec Mexx

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Coty Inc. (NYSE : COTY), l’une des plus grandes entreprises mondiales du secteur de la beauté avec un portefeuille de marques emblématiques dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques de couleur et des soins de la peau et du corps, a le plaisir d’annoncer le renouvellement de son accord de licence avec Mexx. Ce partenariat, qui a débuté en 2016, a été prolongé pour plus de 25 ans, englobant tous les parfums et eaux de Cologne de Mexx.

Sue Nabi, directrice générale de Coty, déclare : « Nous sommes ravis de renforcer notre relation florissante avec Mexx. Mexx est réputé pour sa gamme de parfums classiques et frais et pour avoir repoussé les limites de la catégorie en matière de développement durable. Cette extension à long terme de notre partenariat nous permettra d’accélérer la dynamique de la marque et d’alimenter des plans d’expansion ambitieux sur de nouveaux marchés et dans de nouvelles catégories. Nous sommes tous enthousiastes à l’idée de collaborer au prochain chapitre de la croissance de Mexx en mettant à profit le potentiel de la marque. »

« Notre relation avec Coty est à l’image de la fondation de Mexx : un partenariat hautement collaboratif entre deux forces compatibles et complémentaires. Nous nous réjouissons de développer notre partenariat fructueux avec Coty tandis que nous rafraîchissons nos gammes distinctives et que nous nous tournons vers de nouvelles opportunités de croissance », déclare Ron Janssen, cofondateur de RNF/Mexx Group.

Stefano Curti, directeur des marques de beauté grand public chez Coty, déclare : « Cet accord s’appuie sur les synergies significatives que nous avons créées avec Mexx et nous permettra de poursuivre la premiumisation de la marque et l’expansion de sa catégorie. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec Mexx tandis que ses fondateurs, Ron Janssen et Ferry Helmer, continuent de donner vie à leur vision, ancrée dans nos valeurs communes de collaboration, d’innovation et de durabilité. »

La ligne de parfums Mexx a été lancée pour la première fois en 2000 avec les emblématiques Mexx MAN et Mexx WOMAN. Aujourd’hui, elle est devenue l’une des quatre premières marques de parfums en Allemagne*. En 2023, Mexx a dévoilé une série de parfums en édition limitée qui ont été largement plébiscités par les consommateurs, notamment le parfum Mexx « Summer Bliss », qui stimule l’humeur, et le parfum de vacances « Mexx Black & Gold ».

*Source : Nielsen Total fragrances mass, value MAT Nov 2023, LEH + DM + KWH

À propos de Coty Inc.

Fondé à Paris en 1904, Coty est l’un des plus grands acteurs mondiaux du secteur de la beauté avec un portefeuille de marques emblématiques de parfums, de maquillage et de soins. Coty distribue ses produits Prestige et Grand Public dans plus de 125 pays. Coty et ses marques encouragent chacun à s'exprimer librement, en créant sa propre vision de la beauté. Nous nous engageons à protéger la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur coty.com ou sur LinkedIn et Instagram .

À propos de Mexx

En 1986, le visionnaire Rattan Chadha a réuni ses deux marques, la marque masculine Moustache et la marque féminine Emanuelle. La première lettre de chaque marque fut retenue et parée de deux baisers. C’est ainsi qu’est né Mexx.

Nous ramenons aujourd’hui la vision d’un tout plus grand que la somme de ses parties. Une nouvelle relation dans la mode est née en reliant les femmes, les hommes, les enfants ainsi que les vêtements, les chaussures, les parfums, le chez-soi et les lunettes. Mexx réunit tout cela comme un retour à la maison, où l’amour est roi. Une histoire d’amour scellée par deux baisers. Pour en savoir plus sur notre marque et nos collections, rendez-vous sur mexx.com ou sur nos pages LinkedIn, Facebook ou Instagram.

