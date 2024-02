Imperial Dade Canada signe avec GDI Integrated Facility Services, Inc. (TSX: GDI) une entente finale en vue de l’acquisition de Superior SANY Solutions.

JERSEY CITY, N.J. & OAKVILLE, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Imperial Dade, un important distributeur d’emballages alimentaires, de papiers impression et de produits d’entretien, a annoncé aujourd’hui la signature d’une entente finale en vue de l’acquisition de Superior SANY Solutions (« Superior » ou « l’entreprise »). La date de clôture prévue est le 31 mars 2024. Cette transaction constitue une 78e acquisition pour Imperial Dade, et une 8e pour Imperial Dade Canada, sous la gouverne de Robert et Jason Tillis, respectivement président et directeur général d’Imperial Dade. Les modalités financières de cette transaction privée n’ont pas été divulguées. Imperial Dade maintient l’orientation stratégique qu’elle a adoptée il y a plus de 15 ans, soit de poursuivre sa croissance de manière organique et selon un processus rigoureux d’acquisitions.

Sous la gouverne de GDI Integrated Facility Services, Inc., Superior SANY Solutions, dont le siège social est à Oakville, Ontario, s’est transformée en un pilier du secteur canadien de la distribution de produits et de solutions de nettoyage et d’entretien. Reconnue à travers tout le Canada, Superior est un fournisseur clé de produits essentiels à la mission de ses clients, mettant sans cesse l’accent sur le service à la clientèle. Grâce à la plateforme bien établie d’Imperial Dade Canada, les clients de Superior bénéficieront du même service attentionné et d’une sélection de produits et de solutions encore plus vaste.

« Au nom d’Imperial Dade, je tiens à féliciter GDI et Superior qui ont su mettre sur pied cette organisation exceptionnelle. Nous avons extrêmement hâte de travailler avec cette entreprise d’une grande renommée et de franchir une nouvelle étape de notre croissance », affirme Jason Tillis, directeur général d’Imperial Dade. « La réputation de Superior au sein de l’industrie et l’excellence de son service à la clientèle en font un ajout important à la plateforme d’Imperial Dade. Nous souhaitons bâtir sur nos succès et continuer à trouver des moyens de mieux servir nos clients et nos fournisseurs partenaires, » ajoute Stéphane Lapointe, président d’Imperial Dade Canada.

« Imperial Dade est un chef de file dont la culture d’entreprise est solidement établie et qui offre un service de qualité qui se démarque : nous sommes donc assurés de laisser l’entreprise entre bonnes mains. Nous croyons que Bob, Jason et Stéphane disposent des ressources nécessaires pour aider Superior SANY Solutions à passer à un niveau supérieur et à réaliser son plein potentiel. Nous allons maintenir nos relations avec GDI puisque Superior restera un partenaire important de celle-ci. J’aimerais pour terminer remercier le personnel de Superior de son dur labeur et de son dévouement », ajoute Claude Bigras, président et directeur général de GDI Integrated Facility Services, Inc.

À propos d’Imperial Dade

Fondée en 1935, Imperial Dade sert plus de 120 000 clients à travers l’Amérique du Nord. Depuis l’arrivée en poste du président Robert Tillis et du directeur général Jason Tillis en 2007, la société a connu une solide croissance à la fois organique et par le biais d’acquisitions pour devenir un chef de file dans le domaine de la distribution d’emballages alimentaires, de produits de qualité industrielle et de produits et d’équipements d’entretien. Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur www.imperialdade.com.