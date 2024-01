SoftServe rejoint l'équipe internationale chargée de développer les technologies d'alunissage et de rampe de lancement financées par la NASA

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--SoftServe , un prestataire de services numériques et de conseil en informatique de premier plan, a annoncé son intention de rejoindre une coalition internationale dans le cadre d'un projet financé par la NASA visant à développer des technologies lunaires. Ce projet fait suite à l'obtention par Astroport Space Technologies (San Antonio), d'un financement de la phase II du programme STTR 2023 de la NASA pour favoriser le le développement de technologies d'alunissage dans des conditions extrêmes et permettre des alunissages plus sûrs.

Dirigée par le lauréat du prix Astroport, l'équipe de robotique et d'automatisation avancée de SoftServe travaillera aux côtés d'un consortium de partenaires mondiaux pour soutenir collectivement les efforts de construction sur la lune. Les membres de l'équipe participante sont chargés de simuler des systèmes robotiques pour la construction en live, l'interaction mécanique et le mouvement libre sur la surface de la lune.

« Notre rôle - et notre mission - consiste à construire des modèles pour l'interaction terra-mécanique entre l'équipement, les engins de construction et le régolithe ». a déclaré Lyubomyr Demkiv, chargé de la pratique robotique de SoftServe. « Plus précisément, nos spécialistes vont créer et exécuter de nombreuses simulations numériques du processus de construction sur la lune, tout en tenant compte des caractéristiques et des propriétés du sol dans divers contextes lunaires. Cette tâche nous permettra d'explorer les synergies possibles entre les machines, les dispositifs sur site et les concepts de transport optimaux qui pourraient transformer le développement lunaire ».

Le projet devrait commencer au début de cette année. Le programme STTR (Small Business Technology Transfer) de la NASA est une subvention annuelle qui finance la recherche, le développement et la démonstration de technologies innovantes répondant aux besoins définis par la NASA.

Pour en savoir plus sur le groupe Robotics & Advanced Automation de SoftServe et ses offres de services, veuillez consulter ce site Web.

À PROPOS DE SOFTSERVE

SoftServe est un cabinet de conseil en informatique et un prestataire de services numériques de premier plan. Nous élargissons l'horizon des nouvelles technologies pour permettre à nos clients de résoudre les défis complexes d'aujourd'hui et d'atteindre des résultats significatifs. Notre curiosité insaciable nous pousse à explorer et à repenser l'art du possible. Les clients s'appuient en toute confiance sur SoftServe pour architecturer et exécuter des capacités matures et innovantes, telles que l'ingénierie numérique, les données et l'analyse, le cloud et l'IA/ML.

Notre réputation mondiale est le fruit de plus de 30 ans d'expérience dans la prestation de solutions numériques de qualité supérieure, à une vitesse exceptionnelle, par des ingénieurs de haut niveau à des entreprises, notamment dans les secteurs de la haute technologie, des services financiers, de la santé, des sciences du vivant, de la vente au détail, de l'énergie et de l'industrie manufacturière. Consultez notre site Web, notre blog, LinkedIn, Facebook, et X (ex-Twitter) pour de plus amples informations.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.