Bounteous et Accolite fusionnent et deviennent un leader mondial des services de transformation numérique

CHICAGO & DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Bounteous, le partenaire d’innovation numérique des marques les plus ambitieuses au monde, et Accolite Digital, un fournisseur de premier plan d’ingénierie numérique, de services cloud, de données et d’IA, ont annoncé leur fusion, créant ainsi un nouveau cabinet de conseil en services de transformation numérique de bout en bout qui s’associe aux principales marques du monde entier pour co-innover et générer des résultats exceptionnels pour les clients.

La Société issue de la fusion, qui aura son siège social à Chicago et disposera de bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, comptera 5 000 collaborateurs, dont plus de 1 200 en Amérique du Nord, 3 400 dans la région Asie-Pacifique et plus de 400 en Europe. Après la fusion, la Société servira plus de 300 clients à forte croissance du classement Fortune 1 000 et résoudra leurs problèmes critiques. Cette fusion donnera naissance à l’un des principaux cabinets de conseil en transformation numérique au monde.

Keith Schwartz occupera le poste de PDG et Leela Kaza sera le co-PDG de l’entité issue du regroupement. Ensemble, ils poursuivront leur mission consistant à rendre les entreprises du monde entier plus compétitives dans un paysage numérique en constante évolution.

Les clients bénéficieront d’une gamme complète de solutions dans les domaines suivants : IA et données, services cloud, expérience client et Martech (technologie de marketing), commerce numérique et ingénierie des produits. Grâce à une équipe internationale d’experts chevronnés, adaptée et diversifiée, les clients auront accès aux talents adéquats pour offrir de l’excellence, où qu’ils se trouvent.

La nouvelle entité dispose d’une liste impressionnante d’accréditations, d’équipes certifiées et primées auprès d’Adobe, Acquia, AWS, Azure, Google, Murex, Olo, Oracle, Salesforce, ServiceNow, Snowflake, entre autres. Parmi ses réalisations les plus remarquables, la nouvelle entité peut revendiquer son partenariat avec Adobe, une « Gold Solution » et un « Specialized Partner » qui a récemment reçu sa 8e spécialisation, ainsi qu’une collaboration prestigieuse avec AWS, valorisée par près de 300 accréditations et un historique d’autonomisation de plus de 50 clients AWS.

L’entité issue de la fusion servira les plus grandes entreprises mondiales en les aidant à relever leurs défis les plus complexes dans des secteurs tels que la banque, la finance et l’assurance, les biens de consommation et la vente au détail, les soins de santé, la logistique, la restauration et les biens de commodités, les télécommunications, les technologies et les voyages et l’hôtellerie.

« Cette combinaison accélère la réalisation de la vision à laquelle Bounteous travaille depuis sa création : devenir le principal partenaire mondial en matière d’innovation numérique. Accolite, qui partage notre obsession pour la réussite des clients, affiche un remarquable bilan en termes de création de valeur et d’impact durable pour ses clients », a déclaré Keith Schwartz, co-fondateur et PDG de Bounteous. « Ensemble, nous allons remodeler le paysage de la transformation numérique et aider les entreprises à s’adapter et à réussir à l’ère du client connecté. »

« Les demandes des clients deviennent de plus en plus complexes ; dès lors, les entreprises ont besoin d’un partenaire technologique ayant une vue d’ensemble de la situation et capable de leur fournir des solutions qui les aident à être gagnants dans leur catégorie », a déclaré Leela Kaza, fondateur et PDG d’Accolite. « Grâce à la maîtrise de l’innovation numérique de Bounteous combinée à l’expertise et au talent en ingénierie numérique d’Accolite en Amérique du Nord et dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, nous sommes dans la meilleure des positions pour aider nos clients à créer des expériences client extraordinaires qui généreront une sincère appréciation de la marque et une fidélité à long terme. Cette combinaison correspond également à notre objectif déclaré de devenir l’une des principales sociétés d’ingénierie numérique au monde. »

Les deux Sociétés sont soutenues par New Mountain Capital, une société d’investissement basée à New York axée sur le développement et la croissance des entreprises.

Prasad Chintamaneni, directeur général de New Mountain Capital, a déclaré : « Cette fusion témoigne de l’ampleur et de la qualité du travail qu’Accolite et Bounteous ont consacré à leurs clients au fil du temps. Nous sommes convaincus de l’énorme potentiel de croissance de la combinaison de ces deux Sociétés, qui apportent toutes deux une impressionnante base de clientèle de premier ordre, des capacités de conseil et d’ingénierie numérique de classe mondiale et un engagement profond en faveur de l’innovation. Les technologies, les compétences et les capacités de prestation mondiales qu’elles représentent créent un partenaire de transformation numérique particulièrement attractif pour les dirigeants des plus grandes marques mondiales. »

À propos de Bounteous

Fondé en 2003 à Chicago, Bounteous est un cabinet de conseil en expérience numérique de premier plan qui co-innove avec les marques les plus ambitieuses du monde pour créer des expériences numériques transformatrices. En offrant des services en matière de stratégie, de conception d’expérience, de technologie, d’analyse et de marketing, Bounteous élève la qualité des expériences de marque et génère des résultats supérieurs pour ses clients. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.bounteous.com.

Pour plus d’informations sur la co-innovation, télécharger le Manifeste de la co-innovation à l’adresse : co-innovation.com.

À propos d'Accolite

Accolite est un fournisseur de premier plan de services d’ingénierie numérique, de services cloud, de données et d’IA qui propose de robustes solutions de transformation numérique aux clients du classement Global 2000. Accolite fournit ces services aux secteurs de la banque et de la finance, de l’assurance, des technologies, des médias et des télécommunications, de la santé et de la logistique. Accolite, qui compte 3 000 professionnels dans le monde, est présent aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Inde. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.accolite.com.

À propos de New Mountain Capital

New Mountain Capital est une société d’investissement basée à New York axée sur la création d’entreprises et la croissance (plutôt que sur le crédit) et sur la recherche d’une plus-value du capital à long terme. La Société, qui gère actuellement des stratégies de capital-investissement, de crédit et de location nette, a plus de 45 milliards USD d’actifs sous gestion. New Mountain recherche ce qu’elle estime être des leaders de croissance de très haute qualité dans des secteurs économiques soigneusement sélectionnés et travaille ensuite intensivement avec la direction pour accroître la valeur de ces entreprises. Pour plus d’informations sur New Mountain Capital, visiter le site Web www.newmountaincapital.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.